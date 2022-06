Setenta y dos horas después de que se empezaron a revelar decenas de videos de reuniones entre Gustavo Petro y sus escuderos más cercanos, uno de ellos (protagonista principal de las grabaciones) anunció que se autoaislaba de la campaña a la Presidencia del candidato del Pacto Histórico.



La decisión se conoce a menos de una semana de los comicios de segunda vuelta en los que Petro se enfrenta al candidato independiente Rodolfo Hernández, en una cerrada contienda que los muestra empatados en varias encuestas.

Roy Barreras (izq.), Eduardo Noriega y Xavier Vendrell (der.) Foto: Semana

"A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aislo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra @petrogustavo, un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien", anunció la mañana de este sábado el senador Roy Barreras que saltó del partido de 'La U' al Pacto Histórico.



Barreras aparece en varios de los videos revelados por EL TIEMPO, la revista Semana y Caracol Radio hablando de ataques a los candidatos que se enfrentaban a Petro -Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Fico Gutiérrez-; y de una supuesta ayuda en primera vuelta de la empresa Supergiros, que salió a negar cualquier aporte.



Además, en una reunión con el también senador Luis Fernando Velasco y con el jefe de campaña, Alfonso Prada, se refieren al ingreso de un senador de la República del Pacto Histórico que visitó el pabellón de extraditables (de La Picota) para ofrecerles supuestamente la no extradición.

Este es el momento en que la senadora electa del Pacto Histórico ingreso a La Picota. Foto: Archivo particular

El caso de Piedad

Si bien Barreras salió a explicar cada punto, él mismo se encargó de anunciar que daba un paso al costado y se retiraba de la campaña en esta semana decisiva.



Paradójicamente, uno de los puntos que salió a explicar ya le había costado el 'destierro' a otra de las escuderas de Petro: la senadora electa del Pacto, Piedad Córdoba.



Tras calificar de graves las conductas por las que se le indaga y tras conocerse sus visitas a La Picota (donde está su hermano Álvaro, solicitado en extradición), Petro le pidió a Córdoba apartarse de la campaña hasta que arregle sus asuntos judiciales.



La decisión fue mucho antes de que Córdoba fuera retenida en Honduras intentando sacar 68 mil dólares en efectivo.

La declaración de Piedad contra Roy

Si a Petro lo llama Roy o lo llama Prada y le dicen “le acaban de sacar videos y grabaciones de Piedad negociando con los extraditables y recibiendo plata. Jueputa, cualquiera, se asustan". FACEBOOK

Sin embargo, Córdoba ya sabía lo que Roy Barreras había dicho sobre ella. De hecho, se refirió al caso en una entrevista con EL TIEMPO y Yamid Amat.



“Petro está sometido a una presión espantosa, que yo no tenía conocimiento. Si a Petro lo llama Roy o lo llama Prada y le dicen “le acaban de sacar videos y grabaciones de Piedad negociando con los extraditables y recibiendo plata. Jueputa, cualquier, se asustan, se preocupan. Lo que a mí me indigna de todo esto es que ninguno de ellos ha dado fe del paramilitarismo las batallas tan duras que yo di (sic) y que por eso me secuestraron. Yo entiendo la actitud de Petro, pero no me pueden expulsar, a mí me tiene que expulsar mi partido que es la Unión Patriótica. Pero dejó una puerta abierta y eso me ha permitido dedicarme a desenmarañar esta cosa tan espantosa que hay contra mí y mi familia”, señaló Córdoba.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Petro cumple un rol clave dentro de la campaña. Esta foto la posteó refiriéndose a la canidadura. Foto: Archivo Particular

El hermano

Juan Fernando Petro, al interior de la cárcel La Picota. Foto: Archivo particular

Su hermano Juan Fernando, quien también fue a la Picota a hablar de 'Perdón Social', fue otro de los escuderos del candidato apartados de la campaña.



Aunque Petro aseguró que su hermano no tenía ningún rol, él mismo se encargaba de subir a redes eventos en los que decía, iba a nombre de esta.



Inicialmente Petro le dijo a 'W Radio': "(Juan Fernando Petro) estaba hablando con Iván Moreno (...) Él no es narco, no es 'parapolítico', fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social, y eso se está discutiendo dentro de las cárceles".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)Pero luego advirtió que su hermano estaba actuando de manera autónoma y que no hace parte de la campaña.

Hace unos días en un encuentro entre hermanos en el que proyectamos la campaña presidencial de @petrogustavo.



