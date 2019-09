¿Quién es Chávez, el hombre de los audios para bloquear vías?

Las redes sociales amanecieron el lunes con varios audios en los que un hombre, identificado como Hernando Chávez, anunciaba que iban a bloquear las principales entradas y salidas de las ciudades en todo el país.



"Si sacan sus vehículos, así sean particulares, no respondemos", se escuchaba en una de las grabaciones que se volvieron virales.



La Fiscalía anunció de inmediato que iba a investigar a las personas que estuvieran bloqueando vías de manera ilegal y generando hechos de vandalismo.



“Una investigación a una conducta delictiva como tiene que ver el hecho de el cierre intempestivo de vías, la amenaza de afectar los bienes de las personas, puede ser, en un momento determinado de investigación”, señaló Fabio Espitia, fiscal General encargado.

Y el Distrito dijo, con nombre propio, que iba a investigar al promotor del paro.



Se trata de Hernando Chávez, quien ha asumido la vocería de quienes han tenido la suspensión de licencias de conducción por dos comparendos acumulados en 6 meses.



"Es lamentable, sí, que en daño a cada vehículo le cuesta a la ciudad entre 2 y 3 millones de pesos", dijo el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.



Y aseguró que hay un relación directa entre los conductores reincidentes y los incidentes viales: "Ya se inició una investigación en contra de uno de los organizadores de las manifestaciones. Y se viene su judicialización".



En bases de datos oficiales del Distrito consta que a Chávez le impusieron 39 comparendos entre 1997 y 2010, y de esos 32 fueron en Bogotá.



Además, entre 2006 y 2011 le pusieron 8 multas en la capital, tres con cobro coactivo por lo cual se ejecutó una orden de embargo, que tuvo una resolución de desembargo el 10 de septiembre de este año. Ha hecho tres acuerdos de pago.



Chávez tiene un comparendo pendiente de pago en 2006 que recibió en el municipio de Ricaurte. Las multan suman más de 7 millones de pesos.



Las autoridades advierten que el promotor del paro tiene la licencia de tránsito vencida.



Por su parte, Chávez insiste en que no ha promovido actos vandálicos y no se ha referido a su deuda por violación a las normas de tránsito que no parecieran encajar con la causa que lidera.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET