Por qué Petro busca reunión con defensa de señalado líder de vándalos

A través de sus redes sociales, el senador Gustavo Petro, jefe de Colombia Humana, salió en defensa de Justo Ernesto Villarraga, una de las cuatro personas que la Dijín de la Policía y la Fiscalía capturaron como presuntos miembros de una célula urbana detrás de los ataques a Bogotá en los disturbios de noviembre de 2019 e incluso del 9 y 10 de septiembre pasados.



En un trino Petro señaló: "Justo Ernesto Villarraga es militante de Colombia Humana, tiene 73 años y cáncer, hace parte de la iniciativa consulta en defensa del metro subterráneo. Fue detenido por la fiscalía en la escalada de allanamientos contra Colombia Humana".



(Lo invitamos a leer: Incautan manual con instrucciones para infiltrados en marchas)

Estas fotos de seguimientos y reuniones se usaron para judicializar a Justo Villarraga. Foto: Policía Nacional

Justo Ernesto Villarraga es militante de Colombia Humana, tiene 73 años y cáncer, hace parte de la iniciativa consulta en defensa del metro subterráneo.



Fue detenido por la fiscalía en la escalada de allanamientos contra Colombia Humana. https://t.co/1UxUE3FRcM — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 18, 2020

Justo Ernesto Villarraga fue capturado junto con, Ruth García Estrada, Greyssi Alexandra Perilla, alias la Pola y Miguel Andrés Parga, a quienes se les hicieron sendos seguimientos, videos e interceptaciones de sus comunicaciones con lo que se determinó que, en criterio de la Dijín y de la Fiscalía, conformaban las células de agitadores y vándalos que infiltraban la protesta social en Bogotá.



(Le puede interesar: La historia del eleno que admitió estar detrás de ataques a Bogotá)



De hecho, a alias Justo, como señalan las autoridades a Villaraga, le fue incautada una libreta, revelada por EL TIEMPO con instrucciones de cómo reclutar jóvenes, entrenarlos para participar en los actos vandálicos e incluso evitar sus capturas.

Estas fotos hicieron parte de la evidencia sobre reuniones de los sindicados con supuestos universitarios reclutados. Foto: Policía Nacional

Según oficiales del Grupo Especial contra el Terrorismo Urbano, que ya comenzaron a analizar la información, las tareas de reclutamiento debían iniciarse en sectores populares de Bogotá.



(Además: Capturan a 4 señalados financiadores de vandalismo en Bogotá)



“Buscaban en los barrios, en entidades que ofrecieran programas de ayuda social en Bogotá para ir determinando posibles integrantes de su red”, señaló una de las investigadoras.

Esta es una de las páginas del llamado 'Manual para vándalos'. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO buscó al senador Gustavo Petro, para establecer si iba a interponer alguna acción para respaldar a Villarraga.



Al respecto, Petro hizo saber, a través de su oficina de comunicaciones, que no puede pronunciarse sobre la actual situación de Justo Villarraga, porque hace parte de un proceso del cual no tiene pleno conocimiento.



Aedmás, le anunció a EL TIEMPO que pretende hablar con la defensa del detenido, para conocer a fondo los detalles del caso. Y solo hasta que conozca todo lo que se ha adelantado judicialmente, se referirá al caso.



(Le puede interesar: El audio en el que se planeó ataque a Bogotá en el sur y en Rosales)



El congresista destacó que sería irresponsable de su parte, hablar de algo de lo que no tiene plena información.



Justo Ernesto Villarraga, permanece detenido en la Cárcel Nacional Modelo, en Bogotá, a donde fue enviado por un juez con funciones de Control de Garantías, tras avalar las pruebas recopiladas por el grupo contra el Terrorismo Urbano de la Dijín y la Fiscalía General de la Nación.



(Además: ¿A qué datos accedió señalado jefe de vándalos, empleado del Gobierno? )

Ni Villarraga ni los otros capturados aceptaron cargos.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET