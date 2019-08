Habla el conductor del mortal accidente en Guarne, grabado en video

El pasado puente festivo, Antioquia se estremeció con las imágenes de un violento accidente de tránsito a la entrada del casco urbano del municipio de Guarne (Antioquia).



Un video grabó el momento en el que un bus de la empresa Omega y un Mazda 2 chocaron de frente.



"Yo acababa de salir de Medellín con 20 pasajeros abordo y con mi compañero de viaje que es mi papá. A las 3:30 p. m. pasamos por el Alto de la Virgen, entramos al municipio y vimos un reflejo blanco que se nos vino de frente. Era un carro Mazda 2, que literalmente voló por encima del separador", le dijo a EL TIEMPO Steven, el conductor del bus involucrado en el accidente.



"Lo único que se me ocurrió fue sostener la cabrilla y pisar el freno a fondo. Pero el carro particular nos impactó y nos hizo salir de la vía como se ve en las imágenes. Gracias a Dios, al lado solo iban dos motociclistas que lograron maniobrar y esquivar es bus", dice el conductor.

Mi pierna izquierda quedó atrapada entre la silla y el tablero. Pero alcancé a activar el botón de pánico y el servicio de GPS le avisó a la Policía y a una ambulancia que llegó a los pocos minutos FACEBOOK

El accidente dejó varias víctimas. Foto: Archivo particular

Steven y su ayudante lograron abrir la puerta del bus y ayudar a evacuar a los pasajeros que estaban alterados por el accidente.



"Para Cúcuta iban 17 personas; 2 para Puerto Boyacá y uno para Bucaramanga. Como era puente festivo había mucha gente en la zona y, después del accidente, un par de personas se subieron al bus y se ofrecieron a ayudar a evacuar a la gente y a liberar mi pierna". recuerda.



También dice que la ambulancia se concentró en atender a los pasajeros del Mazda, cuyo conductor murió al momento del impacto.



"Lo único que me han dicho es que el carro tenía placas de Manizales, que un medio local dijo que el conductor se llamaba Juan Felipe Marroquín Restrepo y que varios testigos dijeron que al parecer todos traían unas manillas fosforescentes en sus muñecas".



El fatal accidente de tránsito en Guarne Foto: Archivo particular

"Al parecer, el Mazda alcanzó a impactar a una camioneta Captiva negra. Por eso, literalmente voló sobre el separador e impactó de frente el bus. No ha señales de llantas en la carretera", dice Steven.



Según reportes, en el carro particular iban dos hombres y una mujer, todos jóvenes. Dos de ellos fueron llevados con vida al hospital y permanecían en cuidados intensivos.

'Yo no tuve la culpa'

"El tema fue muy impactante. Tanto el bus como el carro fueron llevados a los patios y aunque en los videos está claro que yo no tuve la culpa, no he podido volver a trabajar porque el vehículo sigue retenido", explicó el conductor.



También dijo que de ese bus depende el sustento de toda su familia y pide poder volver a trabajar.



"El bus tiene que salir para el taller porque se le torció el chasis y el tablero quedó despedazado. Los videos muestran todo lo que pasó", asegura Steven quien sigue esperando que las autoridades aclaren lo sucedido para poder seguir con su vida.



"Yo trabajo hace casi 8 años en la empresa y aunque los abogados han estado atentos, me preocupa estar inactivo. Yo vivo de eso", puntualizó el conductor.





