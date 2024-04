Habla administrador de edificio donde fue capturado colomboaustraliano por abuso a menor

A las 5 de la tarde de este martes 2 de abril, la Policía continuaba en las instalaciones de un lujoso edificio ubicado en el sector de Vizcaya, en El Poblado, en el que fue capturado un ciudadano colomboaustraliano, señalado de abusar sexualmente de un menor de edad con quien se encontraba en la propiedad.

Tal como lo reveló EL TIEMPO, fue el menor de 12 años quien pidió ayuda y tras la llegada de un cuadrante cercano, el hombre de 29 años fue capturado.

El 28 de marzo se presentó el caso de Timothy Alan Livingston. Foto:Archivo particular Compartir

Cámaras y minutas

"Se sabe que el hombre expidió la cédula en el consulado de Colombia en Australia cuando cumplió 18 años", le explicó a EL TIEMPO una fuente enterada.

Y agregó: "Una persona que pasaba por el sitio escuchó al niño pedir ayuda y llamó al cuadrante cercano. El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, se puede hablar de flagrancia y estamos en proceso con Policía de Infancia y Adolescencia para las labores pertinentes".

Sector de Vizcaya. Foto:Google Street View Compartir

El menor permanece bajo custodia de las autoridades en un centro médico, donde es valorado. Además, se revisan cámaras de seguridad del sector y las minutas de ingreso al edificio.

Habla vocero del edificio

Compartir Timothy Alan Livingston. Foto:Archivo particular

Según un informe preliminar, el sujeto le habría manifestado a las autoridades estar con el niño por ser un supuesto familiar. Sin embargo, la actitud del menor fue clave para lograr la captura.

EL TIEMPO se comunicó con el administrador del lujoso edificio en el que sucedieron los hechos, quien empezó por asegurar que autoridades seguían haciendo labores en el predio.

"Estamos esperando un informe oficial para poder dar declaraciones", aseguró el vocero.

Y aunque no reveló si el capturado era propietario o si en el lugar se arriendan apartamentos por Airbnb, vecinos manifestaron que es un residente del edificio.

Por ahora, tanto Fiscalía como Policía avanzan en los actos urgentes que permitan judicializar al colomboaustraliano.

La Policía le confirmó a EL TIEMPO el presunto abuso de menores en Medellín, que ya está en el foco por el caso del estadounidense Timothy Alan Livingston, quien ingresó al hotel Gotham City la madrugada del Jueves Santo con dos menores de 12 y 13 años.

Timothy Alan Livingston. Foto:Suministrada Compartir

'Lo contactó por Facebook'

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de sus redes la primicia de EL TIEMPO.

"Estamos dando la guerra en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Gracias a una oportuna denuncia fue capturado otro depravado que fue sorprendido en un apartamento del Poblado con un niño", aseguró Gutiérrez.

Y agregó: "La Policía atiende el llamado y actúa de inmediato. Quiso hacer pasar al menor como un familiar. Lo contactó por Facebook y logró que llegara hasta su apartamento. Esta es una dolorosa realidad que no es nueva. Como lo he venido diciendo, esto apenas es la punta del iceberg. Sigamos denunciando. No seamos indiferentes ante este horror. Cuidemos a nuestra niñez. Que esta sea una lucha de toda la sociedad. No vamos a parar".

Desde la Fiscalía anunciaron que funcionarios de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso sexual (Caivas) asumieron la investigación para determinar la presunta responsabilidad del ciudadano.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

