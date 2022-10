Los restos de Helena Laserna Jaramillo están esparcidos en algún lugar de la lujosa hacienda Achury, ubicada en Sesquilé, Cundinamarca, después de que falleció el 15 de noviembre de 2016.



Así se lo aseguró en primicia a EL TIEMPO Camilo Fidel Pinzón Gómez, el modesto técnico electrónico a quien la justicia colombiana condenó este martes a 46 años de prisión, por la desaparición forzada y agravada de la joven de 19 años.

Helena Laserna junto a Camilo Pinzón. Foto: Facebook: Camilo Fidel Pinzon Gomez

El hombre tiene medida de aseguramiento y circular azul de Interpol. Sin embargo, este diario logró ubicarlo en un tercer país y preguntarle sobre la evidencia en su contra.



Mil horas de interceptaciones fueron definitivas para que, después cinco años de ocurridos los hechos, la justicia concluyera, en primera instancia, que Pinzón le hizo creer a su entonces pareja sentimental y madre de la niña, Liliana Laserna, que la joven había muerto en Chile, en medio de un tratamiento experimental con células madre.



Más allá de los macabros episodios que se fueron descubriendo en las audiencias de juzgamiento, el caso ha tenido un doble interés porque impacta a una de las familias más prestigiosas de la élite colombiana, conformada por intelectuales y reconocidos políticos: los Laserna Jaramillo.

Audio hermana de Camilo Pinzón En este audio la hermana de Camilo Pinzón asegura que Helena murió en Mosquera, Cundinamarca. El audio embebido no es soportado

Liliana Laserna. Foto: Archivo Particular

Helena era nieta de Mario Laserna Pinzón, el fundador de la Universidad de los Andes; y sobrina del exsenador Juan Mario Laserna.



EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo al expediente y a las interceptaciones que el CTI de la Fiscalía general hizo de las comunicaciones de los teléfonos de varios involucrados, después de que (a través de un allegado) la familia Laserna denunció que el cuerpo de la joven había sido incinerado en la hacienda Achury, según contó el mayordomo.

La iglesia y los audios

Esta es una de las fotografías reveladas de Helena Laserna, nieta del fundador de Los Andes. Foto: Facebook: Camilo Fidel Pinzon Gomez

La versión de que la joven murió en Chile se fue desmoronando con la evidencia allegada al proceso.



Una de las últimas fotografías de Helena terminó siendo clave. Era una de las supuestas pruebas de que estaba en tratamiento en el exterior.



En la imagen aparece en una terraza, en estado esquelético, y al fondo sobresale la cúpula de una iglesia.



Ese dato se convirtió en la primera pista para darle peso a la hipótesis de los investigadores según la cual Pinzón buscaba obtener millonarios giros y quedarse con la fortuna de la madre y de la hija.

Helena Laserna 2 En este audio, se escucha como Camilo Pinzón le hace creer a la madre de Helena que la joven murió en el exterior. El audio embebido no es soportado

La fotografía de Helena llegó a manos de las autoridades, luego de que Liliana Laserna fue capturada junto a su entonces pareja sentimental, en octubre de 2019. Según un amigo de la familia, usó la herramienta de Google Maps para identificar el lugar donde fue tomada la imagen y resultó ser la iglesia de Mosquera, Cundinamarca, muy cerca de la casa en la que vivía Claudia Pinzón Gómez, hermana de Camilo Pinzón.

Además, el mayordomo de la familia ya había confirmado el dato.



A pesar de la evidencia, en uno de los audios que EL TIEMPO revela, Pinzón le asegura a Liliana Laserna que la joven murió en Chile, junto con otros ocho niños, y que la ingresó al país como si estuviera desmayada.

Crucero por el Mediterráneo

Camilo Pinzón fue condenado por la desaparición de Helena Laserna. Foto: Facebook: Camilo Fidel Pinzon Gomez

Igual versión le dio a una amiga de Liliana Laserna a quien se encontraron en un lujoso crucero por el Mediterráneo.



En el periplo, la mujer preguntó por el extraño comportamiento de Liliana. En ese momento, Pinzón aseguró que su pareja estaba afectada por la muerte de su hija y que el viaje era para tratar de superar el episodio.



En entrevista con EL TIEMPO, Pinzón aseguró que estaba medicado cuando le dijo a Liliana que la niña había muerto en Chile. Y aseguró que fue después de ese crucero y de que se le perdiera el celular que lo empezaron a culpar de la muerte de Helena.



Lo concreto es que la dama del crucero se comunicó con una de las hermanas Laserna Jaramillo para darle sus condolencias y fue tan solo en ese momento cuando la familia se enteró del deceso de Helena. Solo hasta entonces interpusieron una denuncia a través de un allegado.

Esta es la finca Las Juntas de Achury, donde fue incinerado el cuerpo de Helena. Foto: Archivo particular

Al regresar del viaje, Pinzón y Liliana Laserna fueron notificados de la denuncia y en ese momento el caso se tornó aún más oscuro.



Para despejar dudas, Pinzón aseguró tener un certificado de defunción expedido en Chile y un documento del instituto en el que, según él, se encontraba Helena. Además, obtuvo un certificado de defunción en Sesquilé.



Con estos argumentos, dice la Fiscalía, buscaba hacer creer que la joven Laserna, única heredera de la fortuna de su madre, había muerto en pleno tratamiento.

