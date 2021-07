Haití: así es la cacería de siete colombianos vinculados al magnicidio

"Permanecer alerta y proceder". Esa es la instrucción que la Policía de Haití le dio a la comunidad de Jalousie, una especie de tugurio con nombre de barrio que queda justo al lado del lujoso sector en donde asesinaron al presidente Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio.



EL TIEMPO estableció que una muchedumbre de ese sector fue la que ayudó a capturar al sargento colombiano Manuel Antonio Grosso Guarín -uno de los miembros de comando de asalto vinculado al crimen-, a pesar de que tiene entrenamiento en fuerzas especiales y contraguerrilla. Y ahora, las autoridades de Haití buscan que la comunidad les ayude a ubicar a otros siete colombianos que completan seis días fugitivos.



Si bien la mayoría de los señalados mercenarios que se buscan son expertos en tácticas antiterroristas y operaciones urbanas, solo los pobladores de ese sector de Puerto Príncipe conocen las calles cerradas y los canales de aguas sucias, a donde fueron a parar varios de los ya capturados.



Christian Emmanuel Sanon, acusado de ser el autor intelectual del magnicidio. Foto: Archivo Particular

De hecho, en una de esas calles cerradas, la Route de Kenscoff, la Policía ubicó un retén con más de un centenar de hombres, y logró capturar a la mayoría de colombianos que huían en un convoy de cinco camionetas blindadas, tras abandonar el cadáver del Presidente con doce impactos de bala.



Los investigadores ya saben que, a pesar de llevar más de un mes en Puerto Príncipe, los fugitivos no conocen el terreno y no tienen provisiones y apoyo. En efecto, si bien se sospecha que alguien le sugirió refugiarse en la embajada de Taiwán (después del magnicidio) para evadir a las autoridades, no contaban con un plan de fuga.



Además, el posible apoyo externo ya está capturado: el médico Christian Emmanuel Sanon, el supuesto autor intelectual del crimen.



Informantes

La prueba de que los colombianos está acorralados es que uno de los muertos en el intercambio de disparos con las autoridades, se desangró escondido en un techo. Además, al momento de huir, dejaron sus armas y hasta sus morrales.



Por eso, es inminente que se entreguen o que sean capturados, para evitar incluso que los maten. Uno de ellos es Marco Antonio Palacios Palacios, a quien EL TIEMPO identificó desde el jueves pasado y cuyo rostro aparece en un cartel de 'Aviso de Búsqueda'.



Mario Antonio Palacios aparece en carteles con el letrero de 'Se busca'. Foto: EL TIEMPO

El consulado de Colombia en República Dominicana intenta prestarle apoyo legal a los colombianos presos y repatriar los cuerpos de los tres asesinados.



En cuanto a la investigación judicial, la DEA admitió que al menos hay uno de los estadounidenses de origen haitiano capturados James Solages y Joseph Vincent.



Y EL TIEMPO estableció que habría un tercer sospechoso que sirvió de informante en un proceso en contra de un colombiano acusado de narcotráfico.

