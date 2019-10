Hija de Aída Merlano se puso el nombre de su madre hace 8 meses

La misma semana en que la Corte Suprema de Justicia negó la nulidad del juicio contra la congresista Aída Merlano, su hija, Karolyne Manzaneda Merlano, tomó una decisión que ha llamado la atención de las autoridades.



La joven decidió adoptar el nombre de su madre y el 7 de febrero de 2019 logró que la Registraduría Nacional la registrara como Aída Vitoria Merlano Manzaneda.



Mientras ella hacía los trámites de cambio de identidad, el alto tribunal anunciaba que que no aceptaba la solicitud de su defensa de que cesara la persecución penal en contra de Merlano, acusada de delitos electorales, bajo el argumento de que la Sala de Casación ya no tenía competencia sobre ella, luego de que entró en vigencia la Sala de Instrucción y de Juzgamiento.

Ahora, con su nuevo nombre, la joven le acaba de enviar una carta a la Fiscalía con la que busca aclarar el encuentro que tuvo con la ahora fugitiva justo minutos antes de que saltara por una ventana y huyera con una condena de 15 años de cárcel a cuestas.

Karoline Manzaneda Merlano, hija de Aída Merlano, envió un comunicado en el que informa que desconocía los planes de fuga de madre.



En este video su abogado, Vladimir Cuadro, lee el comunicado. ►https://t.co/eKpLeNzTGC pic.twitter.com/ZcIpKyB3M0 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 4, 2019

Aunque su hija se ve claramente en las imágenes en poder de la Policía y de la Fiscalía entregándole a Merlano unos paquetes, ella asegura que no conocía sus planes de fuga.

"Ella sí estuvo en el lugar de los hechos pero desconocía por completo los planes de fuga de su mamá. Y también desconoce su paradero. Hoy continúa el desarrollo normal de sus actividades en Barranquilla", dijo su abogado, Bladimir Cuadro, a través de un video.



"No me estoy escondiendo de nadie, tengo intenciones de comparecer en el momento que me soliciten", dice Merlano Manzaneda en su comunicación a la Fiscalía.

Cuando la noticia de la fuga estremeció al país y se regó como pólvora, los hijos de Merlano fueron grabados por cámaras de seguridad del aeropuerto El Dorado, de Bogotá, tomando un vuelo rumbo a Barranquilla.



Una de las cámaras los tomó sentados en el piso, hablando muy de cerca y esperando el despegue de su vuelo en momentos en que su madre era noticia nacional e internacional.

Cuando la noticia de la fuga se regaba como pólvora, los hijos de aida Merlano fueron vistos en el aeropuerto El Dorado tomando un vuelo hacia Barranquilla. Foto: Archivo Particular

Allegados a los Merlano sostienen que la hija de la fugitiva estuvo en el consultorio 318 de la Clínica de la Sabana, norte de Bogotá, porque la excongresista le pidió que fuera al lugar, en donde le estaban haciendo un diseño de sonrisa, para saludarla.



Y la joven será enfática en que no conocía el plan de fuga y admitirá que esa misma tarde tomó un vuelo a Barranquilla.

Otras versiones señalan que el hijo de Merlano también estuvo en el lugar.



Pero ni la defensa de la excongresista ni el joven se han pronunciado aún sobre su posible presencia en el consultorio el día de la fuga, por tratarse de un menor de edad.



La Fiscalía evalúa las órdenes de captura que solicitará, por fuga de presos y concierto para delinquir.

Dentro del proceso, definirá la situación de Javier Guillermo Cely, el odontólogo de Merlano, quien también negó conocimiento sobre el plan de fuga que ya les costó el puesto a el director del Inpec y a la directora de la cárcel de mujeres El Buen Buen Pastor.



(Lea también: La bitácora secreta de la fuga de Aída Merlano)

La Fiscalía informó que se expidió una nueva orden de captura en contra de la exsenadora y que están analizando todas las pruebas para determinar el grado de participación en su escape que tuvieron otras personas.



Además, ya se le pidió a la Interpol que se expida una circular naranja en contra de Merlano. Esta es usada para advertir que se trata de una persona que supone "un peligro grave e inminente para la seguridad pública".



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.con

@UinvestigativaET