Audio Camilo Pinzón 5 En este audio Camilo Pinzón asegura tener un certificado médico falso de la muerte de Helena. El audio embebido no es soportado

Los giros y carros



Camilo Pinzón le admitió a EL TIEMPO que Liliana Laserna le compró carros de última gama. Foto: Facebook Camilo Pinzón

Sin embargo, para familiares era claro que Liliana Laserna y su hija eran víctimas de una trama orquestada por Camilo Pinzón. De hecho, en la sentencia en su contra, Liliana Laserna fue absuelta de cualquier responsabilidad.



“Liliana tenía ingresos de un apartamento acá en Bogotá que se los daba todos a Camilo; y la venta de otro apartamento que la mamá le dejó para cuidar a la niña. Toda esa plata se la dio a Camilo Fidel, es una fortuna de plata (...). Liliana le compró cinco carros de lujo, un Jaguar, un Kia Quoris, una Toyota Fortuner, un Volkswagen Beetle y no se los dejaba usar a Liliana que porque ella los dañaba”, se escucha en la declaración.



Pinzón le admitió a EL TIEMPO que su entonces pareja adquirió esos carros, pero dijo que eran para que la movieran a ella. Y añadió que no es cierto que le girara grandes cantidades de dinero.



“Los automóviles sí se compraron, pero para pasear a la señora Laserna (…). Tengo los soportes de lo que estoy diciendo. Esos carros ni siquiera eran de ella, eran fiados (…). Ella nunca me giró 10.000 dólares, eso no es cierto”, le dijo a este diario desde la clandestinidad.

Camilo Pinzón, fue condenado a 46 años de cárcel por la desaparición de Helena Laserna. Foto: Archivo particular.

Y agregó que si bien viajó por varios países, esos gastos son “chichipatos” y tiene recibos de Efecty y Western Union de lo que su entonces pareja le giraba.



El mayordomo de la familia les dijo a los investigadores que uno de esos carros se usó para trasladar el cuerpo de Helena. Y para que nadie se acercara, dijeron que era material radioactivo. Sin embargo, el mayordomo pudo observar que se trataba de la joven.

¿Hay cómplices?

Carta de Camilo Pinzón pidiendo el registro de un hotel. Foto: Facebook: Camilo Fidel Pinzon Gomez

En otra de las interceptaciones que EL TIEMPO revela, del 25 de abril de 2019, Camilo Pinzón le pregunta a su hermana Claudia Patricia Pinzón si tenía cosas de Helena.

Según la Fiscalía, dio la instrucción de que las destruyera. Pero él se lo negó a este diario.



Camilo: “¿Tú tienes algo de Helena?”.

Claudia: “Sí, acá tengo unas cositas, lo único que tengo de la niña es la tarjeta de identidad y dibujos y eso no (…) ¿Y el cuerpo? (...). No vaya a decir locuras Camilo, bien concentrado por Dios, si no están pidiendo cosas, usted cállese, no ofrezca lo que no hay, por favor, bien concentrado, no vaya a decir incoherencias, tómela con calma. ¿Si me entiende? Esa niña ya no existe, ¿qué quieren esas viejas, quieren la herencia o qué? Ya dejen eso así”.



Pinzón le dijo a EL TIEMPO que la niña estaba con su hermana porque le daba terapias del lenguaje: “Ella (Helena) tuvo una atención en el Hospital María Auxiliadora de Mosquera, y a ella (Claudia) se la entregaron y la niña falleció en brazos de ella. Pero en ningún momento fue asesinada ni violentada, ni por parte mía ni por parte de mi hermana”.



También pidió que se le dejara escuchar el audio en donde dice que tiene que pagarle una pensión a un funcionario de Sesquilé por haber registrado meses después la muerte de Helena.



“Aquí lo único que hay es un montaje en mi contra. No me han dejado ejercer mi defensa. Estoy mal imputado, defendiéndome desde la clandestinidad. Lo único que hubo fue una omisión de denuncia (de la muerte)”, aseguró.

Helena Laserna Audio 1 Este es el audio en el que Camilo Pinzón y su hermana hablan de desaparecer las cosas de Helena Laserna. El audio embebido no es soportado

Qué dice la familia?



Camilo Sepulveda, apoderado de Liliana Laserna. Foto: EL TIEMPO

La defensa de Pinzón ya apeló la condena. Y él dice que se va a defender, pero que no tiene garantías. Además, que se piensa entregar, pero a su manera.



“Voy a enviar los soportes que prueban que cuando ella murió yo estaba en un hotel en Cartagena”, dijo.



En la misma decisión, en su contra, Liliana Laserna fue absuelta de toda responsabilidad. De hecho, quedó en libertad semanas después de su detención.



“La absolución de la señora María Liliana Laserna fue un acto de justicia, que más allá de declarar su ausencia de responsabilidad en la desgarradora desaparición de su hija a manos del señor Camilo Fidel Pinzón, es sobre todo el restablecimiento de su buen nombre como ciudadana y madre”, señaló el penalista Camilo Sepúlveda, abogado de la familia Laserna.

Y agregó: “Se le acusó y privó de la libertad injustamente. Pero luego de adelantarse un riguroso y proactivo juicio, en el que se practicaron decenas de testimonios y pruebas técnicas, logramos demostrar que Camilo Pinzón Gómez engañó a la señora Laserna, prevaliéndose de la patología mental de aquella, con el vano propósito de hurtar la fortuna de mi cliente bajo el pretexto de pagarle a la niña un inexistente tratamiento de células madre en el exterior para curar, supuestamente, su autismo”.



Ahora, está pendiente el proceso en contra de Claudia Pinzón, quien aceptó colaborar con la Fiscalía.

