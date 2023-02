La designación como facilitador de paz del condenado Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, alias la Gata, volvió a dejar en evidencia vacíos dentro del proceso de acogimiento o sometimiento de estructuras criminales a la ‘paz total’.



(Le invitamos a leer: Esta es la lujosa casa donde vive el hijo de 'la Gata', a quien juez dejó libre)



Hasta hace 48 horas, el juez Orlando José Petro Vanderbilt, quién firmó la libertad de Alfonso López, era blanco de críticas e investigaciones tanto de la Procuraduría como de la Fiscalía.

Según el propio Gobierno, si bien se designó al hijo de la ‘Gata’ para que verificara “la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”, nunca se solicitó que quedara en libertad.



(Le podría interesar: Juez dice que advirtió al Gobierno levantamiento de medidas a hijo de la ‘Gata’)



Tanto la designación como la libertad de Alfonso López desataron una controversia en medio de la cual el Gobierno decidió relevarlo de su rol de facilitador de paz.

La carta del juez Petro

Facebook Twitter Linkedin

Auto donde juez le notifica al comisionado Danilo Rueda que levantaría medidas restrictivas. Foto: Captura de documento



Y aunque se creía que ese iba a ser el fin del episodio, EL TIEMPO reveló en primicia una carta en la que el juez Petro deja constancia de que le había anunciado al Gobierno la libertad del hijo de la ‘Gata’ 15 días atrás.



La comunicación está fechada el 18 de enero pasado y allí se lee: “Por medio del presente auto, me permito notificarle lo que este despacho por auto resolvió: se encuentra anexada al expediente solicitud de cumplimiento a la resolución 075 de 22 de diciembre de 2022, emanada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-Alto Comisionado para la Paz, mediante el cual se delega a Jorge Luis Alfonso López como facilitador de los procesos de paz con grupos armados ilegales”.



(También: Lujos y contratos que tienen bajo la lupa a cabezas de 4 cajas de compensación)



Y puntualiza: “En consecuencia, requiere el levantamiento de las medidas restrictivas que pesan en su contra, para llevar a cabo la misión”.

Bajo investigación

Facebook Twitter Linkedin

El comisionado de Paz, Danilo Rueda Foto: Presidencia

EL TIEMPO se comunicó con la Oficina del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para preguntarle si recibió la notificación del juez que se produjo 15 días antes de emitir la boleta de libertad del hijo de la ‘Gata’.



(Podría interesarle: El video de la extraña doble identidad del excapo Carlos Ramón Zapata)



Voceros autorizados señalaron que no van a hablar más del tema: “Está claro que el Gobierno Nacional no solicitó en ningún momento la excarcelación del señor Alfonso López y que la labor de facilitador no requiere levantar medidas restrictivas (...), lo que ocurrió fue un acto autónomo del juez”.



Cuando se preguntó directamente sobre el contenido de la carta del 18 de enero en la que el juez anunció el levantamiento de medidas, contestaron: “No vamos a comentar por ser asunto en investigación y por ser, en general, reservadas las comunicaciones entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los jueces”.

‘Soy servidor de paz’

Facebook Twitter Linkedin

Oficio donde Jorge Luis Alfonso López pide libertad. Foto: Foto: Suministrada

Además de esa comunicación, el juez le envió a EL TIEMPO la carta en donde el hijo de la ‘Gata’ se declara servidor de la paz y pide su libertad para trabajar “24/7”.



(Le invitamos a leer: La mafia detrás de las ‘narcovacas’ colombianas que iban en buque a Beirut)



“Debo tener la disposición las 24/7 para movilizarme y concretar las diferentes reuniones que se requieran en el sometimiento de dichos grupos armados y así contribuir a la tan anhelada paz en nuestro territorio nacional”, señaló Jorge Luis Alfonso López, condenado por el crimen del periodista Rafael Prins, en Magangué, Bolívar, donde el hijo de la ‘Gata’ fue alcalde.

‘No sabemos dónde está'

Facebook Twitter Linkedin

Este es el inmueble donde se informó que Jorge Luis Alfonso López estaba en detención domiciliaria. Foto: Cortesía SAE

En medio de las declaraciones y los anuncios de investigaciones, este diario reveló que en el expediente aparecen dos direcciones en las que Jorge Luis Alfonso López estaría cumpliendo prisión domiciliaria. Una de ellas es un bien incautado y en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



(Además: La foto y el muerto que enredan con la mafia a hijo de alcaldesa de El Cerrito)



Cuando EL TIEMPO indagó dónde está el hijo de la ‘Gata’, en el Inpec informaron que desde el momento en que se le dictó la boleta de libertad dejó de ser de su competencia la custodia del condenado: “No sabemos dónde está”.

Fuentes cercanas a la ‘Gata’ le aseguraron a EL TIEMPO que su hijo habría sufrido una falla cardiaca y que se encontraba en instalaciones médicas.



(También: Exclusivo: habla extraditable al que el Fiscal no le levantó la orden de captura)



Por ahora, el Gobierno está esperando a que el juez Petro reverse la orden de libertad del condenado, que ya no funge como facilitador de paz.

Facebook Twitter Linkedin

Enilce del Rosario López Romero, más conocida como ‘la Gata’. Foto: Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz señaló que tras revelarse su identidad perdía efecto su labor, que era confidencial, e incluso se podía poner en peligro su seguridad.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



En octubre de 2021, el juez Petro ya había estado bajo la lupa luego de que el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, solicitó que lo investigaran por haberle otorgado prisión domiciliaria a Jorge Luis Alfonso López por supuestas complicaciones en su salud.



En su momento se dijo que su cuadro clínico podía ser atendido de manera ambulatoria.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltuempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook