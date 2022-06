De manera tardía y desde una clínica, la senadora electa Piedad Córdoba salió a celebrar el triunfo de Gustavo Petro y de la colectividad que la revivió políticamente: el Pacto Histórico.



"Mis percances de salud no me han dado energía ni cabeza para pronunciarme sobre los últimos acontecimientos (...) Llevo esperando un presidente de izquierda, popular e incluyente toda la vida. Cuando lo logramos lloré en mi intimidad y sentí un júbilo inmenso y una alegría enorme", escribió el 24 de junio tras postear una foto mientras la atendían por covid.

Esta es la foto que la propia Piedad Córdoba posteó explicando por qué no había celebrado el triunfo de Petro. Foto: Archivo Particular

Pero, dos días después, Córdoba recibe un segundo mensaje, ahora del presidente electo, donde le pide que se aparte de nuevo.



Ya le había solicitado que se hiciera a un lado de la campaña presidencial para que arreglara sus líos judiciales, al que se une la solicitud de extradición de su hermano, Álvaro Freddy Córdoba. De hecho, en entrevista con EL TIEMPO, Petro dijo que se lo entregaría a la justicia de Estados Unidos (que lo solicita por narcotráfico), si se cumplen todos los requisitos legales.



Y ahora, el presidente electo va más allá.



"La no posesión tiene unas implicaciones judiciales, también constitucionales graves. No hablaría de eso. Pero sí hablaría de que la senadora Piedad Córdoba, ante el hecho de que hay un algún tipo de relacionamiento con la justicia de los Estados Unidos, ojalá favorable a ellos, debería, sí, tener un compás, porque su accionar político como senadora queda influenciado por un hecho objetivo. Y es que hay un relacionamiento con la justicia extranjera, que yo no puedo calificar. Entonces eso ameritaría que diera un paso al costado, aún siendo senadora", dijo en entrevista con la revista Cambio.

Declaración de Saab

Y EL TIEMPO conoció en primicia que el barranquillero Álex Saab estaría dispuesto a declarar en el proceso que se sigue contra Córdoba en la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el señalado testaferro de Nicolás Maduro se está jugando en este caso una carta a su favor.



La Corte indaga si son ciertos los testimonios según los cuales la senadora recibió jugosas comisiones a cambio de servir de 'cobradora' ante el régimen venezolano de deudas a varios empresarios. En ese listado estaba Saab quien firmó decenas de millonarios contratos turbios con ese país.



El rastro del dinero está siendo seguido por el despacho de la magistrada Cristina Lombana, a quien la abogada de la senadora electa acaba de recusar. Además, se indaga el presunto provecho electoral que Córdoba le habría sacado a su cercanía con las Farc y a su rol de mediadora de liberación de secuestrados de esa otrora guerrilla.

Junto a Álvaro Córdoba (centro) fueron capturadas dos personas que también tienen proceso en Estados Unidos. Foto: Policía

Relaciones activas y diplomacia

Piedad Córdoba admite que conoció a Álex Saab pero es enfática en que no se lo presentó ni a Hugo Chávez ni a Nicolás Maduro. Foto: Archivo Particular

EL TIEMPO estableció que Saab hablaría de Córdoba (no se sabe en qué sentido) siempre y cuando la declaración se le solicite oficialmente al gobierno de Nicolás Maduro, con quien Petro ya anunció que reactivará relaciones de inmediato.



Pero más allá de un formalismo, Saab busca que se le reconozca como diplomático del régimen lo que, automáticamente, anularía su captura en Cabo Verde y hasta su extradición y proceso por lavado de activos en una cuantía superior a los 350 millones de dólares.



En cualquier caso, la magistrada Lombana está esperando a que se resuelva la recusación para recaudar otras evidencias y tomar decisiones de fondo.

Este es el momento en que la senadora electa del Pacto Histórico ingresa a La Picota. Foto: Archivo particular

¿Se posesiona?

Sin embargo, el presidente electo habla específicamente de casos en Estados Unidos. EL TIEMPO reveló, desde 2019, que la DEA tiene información que verifica en contra de la senadora electa.



Si bien ella lo califica como una persecución y un montaje en su contra, las verificaciones siguen abiertas. Y es claro que el presidente electo habló de procesos, no solo el del hermano, Álvaro Córdoba, preso en La Picota y a quien ella fue a visitar.



De hecho, Petro le pidió al naciente Comité de Ética del Pacto Histórico que evaluara el caso de la senadora, que él mismo invitó a hacer parte de su coalición. Ellos debían haber entregado un informe sobre el caso, para definir la suerte política de Córdoba que, con la declaración de Petro, queda en una decisión al menos incómoda.



Al examen se une las visitas a La Picota de la senadora electa en las que habría ofrecido beneficios a extraditables, que ella niega. Y su incidente en Honduras, en donde estuvo 48 horas retenida, por intentar sacar 68.000 dólares sin declarar.



El 20 de julio se sabrá si Córdoba asume su curul o el paso al costado que le pide el nuevo Presidente incluye renunciar a ella.

