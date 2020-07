Petro toma distancia de su concuñado, por mención en caso Álex Saab

Gustavo Petro es el segundo político colombiano que sale a tomar distancia del caso de Álex Saab, señalado testaferro del régimen de Nicolás Maduro.



Primero fue Piedad Córdoba, quien le admitió a EL TIEMPO que conocía a Saab pero negó que ella lo hubiera presentado con Hugo Chávez o con Maduro.



Y agregó que era falso que fuera tía de Álvaro Pulido, cómplice de Saab, y que los hubiera ayudado a cobrar una millonaria cuenta al régimen.



Ahora, luego de que EL TIEMPO reveló que agentes federales verifican los nexos empresariales de Carlos Gutiérrez Robayo (concuñado de Petro) con Saab, el senador emitió un comunicado.



Comunicado de prensa sobre la informacion de @cuestion_p pic.twitter.com/wAafvaFFIs — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 23, 2020

"Si ese señor se casó con una persona que es mi cuñada, ese tipo de relación no es familiar, 'concuñado' no es ningún tipo de parentesco registrado en la ley colombiana", dice Petro.



Y agrega: "Esa figura no representa ningún tipo de parentesco con Gustavo Petro ni por afinidad ni por consanguinidad ni civil, por tal razón, no tiene ningún parentesco o familiaridad.



La aclaración de Petro se produce luego de que, citando al diario EL TIEMPO, el portal 'Cuestión Pública' aseguró que "en 2014, la Unidad Investigativa de El Tiempo denunció que Carlos Gutiérrez Robayo mantuvo negocios con los hermanos Nule, en la época del Carrusel de la Contratación de Bogotá. Según un análisis de la Contraloría General de la Nación sobre la contabilidad de la firma Manuel Nule Velilla, se registraron 26 transacciones entre Gutiérrez y varias empresas del grupo, por $30.299 millones, la mayoría en 2009. De acuerdo con el medio, Carlos Gutiérrez reconoció solamente haberles otorgado un préstamo por $1.600 millones".



El portal también menciona que, como lo informó EL TIEMPO el 11 de abril (y luego lo retomaron otros medios) el nombre de Gutiérrez salió a relucir en el caso del narcolaboratorio encontrado en la finca del exembajador Fernando Sanclemente, del que también es concuñado.



El mayordomo capturado dentro de ese proceso, fue enganchado porque sabía de inseminación. Además, que ellos estaban al servicio del empresario Carlos Alberto Gutiérrez Robayo que maneja la empresa CGR Biotecnología Reproductiva.



El propio Sanclemente le hizo saber a EL TIEMPO que Gutiérrez lo asesora de manera legal en el tema de la ganadería. De hecho, en documentos de Cámara de Comercio figura como su referencia comercial.

Piedad Córdoba dice que conoció al hoy capturado Álex Saab en un almuerzo de la campaña presidencial de Hoaracio Serpa. Foto: EL TIEMPO

"Finalmente, en 2020 el portal InsightCrime dio a conocer la relación de Carlos Gutiérrez con Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma, miembro del Cartel de Medellín y acusado de financiar el narcotráfico en Colombia. Según la investigación, en 2008 Gutiérrez y Acevedo constituyeron un fideicomiso con familiares y empresas de Acevedo, y la empresa Hitos Urbanos, cuyos accionistas al momento de la constitución de la sociedad (2003) eran Marta Lucía Ramírez, hoy vicepresidenta de Colombia, su esposo Álvaro Rincón y su hija. Carlos Gutiérrez presuntamente fue quien presentó a Álvaro Rincón con Guillermo Acevedo", recuerda el portal.



Este miércoles se cerró en Cabo Verde otra de las etapas dentro del proceso de extradición de Saab, solicitado por una corte de Miami por lavado de activos superior a los 350.000 millones de dólares, ligado a la construcción de casas subsidiadas ara el régimen.

