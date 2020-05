Habla la general indagada por jugosos contratos en la Policía

La millonaria compra de tanquetas y carros blindados para la Policía está bajo la lupa de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por un presunto favorecimiento a las firmas 7M Group y Kobe (de los esposos Martín Manjarrés y Marcela Montes Zuluaga), revelado por EL TIEMPO.



La general Yolanda Cáceres Martínez, cabeza de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía (Diraf), oficina considerada la ‘chequera’ de la institución (maneja un presupuesto anual de 8 billones de pesos), accedió a hablar del caso con este diario.



(Le puede interesar esta investigación: Polígrafo a responsables de polémicos contratos en la Policía)

¿Ya le notificaron las indagaciones por presunto favorecimiento a un grupo de empresas?

​

No he sido notificada por ningún organismo.



¿Sabe que la Procuraduría y la Contraloría investigan y que el caso también se remitió a la Fiscalía?



Sí. Además, estamos pendientes de la auditoría de la Contraloría de 2019, que atendimos con prontitud. La Policía está abierta a cualquier requerimiento de organismos de control.



(Lea también: Las dudas detrás de la compra de tanquetas para el Esmad)



¿Sabía que la Inspección General investigaba el tema, antes de que la Procuraduría aplicara el poder preferente?



En mayo de 2019 llegó un anónimo, y de este fui informada porque se hizo una auditoría interna. Y sé que el mando institucional, además de la auditoría interna, ordenó una actuación a la Inspección General y otra a la Dirección de Inteligencia. Pero solo tuve acceso a la auditoría interna.

¿Qué resultados arrojó?



Hicieron una revisión juiciosa del tema que mencionaba el anónimo sobre la contratación de los vehículos y el señor Martín Manjarrés, y llegaron a la conclusión de que el proceso se ajustaba a las normas. Solo dejaron dos observaciones de naturaleza operacional: son instrucciones para mejorar el procedimiento, pero no tienen alcance fiscal o disciplinario.



Supuestamente, usted acudió al general Óscar Atehortúa, director de la Policía, para frenar esos procesos...



No. Yo no conocí los procesos disciplinarios y, por lo tanto, no podía pedir ni apertura ni archivo. No lo haría. Si hay que investigar algo, que se haga y que todo salga a la luz para tranquilidad de todos.

Se verifica si la firma 7M, que le vendió 5 tanquetas antimotines al Esmad por 7.900 millones de pesos, fue favorecida irregularmente desde adentro de la Policía. Foto: Juan B. Díaz. Archivo EL TIEMPO

¿Ve normal que expolicías terminen trabajando para proveedores?



Cuando nos retiramos podemos optar por cualquier otro trabajo, a no ser que haya un impedimento. Los policías que son técnicos en comunicaciones o movilidad son muy apetecidos en el mercado por su amplia experiencia.



(Además: Los movimientos secretos de los mercenarios que iban por Maduro)



A subordinados suyos los sometieron al polígrafo. ¿Supo los resultados?



Es cierto que el mando institucional le ordenó a la Dirección de Inteligencia hacer unas pruebas de confiabilidad. Todos los mencionados en el anónimo fueron llamados a esa prueba, pero los resultados de estas solo los maneja la Dirección de Inteligencia.



¿A usted también la pasaron al polígrafo?



Para este caso no he sido sometida a polígrafo. Además, toda la contratación que se hace es pública, a través de Colombia Compra Eficiente. Incluso, el plan de compras del 2020 está publicado desde el 21 de enero. Lo que compramos es apenas lo necesario para la misión institucional. No hay reserva.

Todos los mencionados en el anónimo fueron llamados a esa prueba, pero los resultados de estas solo los maneja la Dirección de Inteligencia FACEBOOK

TWITTER

¿Conoce a Martín Manjarrés o a su esposa?



A él lo vi en la Dirección General y lo saludé recién llegué a la Diraf, y no he vuelto a tener contacto. Pero a ella no la conozco.



(En otras historias: La infiltración de hombres de Nicolás Maduro en Colombia)

UNIDAD INVESTIGATIVA

@UInvestigativaET

u.investigativa@eltiempo.com