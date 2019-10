Aparece dueño del consultorio del que se voló Aída Merlano

"Entiéndame, no tengo nada qué decir. Eso no es una clínica sino unos consultorios en donde entran auxiliares, odontólogos y otro personal. No quiero colgarle la llamada pero no tengo nada que decir y aquí no tenemos vocero. El consultorio todavía es mio".



Así le respondió a EL TIEMPO Mauricio Arango Isaza, la persona a la que señalan en la Clínica de la Sabana como dueño del consultorio del que se fugó ayer la excongresista Aída Merlano, condenada a 15 años por la Corte Suprema.

Si bien Arango se abstuvo de dar mayores detalles sobre el episodio, en manos de la Fiscalía y de la Policía, personal del lugar aseguró que los consultorios son alquilados a terceros.



Esa es una de las pistas que siguen los investigadores y que los condujo a un hombre identificado como Javier Celis.

Este es el momento en el que Aída Merlano se sube a la motocicleta y se fuga. Foto: Archivo particular

Aunque inicialmente se dijo que se trataba de personal venezolano, EL TIEMPO estableció que ese día solo estaban colombianos.



Además, que justificaron la demora de más de tres horas de Merlano en el lugar al hecho de que estaba en un diseño de sonrisa.



Aseguran que el odontólogo se ausentó por unos momentos cuando se produjo la fuga de la mujer por la ventana que da al parqueadero.



La Policía analiza cámaras de seguridad de la última semana para establecer quién ingresó la soga de seguridad usada para el escape de Merlano desde un segundo piso.



Además, la versión según la cual una mujer y un hombre estaban atentos a la llegada de la excongresista y la socorrieron tras su abrupta caída.





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET​