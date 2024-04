Habla conductor de carro vinculado a supuestos disparos a ruta escolar

La Policía completa 8 horas recopilando información sobre una nueva denuncia de intolerancia en la que una ruta escolar con 21 niños abordo terminó siendo perseguida por un carro de servicio, además con al menos tres impactos de bala.

Versiones iniciales entregadas a la prensa señalaron que el conductor de la camioneta Duster habría disparado en contra del transporte escolar. De hecho, se le hizo un peritazgo a la camioneta en donde, en efecto, se ven los impactos.

Los hechos ocurrieron la mañana del miércoles 3 de abril a la altura del puente de Siberia, a las afueras de Bogotá.

Esta es la camioneta desde donde dispararon a la ruta escolar. Foto:Archivo particular

Una investigación de EL TIEMPO estableció que la camioneta que aparece a nombre de la empresaria, Mary Luz Herrera Martínez, quien en diálogo exclusivo con EL TIEMPO negó que el conductor del vehículo hubiera disparado.

"Se trata de una calumnia porque no se ve a nadie disparando desde la camioneta. Ya estoy con los abogados tratando este tema y no tengo autorización de dar más información sobre lo sucedido" señaló la conductora.

Este fue el sector en donde ocurrieron los hechos. Foto:Google Street View

‘No tengo armas’

EL TIEMPO estableció en primicia la identidad del conductor, a cargo del vehículo, quien accedió a dar su versión sobre los hechos.

Se trata de Yalmar Augusto Gutiérrez Ballesteros quien aseguró que coordina varias rutas escolares en Suba. Además, fue conductor de ambulancia y ha trabajado en empresas de transporte como Transchool Express y Turivans.

En diálogo exclusivo con EL TIEMPO Gutiérrez señaló: "Yo voy por mi vía en la Siberia, voy pasando más o menos por el cementerio de la 80, cuando el señor de la ruta, que es un gamín, sale a la izquierda y me saca de la vía, donde no le quite la camioneta me la acaba, esa camioneta que la compré hace poquito y todavía la estoy pagando. Me mandó por encima del jardinero".

"Yo lo iba a alcanzar, no para pelear ni para insultarlo. Yo me le iba a atravesar a preguntarle por su empresa para llamarla y averiguar qué clase de conductor ponen a que acabe con unos niños" además señaló el conductor.

Este es uno de los tres disparos que recibió la ruta. Foto:Archivo particular

Asimismo aseguró que tiene una grabación que hizo la persona que iba junto a él: "Tengo un video donde el man de la moto va detrás de la buseta y tiene el arma enfundada. Ya presenté el video a la policía, me presenté voluntariamente. Yo iba para Valledupar y me presenté en Puerto Boyacá a declarar en Fiscalía".

"Yo seguí mi vida tranquilo cuando llegando a Puerto Boyacá me llamó mi esposa a preguntarme qué pasaba, que de dónde había sacado un arma". aseguró el conductor.

Finalizó diciendo que no porta armas y que el video y las pruebas las tienen las autoridades y sus abogados para llevar el curso de la investigación.

Las autoridades le dijeron a EL TIEMPO que van a revisar videos de seguridad y a confrontar las diferentes versiones.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

