Hermano de Pablo Escobar anuncia jugosa demanda a magnate de Tesla

De nuevo, Roberto Escobar, el hermano del extinto narcotraficante Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín, vuelve a ser noticia por cuenta del anuncio de una demanda.



Hace algunos meses dijo que tenía a Netflix en la mira por no reconocerle los derechos que tiene sobre la marca del apellido Escobar.



Y ahora promete demandar a Elon Musk, cofundador de la poderosa Tesla -desarrolladora de los carros eléctricos-, por supuestamente copiarle el modelo de un lanzallamas.

El tema empezó a ser difundido en julio pasado, cuando el propio Musk salió a responder las amenazas legales de Escobar, conocido en el cartel de Medellín como 'el Osito'.



"No es un lanzallamas señor Escobar", se lee en la cuenta de twitter del magnate, con un vínculo a la nota periodística en la que se anuncia la posible demanda: TMZ.



Musk es un reconocido magnate nacido en sudáfrica, cofundador de compañías como PayPal, Tesla Motors y SpaceX.



Es considerado un genio de la innovación y está ubicado en el puesto 40 en el listado de los hombres más ricos del mundo, según datos de la revista Forbes, con una fortuna de 20.700 millones de dólares.



Con tan solo 48 años, además de apostarle a los carros eléctricos, quiere desarrollar vehículos que viajen al espacio.



En las últimas horas el episodio ha sido retomado por medios de diferentes países, con el anuncio de que la reclamación judicial va en serio.



La versión, sin embargo, en la misma de hace algunos meses: que Escobar fue visitado, en 2017 por un ingeniero de Musk. Según explicó, estaba de paso por Medellín, en el verano, y aprovecharon para revisar un lanzallamas que Escobar estaba desarrollando.



Luego, Musk apareció con un artefacto que lanza llamas, que Escobar considera es una copia de su modelo.



La reclamación, por 100 millones de dólares, se estaría moviendo a través de Escobar.Inc., que acaba de anunciar que ganó un millonario pleito por el dominio de esa marca.



Según le explicó uno de sus voceros a 'The Telegraph', el pleito se ventiló en los tribunales de Minnepolis por lo que se conoce como una "ciberocupación" por los derechos del sitio web escobarinc.com.



Esa pelea era por 3 millones de dólares, pero esta alcanzaría los 100 millones de dólares.



EL TIEMPO ha intentado comunicarse con el propio Escobar y con su hijo, Nicolás, para conocer detalles de la reclamación y la evidencia de la visita del ingeniero cercano a Musk. Pero no ha sido posible obtener una respuesta.

Esta es una de las imágenes con las que Roberto Escobar promociona su lanzallamas por internet. Foto: Archivo Particular

Según registros públicos, en enero de 2018, la compañía de Musk, The Boring Company, comenzó a vender un dispositivo que usa un tanque de propano y un mecanismo de disparo para lanzar llamas.



El producto se conoce como No-a-Flamethrower.



Por su parte, Escobar inició la comercialización de un artefacto para lanzar fuego a tres metros, por cerca de 500 mil pesos. De hecho, puso a circular un video en donde una mujer pone a prueba el aparato.



Por ahora, ni Musk ni su empresa se han pronunciado por este nuevo capítulo en torno al lanzallamas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET