Exclusivo: habla dueño de taller que explotó en Ubaté, tiene dos locales más en Bogotá

A una hora y media de Bogotá, en el municipio vecino de Ubaté, vecinos reportaron una fuerte explosión a pleno medio día de este jueves, 21 de diciembre.



El hecho causó temor en esa población al ver que un camión y un popular taller vehicular eran consumidos por las llamas, que se extendían hacia otros carros que estaban en la zona.

¿Sin documentos?

Momentos en el que Bomberos de Ubaté controlan el incendio. Foto: Bomberos de Cundinamarca

Según el reporte diario número 950 de Bomberos de Cundinamarca, en la carrera 7 de la vía que de Ubaté conduce a Chiquinquirá, un establecimiento de propiedad de un empresario de tolimense presentaba un incendio vehicular que comprometía 4 carros y camiones más.



"En el sitio se encontraban dos balas de oxígeno, una de ellas se encontraba ubicada en el suelo acostada, junto a uno de los costados de un Volco y la otra se encontraba de pie, ubicada junto a un poste en madera donde se evidenció tres tacos y una caja de contador de energía en el equipo de oxicorte (herramienta de soldadura) y un cilindro de GLP (gas) de 40 libras los cuales no presentaban riesgo", se lee en el informe conocido por EL TIEMPO.

Álvaro Farfán, comandante de Bomberos de Cundinamarca. Foto: BomberoFarfan

Y agregan: "Se procede por el personal de Bomberos a realizar liquidación del incendio y refrigeración de las dos balas de oxígeno los cuales presentaban alta temperatura, así mismo se realiza refrigeración de un Doble troque Mack Granite Durante la emergencia se realiza valoración al una persona de nacionalidad venezolana, quien presenta ardor leve en cara al igual que en la palma de la mano derecha. Se deja claridad que el establecimiento no tiene concepto de seguridad humana y contra incendio por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté"



Autoridades y habitantes del sector aseguraron que aunque no hubo ninguna persona fallecida y de no haberse controlado a tiempo el incendio, la tragedia pudo ser mayor por el combustible derramado en el suelo del local.

'Tengo todo en regla'

Los bomberos de Ubaté controlaron el incendio. Foto: Bomberos de Cundinamarca

EL TIEMPO estableció que el taller involucrado en el incendio es Tecnotanques de Oriente SAS. Una compañía matriculada en 2013 en Bogotá y que desde hace dos años opera en Ubaté.



Este diario buscó a Huber Yara Barragán, propietario de Tecnotanques, quien accedió a hablar de lo sucedido y aseguró que tiene todos los papeles y permisos en regla.



"El incidente se presenta por un corto en una volqueta que incendia el tanque de gasolina del vehículo. Yo sí tengo los permisos de bomberos y todo el protocolo para operar", aseguró Yara.



Y agregó: "Soy un empresario del gremio de la soldadura desde 2006, tengo todo en regla. Después de retirarme del Ejército como sargento viceprimero me dediqué a la soldadura".

En lugar del incendio había varios tanques con productos inflamables. Foto: Bomberos de Cundinamarca

En efecto, EL TIEMPO estableció que a Yara Barragán le aparecen dos talleres más ubicados en Bogotá.



Se trata de Servitraileres De Occidente SAS, dedicada a la fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques, ubicada en la localidad de Fontibón. Además, le figura Montajes y Construcciones Civiles HB Electromecánicos.



Según Yara, las perdidas por le incendio alcanzan los 120 millones de pesos y dice que si autoridades le solicitan los documentos de funcionamiento del taller, él se los facilitará.



Por ahora, Bomberos de Cundinamarca continúa con las investigaciones para determinar si como dice Yara tenía los papeles en regla y dar con las causas de la conflagración.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

