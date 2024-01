¿Qué dicen señalados candidatos a reemplazar a Mindeporte tras caída de Panamericanos?

Fuentes de Casa de Nariño confirmaron que el presidente Gustavo Petro, convocó a una reunión a su ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, el pasado miércoles 10 de enero.



La funcionaria ya había sido llamada a Casa de Nariño hace dos días para que asistiera a la cumbre con el alcalde de Barranquilla, el gobernador del Atlántico y el canciller Álvaro Leyva, para delinear la estrategia a seguir con miras a recuperar las justas deportivas después de que el propio Presidente asegurara que se perdieron por ignorancia.

Pero esta nueva reunión calificada como sorpresiva, tendría como propósito no solo evaluar los movimientos diplomáticos que se están adelantando, sino también la moción de censura en contra de Rodríguez que se cocina en el Congreso.



De hecho, de manera paralela, se pusieron a circular dos posibles sucesores de la Ministra ante la posibilidad de que la moción de censura termine tumbándola.



Los nombres que están circulando son los del senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, quien no obtuvo curul en las pasadas elecciones y tampoco logró los votos para ganar la Gobernación de Cesar.



El otro nombre es el exalcalde Cali, Jorge Iván Ospina, quien acaba de entregar la administración de la tercera ciudad más importante del país.

'Estoy de acuerdo con los Panamericanos'

EL TIEMPO se comunicó con el exsenador Antonio Sanguino para preguntarle si desde Casa de Nariño le hicieron alguna propuesta para llegar al Mindeporte y respondió: "No me han hecho ningún ofrecimiento formal ni informalmente".



Cuando EL TIEMPO le preguntó si en caso de ser nombrado nuevo ministro apoyaría los Juegos Panamericanos, dijo: "No me quiero anticipar a cosas que no han sucedido. Personalmente, sí estoy de acuerdo con los Panamericanos, creo que es un escenario que necesita el país, el Caribe y los deportistas".



Y agregó: "Por ahora acabo de salir de una campaña electoral en el Cesar y estoy dedicado a asesorías y a escribir en proyectos personales".

'No me voy a pronunciar'

Este diario también buscó a Jorge Iván Ospina, pero dijo que no se iba a pronunciar al respecto.



Sin embargo, un allegado al exmandatario aseguró que no hay nada concreto: "Es toda una especulación. La fuente no tiene asidero".



La moción de censura contra Rodríguez fue radicada la tarde de este 11 de enero y firmada por 32 senadores.

UNIDAD INVESTIGATIVA

