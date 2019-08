Hermanos judíos detenidos niegan nexo con alias Salo

Desde hace cerca de 72 horas, Jaime y Janan Youssef Yusuf permanecen detenidos en la estación de policía de Los Mártires, en el centro de Bogotá.



Los nombres de los dos hermanos aparecen en la investigación por lavado de activos de la mafia, que involucra a Salomón Korn Mitrani, miembro de la comunidad judía, como ellos.

La Fiscalía asegura que Korn, conocido con el alias de Salo, lideraba una red de blanqueo de capitales, al servicio de gente vinculada a casos de trata de personas, secuestro, tráfico de menores, contrabando y hasta narcotráfico.



De hecho, ‘Salo’ aceptó cargos, al igual que Andrés Felipe Puyana Fonrodona, otro de los capturados.



Pero el abogado de los hermanos Youssef asegura que tiene pruebas de que sus clientes nada tienen que ver con este escándalo.



“Ni Jaime ni Janan conocen siquiera a Korn”, dice el penalista Miguel Lamadrid. Y agrega que el día que los detuvieron, Janan estaba cuidando a su pequeña, de 20 meses, y Jaime se alistaba a abrir un jardín infantil.



Pero horas después, estaban en las instalaciones de la Dijín con el resto de los capturados en Bogotá, Bucaramanga e Ibagué.



Según el expediente, los hermanos terminaron involucrados en el caso por su nexo con la empresa Design Food SAS, la cual crearon ambos en 2009, con un capital de 5 millones de pesos, para poder abrir su restaurante La Brochete.



La investigación señala que, desde 2012, la empresa habría empezado a ser usada para realizar exportaciones ficticias a Venezuela a través de las cuales se blanqueó el dinero ilícito.



Además, que el 2 de enero de 2014 le cambiaron el nombre a AF Project Holding SAS, para que siguiera siendo parte del entramado ilegal. Y tres meses después, ampliaron el capital a 100 millones de pesos.



Puyana, quien aceptó cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir (al igual que ‘Salo’), figura como representante legal de la compañía y como suplente aparece Jaime Youssef Yusuf.

El acta clave

Pero, con un acta en la mano, el abogado señala que sus clientes le vendieron la compañía a Puyana desde 2012 y que nunca volvieron a saber ni de él ni de la empresa.



“Ellos crearon la compañía para abrir el restaurante. Pero les fue mal y decidieron liquidarla”, explica el abogado.



Y asegura que en ese momento se les presentó Puyana y les ofreció 2 millones de pesos por la sociedad.



¿Cómo conocieron al hombre que ya admitió ser parte del entramado ilegal?



El abogado explica que Jaime Youssef alguna vez exportó ropa a Venezuela y que Puyana también aparecía como exportador, y por eso se habían conocido.



Lo concreto es que el penalista dice que tienen cómo probar que, desde hace siete años, los hermanos no tienen nada que ver con la empresa.



Según él, la prueba es el acta de cesión. El lío, dijo, es que esta nunca se radicó oficialmente.



Por eso, en Cámara de Comercio siguen apareciendo vinculados a la firma, uno de los eslabones del entramado que también es investigado por agentes federales de Estados Unidos.



Lamadrid le remitió a EL TIEMPO copia del acta, fechada el 24 de julio de 2012. Y, además de Puyana, figura Eliana Cortés Lozano, otra de las capturadas.

Domiciliaria o cárcel

En el documento aparecen dos nombres más, entre ellos un abogado, cuyos nombres EL TIEMPO reserva por no aparecer entre los capturados.



El juez de control de garantías, ante quien la Fiscalía les imputó cargos a los 9 capturados, deberá decidir este lunes cuál va a ser la suerte de los hermanos Youssef.



Por allanarse a cargos, los abogados de alias Salo y de Puyana están pidiendo que a los dos les den detención domiciliaria.



El resto iría a una prisión, pero para el abogado Lamadrid es claro que sus clientes no tienen nada que ver, que no han sido vencidos en juicio y que se les debe respetar su presunción de inocencia.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa