Tres días después de que la justicia colombiana condenó a 46 años de cárcel a Camilo Fidel Pinzón Gómez, por la desaparición forzada de la joven Helena Laserna, EL TIEMPO logró ubicarlo.



En primicia, Pinzón, con una orden de captura en su contra y una circular azul de la Interpol, entregó su versión si taparse el rostro. Y admitió que el cuerpo de la joven fue incinerado en la lujosa hacienda Achury, de propiedad de Liliana Laserna, su expareja e hija del fundador de la universidad de Los Andes, Mario Laserna.

¿Por que no nos dice brevemente quién es usted? Lo único que sabemos es que algún día llegó a la casa de Liliana Laserna, hija del fundador de los Andes, a arreglarle unos televisores y que ahí entablaron una relación sentimental.



Bueno, soy hijo de un embolador de la Universidad Nacional, mi padre era el señor José del Carmen Pinzón, mi papá siempre nos enseñó buenos valores y virtudes. Mi madre era una lavandera del barrio, una persona humilde. Mi papá le propuso matrimonio a mi mamá en el diario El Tiempo. Yo soy técnico electrónico de tecnología digital y análoga, sistemas y computación.



¿Cómo termina usted entablando una relación con Liliana, la madre de Helena?



Primero quiero aclarar que yo nunca fui a la casa de ella, ella llegó a mi sitio de trabajo en la ciudad de Ibagué. Ella es una persona que me conoció por el arreglo de un televisor, pero yo tenía antes un matrimonio. Reconozco que estaba pasando por un momento serio debido al fallecimiento de mi señora madre en el año 2006. Yo estuve en la reparación de un televisor en la ciudad de Ibagué.



Usted nos estaba narrando cómo había conocido a Helena Laserna en un local de Ibagué porqué usted es técnico electrónico, continuemos con la narración.



Luego de arreglar el televisor, la señora Laserna me contrata para la grabación de unos audios del ruido que producía la planta Cemex en la finca Altamira en Ibagué, finca de la familia Laserna. Cuando yo comencé a ir por las noches al trabajo no es cierto que ella haya empezado conmigo, yo tenía una relación sentimental con la profesora de Helena, la señora Gloria Patricia Vargas Correa. La señora Laserna siguió en el contrato para la grabación de los ruidos que emitía la planta Cemex.



¿Cuando empiezan ustedes esa relación sentimental?



Quiero dejar claro que ella fue quien me buscó, me mandaron a llamar en el carro de placas CJG351, Renault 1999. Mandó adelante a su hija Jessica Laserna Jaramillo y a su profesora Patricia Vargas y al señor conductor de ese entonces, Jhonny Bastidas. Después la señora me dice que me puedo quedar en una de las suites de la mencionada finca, yo accedí y como a medianoche ella fue la que me buscó. Yo en ningún momento a ella la seduje.



La familia Laserna señala que usted junto con su hermana Claudia le hicieron creer a Liliana Laserna que iban a llevar a la pequeña Helena a un tratamiento en Chile con células madre para poder superar el nivel de autismo que ella tenía, ¿qué tiene que decir usted sobre este señalamiento puntual que aparece en el expediente?



Primero que todo, esto es un teléfono roto. Quiere decir que es la falta de comunicación de una familia disfuncional, tiempo que desde que estuve viviendo con la señora hasta el último día ninguno de los familiares se acercó a un diálogo, solo yo tenía el diálogo con el señor Juan Mario Laserna Jaramillo. Es más, ella sí tuvo un tratamiento de células madre, pero en la Ciudad de Panamá y tengo el soporte que eso fue en el año 2009. En educamos viajando se compraron los tiquetes Copa Airlines, les haré llegar lo que estoy diciendo. Tengo guardado porque hay que aclarar a la opinión pública. Estoy batallando desde la clandestinidad mi buen nombre y la honra, donde en ningún momento, hubo una desaparición forzada, es más, el Stem Cell Institute fue el lugar donde fue llevada por parte de su mamá y yo la señorita Jessica Helena Laserna. Ese hecho está probado, los soportes en ningún momento me los han querido recibir, a mi no me han querido dejar hablar, en ningún momento el señor fiscal, el señor Poveda no me han dejado dialogar. Simplemente me condenan sin poder hablar. Qué curioso.