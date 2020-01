Hija de Merlano renueva pasaporte: ¿puede viajar a Venezuela?

Esta mañana Aida Victoria Merlano Manzaneda fue vista en la oficina de renovación de pasaporte de Barranquilla acelerando los trámites para su viaje a Venezuela.



Tal como EL TIEMPO lo reveló, ella y al menos dos allegados más a la excongresista Aida Merlano recapturada en ese país, alistan viaje para llevarle apoyo jurídico a la colombiana que ya fue presentada ante un tribunal en el estado de Zulia, Venezuela.



Fuentes oficiales le dijeron a EL TIEMPO que se verifica si Aida Victoria Merlano tiene algún tipo de restricción para salir del país debido a que continúa vinculada al proceso por la fuga de su madre.



De hecho, estuvo detenida luego de que se revisaran videos en los que se le ve acompañando a la excongresista segundos antes de que saltara por una ventana luego de una consulta odontológica.



EL TIEMPO consultó con el abogado de Merlano, y este aseguró que Aida Victoria no tiene restricción alguna, pues cuando se le dejó en libertad no se le impuso ninguna medida restrictiva.

Aída Merlano fue capturada el pasado lunes en Maracaibo, Venezuela, por la FAES, policía estatal creada por Nicolás Maduro. Foto: Archivo Particular

Según el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, "a dicha ciudadana ha sido imputada por el Fiscal 35 Nac por los delitos de USURPACIÓN DE IDENTIDAD, USO DE DOCUMENTO FALSO y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR (sic)".



Estas conductas representan bajas penas en el vecino país. El envío de Merlano a Colombia quedó literalmente empantanado luego de que el gobierno Duque le solicitara su extradición al presidente interino Juan Guaidó.



El hecho no solo causó el rechazo de Nicolás Maduro, sino la advertencia de que Merlano ya había empezado a declarar sobre la corrupción de algunos grupos políticos en Colombia.

'No tiene restricciones'

Allegados a la familia de Merlano le confirmaron a EL TIEMPO que Aida Victoria no tiene restricción alguna para salir del país, ya que, si bien está vinculada a una investigación penal, no tiene imputaciones o impedimentos legales para viajar a territorio extranjero.



Aseguraron que a penas recuperó su libertad, luego de estar detenida por supuestamente haber colaborado en la fuga de su mamá, el juez del caso no le impuso ninguna medida judicial.



De hecho, los allegados precisaron que el desplazamiento de Aida Victoria a Venezuela es cuestión de horas para intentar entrar en comunicación o contacto con la recapturada.



Ademas, dijeron que la hermana de Aida Merlano, Vanessa Victoria Merlano -quien tiene su casa por cárcel mientras afronta un juicio por corrupción electoral-, está atenta a los trámites de su sobrina porque ella personalmente sí tiene restricción judicial de movimiento.



“Aún estamos atento de saber dónde está realmente recluida Aida Merlano, porque la información que nos ha llegado es solo por reportes de prensa y no por fuentes oficiales. A penas tengamos su ubicación exacta, sus familiares viajarán”, enfatizó una persona cercana al caso.



