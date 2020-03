Habla extranjero que viajó con colombiana contagiada

Un ciudadano francés que viajó en el mismo vuelo con la colombiana portadora de coronavirus, creyó que el mensaje de WhatsApp de la Secretaría de Salud de Bogotá alertándola del tema era un intento de estafa.



"Yo estaba en una cena con unos amigos cuando me entró un mensaje de una tal Mónica que me decía que yo había viajado en el vuelo de Air France donde venía la colombiana contagiada. Era un número personal con la foto de una menor. Todos creímos que se trataba de una trampa para sacarme dinero, no me lo creí", le dijo el extranjero a EL TIEMPO.

Este fue el mensaje que le llegó a al menos una decena de pasajeros: "Buenas noches. Nos comunicamos desde la autoridad de salud de Bogotá. Debido a que se identificó en el vuelo AF 422 de París a Bogotá un caso positivo para COVID-19, por lo que usted se considera un contacto. Por favor comuníquese a este número o al correo Puntosentradafonti@gmail.com e informe sus datos de contacto y el lugar donde se encuentra actualmente para realizar el seguimiento hasta el 11 de marzo".



(Lea también: La historia detrás del aterrizaje del coronavirus en Colombia)



El extranjero dice sus amigos le dijeron que no existe en Colombia una Autoridad de Salud. Además, le llegó el correo en español y no en su idioma nativo. Pero al día siguiente le llegó un correo electrónico.

Esta vez, de nuevo estaban hablando del Departamento de Salud de Bogotá (no de la Secretaría), insistiendo en el tema.



(Le podría interesar: Joven con coronavirus estuvo en una iglesia del norte de Bogotá)



"Como departamento de salud de Bogotá, nos permitimos informarle que en el vuelo AF422 de la Aerolínea Air France con destino París-Bogotá en el que usted viajó el pasado 26 de febrero, se identificó un caso positivo de COVID-19, considerando que esta enfermedad es de interés en salud pública es necesario realizar el seguimiento de los pasajeros a bordo. Por lo cual, le solicitamos los siguientes datos para poder contactarnos con usted en la ciudad de Bogotá o direccionarlo con el departamento de salud correspondiente a su residencia (...) Si usted presenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta o adinamia, en los próximos cinco días, acuda a los servicios de salud e informe que estuvo en contacto con un paciente positivo para COVID-19".

Air France le confirmó a EL TIEMPO que la colombiana viajó en el vuelo París-Bogotá y que están colaborando con las autoridades sanitarias. Foto: AFP (Imagen de Archivo)

El extranjero siguió pensando que era una trampa porque las noticias señalaban que la colombiana procedía de Milán. Solo hasta el sábado EL TIEMPO reveló que la paciente hacía hecho escala en París.



(Además: Los 10 consejos esenciales para protegerse del coronavirus)



"Revisé por internet si había casos de trampas y no vi. Entonces decidí escribirle a Air France para decirle que había una trampa y que alguien había accedido a sus bases de datos porque conocían mi teléfono, correo y datos del viaje. Pero me contestaron que ellos no estaban enviando ningún mensaje sobre ubicación de pasajeros o coronavirus. También negaron haber tenido incidentes con sus bases de datos", le dijo a este diario el pasajero.



Y agregó que la aerolínea le insistió que no tenían información.



"Esta mañana me volvió a llamar Mónica, me dio hasta mi ubicación en el vuelo y me dijo que yo hacia parte del grupo de 9 personas que están monitoreando. Me dio una serie de consejos y corroboré con EL TIEMPO que confirmaba que no era una trampa", explicó el extranjero.



Según dijo, él es asintomático y le dijeron que no le avisara a la gente con la que ha estado para no generar pánico, dado que no presento síntomas y que han pasado más de 9 días, lo que significa que ha pasado la fase crítica.



"Pero se puede manifestar hasta el día 14 del contacto, que se cumplen el próximo miércoles (11 de marzo). Yo pregunte que si debía hacerme la prueba, pero me dijeron que como no tenía síntomas, podría salir negativa", aseguró el pasajero.

¿Departamento de Salud?

EL TIEMPO se comunicó con el teléfono desde donde están llamando a pasajeros del vuelo de Air France y la persona que contestó dijo trabajar para la Secretaría d Salud de Bogotá.



Cuando se le preguntó por qué llamaba de parte del Departamento de Salud, manifestó que como había varios extranjeros y ellos no conocían a la Secretaría, habían optado por llamarlo Departamento.



Y cuando se le preguntó por qué las comunicaciones solo estaban en español, a pesar de ir dirigido a a extranjeros, manifestó que solo el Ministerio de Salud y la Secretaría estaban autorizados para dar información.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET