Atención: habla influencer señalada de lavarle plata al 'clan del Golfo'

A agentes antimafia les empezó a llamar la atención la manera rápida en la que prosperaron dos empresas dedicadas a la venta de sensual lencería y de productos médicos estéticos.



Ambas están afincadas en el Urabá antioqueño, una de ella fue abierta en el 2018 y otra más en mayo de 2022, con movimientos bancarios que empezaron a ser rastreados y con un denominador común.

Yulisa de las Aguas Contreras. Foto: @yulisadelasaguasc

Su dueña y principal promotora resultó ser una conocida influencer con casi 50 mil seguidores a los que les ofrecía sus productos y les daba consejos de belleza.



Según una investigación de la Dijín se trata de Yulisa de las Aguas Contreras, la segunda influencer de la subregión del Urabá, vinculada a una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos relacionada con capos del clan del Golfo.

'Me siento como Aida Merlano'

En septiembre, EL TIEMPO reveló que Ceci Yulieth Pino Restrepo, empezó a ser procesada por hechos similares. Pero, ahora, es su colega la que deberá explicar el movimiento de flujos de dinero en efectivo que para las autoridades están vinculados a la mafia.



Su captura fue revelada hace 24 horas por la Dijín; sin embargo, ella misma reveló que fue detenida el 4 de diciembre y que tras permanecer privada de la libertad 20 días, logró volver a la calle.



Ahora, dice que se siente perseguida como la exsenadora Aida Merlano y que sabía que por ser una influencer reconocida en la región, el caso se iba a centrar en ella.

"Yo sé que hay personas que en estos momentos creen que estoy capturada o que me volvieron a capturar. Gracias a Dios estoy bien, me encuentro tranquila. No me tomó por sorpresa porque yo esto ya lo esperaba, entonces he pasado el día supertranquila", aseguró De las Aguas a través de sus redes.



Y agregó: "Están las redes colapsadas, literal me siento Aida Merlano en este momento. Yo creo que ningún famoso, en el mundo, su perfil es tan visitado en este momento como el mío"



La influencer también aseguró: "Yo pensaba contarles, pero es todo un proceso que yo se los quería ir contando por partes, pero, ya que se me adelantaron, sí esa fue la realidad. Estuve privada por 18 días, privada de la libertad. Hace exactamente un mes y seis días, fue el cuatro de diciembre que se realizó mi captura hasta el 22 de diciembre que pude salir”.



EL TIEMPO estableció con investigadores que aunque la influencer permanece en libertad, sigue vinculada al caso. Además, que la Fiscalía indaga a otros influencers de grandes ligas que deberán explicar millonarias adquisiciones de inmuebles y carros de alta gama.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

