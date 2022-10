En las últimas horas, tal como lo reveló EL TIEMPO, el juzgado primero penal del circuito especializado de Cundinamarca condenó a Camilo Fidel Pinzón Gómez a 46 años de cárcel por la desaparición forzada agravada de Helena Laserna, nieta del fundador de la Universidad de Los Andes, Mario Laserna.

​

Si bien la defensa de Pinzón apeló la decisión, a este se le libró orden de captura y al parecer está en Ecuador.

Camilo Pinzón. Foto: Archivo particular.

Pinzón insiste en que ni él ni su hermana tuvieron nada que ver con la desaparición de la joven Laserna y menos con su muerte.



Sin embargo, EL TIEMPO tuvo acceso a los audios que durante meses recogió, en interceptaciones legales, el CTI de la Fiscalía y que evidenciarían la responsabilidad de Pinzón Gómez en la desaparición forzada de Helena, quien padecía un nivel de autismo.

Más de 1.000 horas de grabación

El investigador del CTI, Hernán Javier Correal Rodríguez, narró cómo en más de mil horas de grabaciones de las llamadas de los celulares de Liliana Laserna, Camilo Pinzón y Claudia Patricia Pinzón, fueron clave para esclarecer la misteriosa desaparición.



Aunque la madre de Helena fue detenida durante algunas semanas, el veredicto la absolvió de cualquier responsabilidad.



"La absolución de la señora María Liliana Laserna fue un acto de justicia, que más allá de declarar su ausencia de responsabilidad en la desgarradora desaparición de su hija a manos del Señor Camilo Fidel Pinzón, es sobre todo, el restablecimiento de su buen nombre como ciudadana y madre", señaló el penalista Camilo Sepúlveda, abogado de la familia Laserna.



Y agregó: "Se le acusó y privó de la libertad injustamente. Pero luego de adelantarse un riguroso y proactivo juicio, en el que se practicaron decenas de testimonios y pruebas técnicas, logramos demostrar que Camilo Pinzón Gómez engañó a la Señora Laserna, prevaliéndose de la patología mental de aquélla, con el vano propósito hurtar la fortuna de mi cliente bajo el pretexto de pagarle a la niña un inexistente tratamiento de células madre en el exterior para curar, supuestamente, su autismo".

Facebook Twitter Linkedin

Liliana Laserna. Foto: Archivo Particular

Uno de los audios más determinantes fue la grabación de una llamada hecha el día 25 de abril de 2019 entre Camilo Pinzón y Claudia Patricia Pinzón, su hermana, en donde Camilo le pregunta si tenía cosas de Helena, a lo que Claudia Patricia respondió que solo la tarjeta de identidad.



- Camilo: Llegó el gringo con la familia

- Claudia: Ay Dios mío Camilo. ¿Y entonces?

- Camilo: Pues hay dos opciones (...) hablar con el investigador y decirle que tú y yo nos vayamos a Bogotá y le contamos todo, yo tengo las fotos de todo en un disco duro.

- Claudia: ¿Y qué van a preguntar? Van a preguntar por ella.

- Camilo: No, ya saben que está fallecida.

- Claudia: ¿Y el cuerpo? (...) No vaya a decir locuras Camilo, bien concentrado por Dios, si no están pidiendo cosas usted cállese, no ofrezca lo que no hay, por favor, bien concentrado, no vaya a decir incoherencias, tómela con calma si me entiende.

- Esa niña ya no existe, ¿qué quieren esas viejas, quieren la herencia o qué? Ya dejen eso así.

Helena Laserna Audio 1 Este es el audio en el que Camilo Pinzón y su hermana hablan de desaparecer las cosas de Helena Laserna. El audio embebido no es soportado

De hecho, en una conversación entre Camilo Pinzón y un interlocutor desconocido, se asegura que van a registrar el fallecimiento de Helena con ayuda del registrador del municipio de Sesquilé.



"Sin dar tantos lujos y detalles y para calmar este (inaudible) le dije que registre esa vaina y ta' luego (...) esos manes saben como harán la vuelta, yo acepto la omisión de la fecha y no lo quise hacer y ya. Pero ya con el soporte científico que tengo, ya", se escucha en el audio en poder de EL TIEMPO.

Helena Laserna 2 En este audio, se escucha como Camilo Pinzón le hace creer a la madre de Helena que la joven murió en el exterior. El audio embebido no es soportado

Según la Fiscalía, Camilo Pinzón articuló un plan para desaparecer las pruebas del fallecimiento de la niña y hacer parecer que la joven Helena falleció en un tratamiento médico en Chile. Además, que manipuló a la madre de Helena para hacerle creer que murió en el exterior bajo procedimientos médicos.

Helena Laserna: audio cremación del cuerpo En este audio se escucha como la madre de Helena, asegura que la niña murió en Chile y que cremaron el cadáver. El audio embebido no es soportado

En otro audio, se escucha a la madre de Helena Laserna hablando con un allegado a la familia, a quien le asegura que Helena murió en Chile y que ella cremó el cuerpo de Helena.



Sin embargo, la prueba reina para determinar la responsabilidad de Camilo Pinzón en la desaparición y posterior muerte de la niña es un audio entre una supuesta amiga de Camilo Pinzón y Diana Pinzón, en donde esta última le reconoce que Helena Laserna no se encontraba en Chile y que murió en el municipio de Mosquera (Cundinamarca) mientras estaba a su cuidado.

Audio hermana de Camilo Pinzón En este audio la hermana de Camilo Pinzón asegura que Helena murió en Mosquera, Cundinamarca. El audio embebido no es soportado

Según la hermana de Camilo Pinzón, Helena tenía una enfermedad que iba deteriorando la salud de la joven.



"Ya la niña no comía, no dormía, gritaba, Camilo se desentendió de la niña y yo decía que ella era mi hija (...) no tengo fotos ni nada de la niña porque todo eso me lo pedía Camilo".

Audio Camilo Pinzón 5 En este audio Camilo Pinzón asegura tener un certificado médico falso de la muerte de Helena. El audio embebido no es soportado

Según trascendió en 2019, Pinzón le habría hecho creer a Liliana Laserna que su hija estaba siendo sometida a un tratamiento con células madre, en Chile, para su rehabilitación. Y que en medio de las pruebas científicas habría muerto e ingresado a Colombia como si estuviera desmayada.



Pero allegados a la familia aseguraron en ese momento que en el pasaporte de la joven no se registró ningún desplazamiento a ese país, además, que gracias al mayordomo donde vivía Liliana Laserna en la hacienda Achury, en Sesquilé (Cundinamarca), se supo que su cuerpo había sido incinerado.



Ahora, aunque Camilo Pinzón, ya tiene orden de captura, su paradero es desconocido, aunque algunas pistas señalan que podría encontrarse en Ecuador.

