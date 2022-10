Después de ser condenado a 46 años de cárcel por la desaparición forzosa y agravada de Helena Laserna, la nieta de Mario Laserna Pinzón, reapareció en redes Camilo Fidel Pinzón.



Después del veredicto en el que fue eximida de cualquier responsabilidad, Liliana Laserna, madre de la menor, la Fiscalía emitió orden de captura contra Pinzón y la Interpol, circular azul para su ubicación.

Liliana Laserna.

Pinzón, que habría recobrado la libertad por vencimiento de términos empezó a publicar en sus redes lo que considera evidencias que demuestran su inocencia.



Entre otras, revela fotos de él con Helena, quien padecía de autismo. De hecho, la Fiscalía asegura que Pinzón le hizo creer a su pareja sentimental, Liliana Laserna, que había enviado a la joven a un tratamiento a Chile con células madre, y que allí habría muerto.El propósito sería obtener dinero de Liliana Laserna e incluso quedarse con su fortuna.

La defensa

Helena Laserna junto a Camilo Pinzón.

Carta de Camilo Pinzón pidiendo el registro de un hotel.

Tanto Pinzón como su hermana Claudia se han declarado inocentes de la desaparición de Helena Laserna.



Y en la información que Pinzón está subiendo a sus redes, asegura que son falsos los señalamientos en su contra y que la investigación de la Fiscalía está equivocada.



En su mensaje en redes, además de las fotos, Pinzón incluye chats con el fiscal del caso, mapas y una denuncia ante la Fiscalía.



Asegura que investigadores nunca visitaron Achury, la hacienda familiar donde habrían incinerado el cuerpo de Helena.



Esta es otra de las imágenes de Helena Laserna reveladas por Pinzón.

“Que farsa este hecho, si fuese real la primera en brincar sería la mamá. Pésima investigación de Javier Correal, supuesta experiencia de 27 años, mal investigador”, dijo Pinzón.



Y agregó: "Estoy demostrando que no he podido participar y soy condenado sin haber podido participar de las pruebas, de que no tengo nada que ver. Estoy diciendo la verdad".

La tercera imagen publicada por Camilo Pinzón viene acompañada de frases en donde se declara inocente.

"La absolución de la señora María Liliana Laserna fue un acto de justicia, que más allá de declarar su ausencia de responsabilidad en la desgarradora desaparición de su hija a manos del Señor Camilo Fidel Pinzón, es sobre todo, el restablecimiento de su buen nombre como ciudadana y madre", señaló el penalista Camilo Sepúlveda, abogado de la familia Laserna.



Y agregó: "Se le acusó y privó de la libertad injustamente. Pero luego de adelantarse un riguroso y proactivo juicio, en el que se practicaron decenas de testimonios y pruebas técnicas, logramos demostrar que Camilo Pinzón Gómez engañó a la Señora Laserna, prevaliéndose de la patología mental de aquélla, con el vano propósito hurtar la fortuna de mi cliente bajo el pretexto de pagarle a la niña un inexistente tratamiento de células madre en el exterior para curar, supuestamente, su autismo".

Esta era una de las pocas fotos que se conocían de Helena Laserna Jaramillo y Camilo Pinzón Gómez, el hombre al que la justicia considera responsable de su desaparición forzada.

