Usando como argumento la resolución en la que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, lo nombra como facilitador de paz, el propio Jorge Luis Alfonso López, hijo de alias 'la Gata', pidió que el juez Orlando José Petro lo dejara en libertad.



Así consta en una carta enviada al togado, el 23 de diciembre de 2022, un día después de recibir la designación.

Oficio donde Jorge Luis Alfonso López pide al juez la libertad. Foto: Foto: Suministrada

"En calidad de sentenciado y actualmente en prisión domiciliaria, muy respetuosamente me dirijo a usted para que le dé cumplimiento a la resolución No 075 del 22 de diciembre del 2022 emanada por el departamento administrativo de la presidencia de la república de Colombia en el cual me delegan como FACILITADOR DEL PROCESO DE PAZ, con grupos armados Ilegales organizados en Colombia", señaló el condenado.



Y agregó: "Lo que me faculta y debo tener la disposición las 24 /7 para movilizarme y concretar las diferentes reuniones que se requieran en el sometimiento de dichos grupos armados, y así contribuir con la tan anhelada paz en nuestro territorio nacional".

El comisionado Danilo Rueda, el juez Orlando José Petro Vanderbilt, y Jorge Luis Alfonso López. Foto: EL TIEMPO

'Servidor de la paz'

Este es uno de los documentos con los que el juez Petro respaldará la decisión de dejarlo en libertad.



Además, usará en su defensa la carta, revelada por EL TIEMPO, en la que le notificó al comisionado Danilo Rueda que le iba a levantar las medidas restrictivas a Jorge Luis Alfonso López.



Y si bien el gobierno Petro pidió que se reversara la decisión, aún nadie ha explicado la labor que cumpliría el hijo de 'la Gata', en pleno año electoral.



En todo caso, se le acaba de anular el rol de falicitador de paz al hijo de 'la Gata', bajo el argumento de que se trata de una labor que debe adelantarse de manera reservada.