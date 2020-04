Habla congresista que reactivó el caso por el crimen de Álvaro Gómez

La representante del Partido Liberal Kelyn Johana González le acaba de confirmar a EL TIEMPO que desde su despachó sí se radicó un auto pidiendo que el expresidente Ernesto Samper sea llamado a declarar dentro del expediente que tiene la Comisión de Acusación de la Cámara por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.



Pero, a renglón seguido, aclaró que el miércoles pasado retiró dicho documento para poderle hacer ajustes y que, por eso mismo, en este momento no hay ninguna decisión en firme o petición de ese proceso caminando en la Comisión.

El crimen de Álvaro Gómez Hurtado ocurrió el 2 de noviembre de 1995, en Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Hace dos semanas que radiqué el auto, que como todo procedimiento en la Comisión de Acusación debe surtir previamente una votación para que se pueda proceder con lo que allí se solicita, pero decidí hacerle unos ajustes a su contenido y por eso lo retiré. Y claro que lo volveré a radicar para su análisis, pero en este momento no hay nada”, enfatizó la congresista.



Además, aseguró que el mismo día en que radicó el auto referente al expediente 3209 –como está rotulado el de Gómez Hurtado– hizo lo mismo con otros dos casos, pero aclaró que los tres documentos los retiró al tiempo para hacerles ajustes.



“Este jueves se hará la primera sesión virtual de la Comisión de Acusación y lo primero que voy a pedir es que se investigue a fondo por qué un documento que fue retirado a tiempo terminó siendo filtrado. Ese borrador no salió ni de mi oficina ni de ninguno de mis asesores, por eso me deben explicar qué pasó”, precisó la legisladora liberal.



El auto al que hace referencia González circuló entre varios miembros de la Comisión de Acusación y en él, tal y como lo anticipó EL TIEMPO, se pide abrir una investigación formal contra el expresidente Samper y se llaman a declarar a varias personas.



Entre los llamados a rendir declaración jurada figuraban el exministro de Gobierno Horacio Serpa; el excapo Gabriel Puerta Parra; el exministro Fernando Botero Zea; y el señalado narcotraficante Santander Lopesierra.

Los citados

Así mismo, se pedía escuchar al periodista Mauricio Vargas; al exsenador Juan Fernando Cristo –en su calidad de exasesor de comunicaciones de Presidencia en la era Samper–; a Germán Osorio, exedecán del expresidente Samper; al general retirado Rosso José Serrano; y a José Antonio Vargas Lleras, secretario general de la presidencia de la época.



En la lista de citados también aparecían los expresidentes Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez, así como el ciudadano Carlos Alberto Lugo Álvarez.



También se pedía oficiar a la Policía Nacional para que se remitan las hojas de vida de los oficiales retirados Germán Osorio Sepúlveda y Daniel González, este último asesinado en medio de una vendetta del cartel del norte del Valle.



Si bien aún no son claros los ajustes que la representante investigadora va a realizar sobre el auto citatorio que retiró, ella misma les confirmó a reporteros de EL TIEMPO que apenas el Congreso vuelva a sesionar presencialmente piensa radicar el documento de nuevo, por lo que se da por hecho que insistirá en la petición de investigar formalmente a Samper y en llamarlo a declarar. Sin embargo, todo debe ser votado previamente por los 12 miembros de la Comisión de Acusación.



Este diario ya había revelado en exclusiva, hace una semana, que la Fiscalía envió el expediente por el magnicidio de Gómez Hurtado a sus delegados ante la Corte Suprema, por los indicios de que esté involucrado un aforado constitucional.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET