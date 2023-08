El penalista Mauricio Pava Lugo, a quien el presidente Gustavo Petro designó como su abogado tras el escándalo desatado por su hijo mayor, Nicolás Petro, acaba de presentar poder ante la Comisión de Acusación de la Cámara.



Ante esa instancia ya rezan dos denuncias en contra del mandatario por las confesiones de su hijo de que recibió gruesas sumas de dinero que utilizó en provecho propio en eventos de la campaña en la costa Caribe.

Nicolás Petro y Gustavo Petro Foto: Nicolás Petro Burgos

Jota Pe Hernández, senador por la Alianza Verde. Foto: Cortesía

Además, este diario estableció que Pava reforzó su equipo de defensa jurídica. Acaba de vincular al exmagistrado de la Corte Suprema Edgardo Villamil Portilla, especialista en derecho probatorio y constitucional. Se trata de un veterano académico y tratadista.



Ambos tuvieron hoy una primera reunión en las instalaciones de la Comisión de Acusación.



Uno de los expedientes se abrió luego de que el representante del Centro Democrático Christian Garcés radicó una denuncia por la confesión de Nicolás Petro y de su exesposa, Day Vásquez. Sobre los mismos hechos radicó otra denuncia el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde.

Gustavo Petro y Ricardo Roa. Foto: Archivo Particular

Y, desde junio pasado, el senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) y el representante Miguel Polo Polo también radicaron denuncias contra el presidente Petro para que explique los audios filtrados del embajador Armando Benedetti en los que habla de 15 mil millones de pesos para la campaña en la costa Caribe.



Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le reconocerá personería al abogado Germán Palacio como apoderado de Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro Presidente y actual cabeza de Ecopetrol.



Además, Roa ha sostenido reuniones sobre el tema con el ex fiscal general de la Nación Eduardo Montealegre, pero no ha tomado una decisión sobre su representación penal porque por ahora no hay investigación que lo implique, a pesar de que la Fiscalía habló de la violación de topes legales (que ya está penalizado).

Eiclides Torres, Armando Benedetti y Nicolás Petro. Foto: Archivo Particular

"Él (Nicolás Petro), oficialmente, no fue ni políticamente, ni logísticamente ni económicamente vinculado a la campaña. No organizó eventos en el Caribe, al menos bajo la coordinación de la gerencia de la campaña”, le dijo Roa a Blu Radio.



Y si bien Nicolás Petro y su exesposa, Day Vásquez, dijeron que ni el Presidente ni Roa sabían de la recepción de dineros turbios, hay abierta otra línea de investigación.



"Quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”, aseguró Nicolás Petro a Semana.



Sobre la plata presuntamente entregada por Euclides Torres (megacontratista cercano a Armando Benedetti) Nicolás Petro aseguró: "Eso no puedo comentarlo, pues estoy en un proceso de negociación con la Fiscalía. Hay muchos hechos, muchas personas, muchas situaciones que son materia de reserva".

