Habla Nicacio Martínez sobre su fallido nombramiento y nueva denuncia

Además de la salida de dos generales y de al menos 8 oficiales, el otro gran coletazo de las nuevas denuncias sobre los excesos de la inteligencia del Ejército es la caída del nombramiento en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) del excomandante de la Institución, general Nicacio Martínez, a quien han intentado ligar al escándalo.



En entrevista exclusiva con EL TIEMPO, Martínez habló de su descabezada de la Otán, de las nuevas denuncias sobre seguimientos y perfilamientos irregulares a al menos 130 personas y de su eventual responsabilidad.

¿Cuándo se enteró de que ya no va a ser el nuevo agregado de Colombia ante la Otán por cuenta del nuevo escándalo en la inteligencia militar?

El comandante general me informó el sábado que ya había habido una decisión, la cual lamento que la haya tomado el señor Presidente (Iván Duque) por parte de unos improperios, calumnias e injusticias en mi contra. Me siento una víctima. Estos son atropellos contra mi honra y mi dignidad, y la de mi familia. Soy respetuoso de las decisiones, pero lamento que se haya tomado en medio de una guerra mediática, y el único perjudicado soy yo que lo único que he hecho es servirle a la patria durante los 41 años que he portado el uniforme. El Presidente tendrá sus razones para hacerlo y yo lo respeto.



Varios de los oficiales implicados, y usted mismo, han dicho que desconocían las supuestas actividades ilícitas que se están denunciando. ¿Eso significa que hay una falta de control sobre la tropa y una falla en la línea de mando?

La inteligencia se rige por una ley. Nadie puede hacer cosas por fuera del marco de esa ley, y si alguien lo hizo tendrá que someterse a la justicia. Hay una junta de inteligencia, en la que se reúnen todos los jefes de inteligencia de la institución y el Ministro de la Defensa; hay unas políticas claras. La inteligencia no es que alguien da una orden y usted la cumple.



¿Usted mandó a seguir o perfilar a alguna de las 130 personas que aparecen en los listados?

Yo no di ninguna orden en contra de ningún periodista, de ningún magistrado, político o contra el gobierno. Todo lo contrario, lo que he hecho es proteger la institucionalidad. Tengo mi conciencia tranquila. Mis subalternos y mis superiores saben cómo he actuado. Todo lo que yo hacía se lo informaba al señor general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares, porque es mi conducto. Incluso, de cuestiones operacionales yo no tenía conocimiento, porque eso tiene que ver directamente con la inteligencia y con la información. Eso no es mi competencia, no tengo ninguna responsabilidad porque no he dado ninguna orden y siempre he actuado dentro del marco de la ley. Si hubiera conocido de algo que hubiera sucedido, de inmediato lo hubiera informado a las autoridades para que lo investigara y se tomaran las decisiones judiciales que corresponden.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció el viernes el retiro de varios oficiales por posibles excesos en la inteligencia del Ejército. Foto: Ministerio de Defensa

¿Esto quiere decir que hay 'ruedas sueltas' dentro del Ejército?

Como comandante del Ejército yo estaba en el nivel estratégico y daba instrucciones a todo el Ejército a nivel operacional. Esos hechos habrían sucedido en el nivel táctico de batallones, de unidades operativas. No creo que haya 'ruedas sueltas'. Si se detecta que alguien actuó por fuera de la ley hay que denunciarlo. Yo, a los medios de comunicación, lo que he hecho es darles todo el apoyo. Incluso, algunos de los informes que han salido en los medios los envié de inmediato a la Fiscalía y a la Procuraduría, para que fueran investigados. Me parece que la prensa cumple una labora excepcional. Esto seguramente se hizo de manera clandestina, a mutuo propio, sin el conducto ni la autorización de algunos superiores, y en este caso no era yo.



¿Usted tiene indicios de quiénes estarían interesados en poder como objetivo a estas personas?

Desconozco y no tengo la menor idea de quién puede estar detrás de todo esto. Es una guerra de desinformación y me han cogido a mí de 'chivo expiatorio' y, seguramente, lo que se busca es distraer para que no se adelanten otras investigaciones. Lo que yo hice fue atacar el narcotráfico, a las organizaciones criminales y defender los Derechos Humanos dentro de la institución. Yo no creo que se hayan presentado interceptaciones, porque el Ejército no tiene capacidad para hacer esas interceptaciones. La Fiscalía lo que ha hecho es abrir una investigación con base en una información de prensa, pero yo no conozco documentos creíbles que confirmen que eso se haya hecho.

El general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares, le informó a Nicacio Martínez desde el sábado que ya había una decisión sobre su frustrado nombramiento en la Otán. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Usted en enero le dijo a EL TIEMPO que detrás de los señalamientos en su contra había intereses económicos poderosos y que, de llegar a haber seguimientos, es posible que se hicieran con el apoyo de otro organismo. ¿Lo sigue creyendo?

No lo dudo y ahí yo soy la víctima. Hay una campaña difamatoria en mi contra. Me han mandado al paredón con esas informaciones y temo por mi vida, por la seguridad de mi familia. Están hablando cosas que no son ciertas.



Según usted, ¿quién está detrás de eso?

Debe haber un grupo de personas, y deben haber intereses económicos e intereses políticos que quieren ejercer el mando y que otras personas estuvieran en el Comando del Ejército. Por eso, tomé la decisión de manera personal y familiar de apartarme y así se lo dije al señor Presidente. Reitero, soy una forma de distraer otras investigaciones que se están desarrollando.

¿De qué otras investigaciones habla, de contratos?

Habría que indagar. Mis subalternos, quienes me han manifestado su solidaridad, saben que mis políticas fueron claras y transparentes. No tengo la información para decirle con precisión. Ya tocará con mis abogados que se tomen las acciones jurídicas que se tengan que tomar.



¿Está dividido el Ejército en dos bandos y hay uno que lo está atacando?

Nunca he visto una división en el Ejército, creo que es monolítico y que hay personas que tienen intereses y los quieren hacer valer pisoteando el nombre de otras personas.



¿Cómo va la investigación que la Fiscalía abrió en su contra?

No he tenido conocimiento. Yo di un poder al doctor Jaime Granados, pero estoy atento, con toda la transparencia posible, para acudir al llamado de la Fiscalía, de la Procuraduría y del Ejército. Soy el más interesado en que se aclare esta situación de manera rápida para demostrar que he actuado de manera transparente.



UNIDAD INVESTIGATIVA

@UInvestigativaET

u.investigativa@eltiempo.com