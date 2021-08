El crudo reporte de la Defensoría sobre la visita a exmilitares en Haití

EL TIEMPO tuvo acceso al reporte de la visita que la Defensoría del Pueblo hizo a Haití para entrevistar a los 18 exmilitares presos tras el crimen del presidente Jovenel Moïse, y el relato es preocupante.



"Los dos colombianos del primer grupo (Jhon Jairo Suárez y Gersain Mendivelso) tenían un aspecto triste, con signos de cansancio y pérdida de peso (...) Uno de los detenidos cojeaba. Ambos vestían camiseta y pantaloneta con chanclas. Ninguno de los dos se había afeitado, pero tenían las manos sujetas con esposas separadas. Las muñecas enrojecidas y con arañazos a causa del roce del metal con la carne", dice el reporte.



(Lo invitamos a leer: Policías de Haití participaron en magnicidio, como dijeron exmilitares)

Y continúan las descripciones de la difícil situación por la que atraviesan los exmilitares quienes aún no reciben asistencia legal como lo señalan tratados internacionales.



"Uno de los detenidos del segundo grupo (Francisco Uribe) vestía pantalón tipo jean, camiseta y chanclas; y el otro, Alejandro Giraldo, pantaloneta, zapato tipo crocs y camiseta. Ambos sin afeitar y compartían las mismas esposas. Afirmaron que el personal de seguridad nunca les quita las esposas y deben desplazarse a cualquier lugar esposados (sic). Las muñecas enrojecidas y con arañazos a causa del roce del metal con la piel", afirma el documento oficial.



(Además: Aparecen videos claves de exmilitares colombianos presos en Haití)

Facebook Twitter Linkedin

La Cancillería de Colombia está tramitando apoyo consular para los detenidos en Haití por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Foto: Archivo Particular

Sobre Manuel Antonio Grosso señalan que "se muestra muy preocupado por lo que les pueda pasar, está afectado emocionalmente". FACEBOOK

TWITTER

La Policía de Haití seleccionó el orden en el cual los colombianos debían salir a hablar con la delegación.



Además, desde que fueron detenidos no les han permitido hablar con un abogado; se encuentran completamente aislados y tampoco les han permitido hablar con sus familiares.



"El tercer grupo (Germán Alejandro Rivera y Jheiner Alberto Carmona) también comparte esposas. Germán Rivera tiene dificultades para movilizarse pues tiene un pie que no puede apoyar bien en el suelo (...) En términos generales, se ven bien, tranquilos y de buen ánimo. Las muñecas enrojecidas y con arañazos a causa del roce del metal con la piel", manifestaron los tres delegados de la Defensoría.



Y sobre el cuarto grupo (Edwin Blanquicet y Carlos Giovanni Guerrero), anotaron: "Ambos están delgados y llevan puesto cada uno una camiseta y una pantaloneta (...) Edwin tiene puntos en la mano y no puede escribir. Al parecer este detenido tiene un dedo fracturado (...) Carlos Giovanni se muestra nervioso", explica el documento sin dar mayores detalles .

Y si bien se sabe que han rendido declaraciones, la Defensoría asegura que no han sido presentados frente a ninguna autoridad judicial.



No obstante, en la estación de Policía en la que permanecen, han sido interrogados en múltiples oportunidades por las autoridades de la policía haitiana y por el FBI.



"Ninguno de estos interrogatorios ha sido desarrollado con la asistencia de un abogado que ejerza la defensa técnica", recalca el informe.



Uno de los casos que más preocupa es el de Jhon Jairo Ramírez: "Tiene una venda en un pie y prácticamente no puede caminar. Entró al salón a la reunión ayudado por su compañero y decidió quedarse en el suelo por las dificultades que le implicaba apoyarse en su pie. Están de bajo ánimo".



Sobre Manuel Antonio Grosso señalan que "se muestra muy preocupado por lo que les pueda pasar: Está afectado emocionalmente".

Incomunicados

Permanecieron siempre en el interior de la sala donde nos reunimos con los detenidos. Esta situación no permitía que los detenidos se expresaran de manera espontánea frente a la situación. FACEBOOK

TWITTER

La Defensoría, en su informe, resalta que durante las entrevistas estuvieron acompañados de un número de ocho funcionarios de la Policía Judicial haitiana.



"Permanecieron siempre en el interior de la sala donde nos reunimos con los detenidos. Esta situación no permitía que los detenidos se expresaran de manera espontánea frente a la situación que vienen padeciendo. Sin embargo, logramos verificar, con el testimonio de cada uno de ellos, la precaria situación en la que se encuentran recluidos, y la ausencia total de garantías procesales en los trámites judiciales de los que son objeto", reseña el documento.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET