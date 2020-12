Petro pide investigar muerte de ficha clave en caso Santrich

Hace una semana, EL TIEMPO reveló en exclusiva que uno de los investigados dentro de la trama de narcotráfico que implica a Jesús Santrich, apareció muerto.



Se trata de Iván Enrique Libreros Díaz, un ex miembro del Epl que aparece en grabaciones con Marlon Marín, hablando de mover al exterior dólares, presuntamente de las Farc. EL TIEMPO, no solo encontró que Libreros viajó Turquía sino que además su nombre aparece en un acta de defunción de julio de 2019 .



Sin embargo, su nombre no salió a relucir ni siquiera en el debate sobre el presunto entrampamiento del que los senadores Iván Cepeda, Roy Barreras, Antonio Sanguino y Gustavo Petro, acusaron al ex fiscal Néstor Humberto Martínez.



Pero, después de la revelación de EL TIEMPO, el senador Petro pidió en la comisión primera del Senado que las autoridades investiguen esa muerte.



No obstante, los hallazgos hechos por reporteros de este diario ya están siendo investigados por autoridades, e incluso la DEA ya tiene conocimiento.

El senador Gustavo Petro no mencionó en su debate a Iván Libreros. Pero, tras la revelación de EL TIEMPO, está pidiendo que se investigue su muerte. Foto: EL TIEMPO

"Quiero decirle a la opinión pública y al secretario que en una parte de ese debate donde mencioné un tema que tiene que ver, bastante confuso, el módulo de grabaciones, que tiene que ver con una posible actividad de lavado de dólares, construida entre la DEA y la Fiscalía, en Turquía, que yo lo atribuía a un tema de un conflicto que había entre el gobierno de Trump y el señor Erdogan, por el cual el fiscal que pidió la extradición de Santrich a EE.UU. el fiscal del distrito sur de Nueva York, renunció, allí aparecen 4 personas hablando, una de las cuales es un señor Iván Libreros Díaz", admitió Petro.



Y, luego, retomando la investigación de EL TIEMPO, agregó: "Él era un ex combatiente del Epl que hizo la paz allá en el año 91, al mismo tiempo que nosotros. Pasó a trabajar a Reinserción y luego a el DAS, el antiguo DAS, no como escolta sino como directivo del DAS. Sus compañeros dicen que pasó a trabajar con la DEA, lo cual sería coherente con este tipo de actividades de entrampamiento, pero apareció muerto en el baño de su casa en el año 2019. Es el primer muerto de las personas que hablan en esas conversaciones de entrampamiento".

Marlon Marín aparece hablando con Libreros de mover dólares a Turquía. Foto: Marlon Marín Marín / Facebook

¿Falsa muerte?

Por eso, dijo que le solicitará a la Fiscalía que, de ser posible, Medicina Legal investigue a profundidad las causas de la muerte de Iván Libreros Díaz.



Gente cercana a Libreros dice que este apareció muerto en el inodoro de su casa y según el acata de defunción sufrió un ataque cardiaco, pero personas de la izquierda dicen que no es la primera vez que Libreros aparece como muerto.



De hecho, citando la investigación de EL TIEMPO Ariel Ávila hizo la misma afirmación.

Iván Libreros, uno de hombres más oscuros del EPL, tuvo relación con paramilitares, ahora aparece en la trama Santrich.

Algo feo se fraguaba. Hay supuesta acta de defunción. (no es primera vez que Libreros aparece muerto)

Certificado de la Fiscalía en donde consta que Iván Libreros estaba indiciado en el caso Santrich Foto: EL TIEMPO

El primer dato que EL TIEMPO encontró de Libreros es que es desmovilizado del Ejército Popular de Liberación (Epl). En marzo de 1992, se salvó de un atentado, en el que fue herido un miembro del M-19, movimiento con el que lo relacionaban.



“Luego asesoró el programa de Reinserción, en Bolívar y, en la época de Jorge Noguera, estuvo en el DAS en Norte de Santander”, dijo un senador. Y su nombre también salió a relucir en las chuzadas del DAS, pero como víctima.



EL TIEMPO lo buscó para que explicara su nexo con esta trama. Y un allegado dijo que, el 30 de julio de 2019, a las 2:34 p.m., fue hallado muerto en el baño de su casa. Y su nombre aparece en un su acta de defunción en manos de este diario.

