En el llamado patio Ere de la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá, se desató en las últimas horas una guerra de recriminaciones por cuenta de la visita de Juan Fernando Petro, el hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, efectuada el pasado 8 de abril.



(Lo invitamos a leer: La historia del hermano de Petro que visitó en La Picota a Iván Moreno)



La reunión, que ha obligado a Gustavo Petro a salir a dar explicaciones y a tomar distancia de su hermano menor, era de carácter confidencial. Y, ahora, varios condenados de 'cuello blanco' están culpando a un exsenador del Cesar de haberse escondido detrás de la capilla del patio para tomar y filtrar la foto del visitante.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Petro, al interior de la cárcel La Picota. Esta fue la foto filtrada. Foto: Archivo particular

"Algunos están responsabilizando, sin mayor evidencia, a Pedro Muvdi. Y le están pidiendo al doctor Iván Moreno o a Álvaro 'el Gordo' García, que tomen la vocería y salgan a bajarle el tono al escándalo que se armó", le dijo a EL TIEMPO uno de los detenidos en el Ere sur.



Según dice, detrás de la visita estuvo un líder de uno de los más poderosos sindicatos del Inpec, que apoya abiertamente en redes la campaña de Petro y de su fórmula Francia Márquez.



El sindicalista también estaría molesto por las filtraciones del encuentro.



(Le puede interesar: Las contradicciones dentro del Pacto Histórico por el ‘perdón social’)



"Están diciendo que entre todos los interesados en ese 'perdón social' reunirían hasta un millón de votos. Eso no lo sé. Pero la verdad es que lo que muchos están pidiendo es el mejoramiento de las condiciones carcelarias", le dijo a EL TIEMPO la defensa de otro de los condenados que asistió a la reunión con Juan Fernando Petro.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Petro cumple un rol clave dentro de la campaña. Esta foto la posteó refiriéndose a la candidatura. Foto: Archivo Particular

Inicialmente Petro le dijo a 'W Radio': "(Juan Fernando Petro) estaba hablando con Iván Moreno (...) Él no es narco, no es 'parapolítico', fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social, y eso se está discutiendo dentro de las cárceles".



(Lo invitamos a leer: Prestamista de $6.972 millones a Campaña Petro sale a explicar cuentas)



Pero luego advirtió que su hermano estaba actuando de manera autónoma y que no hace parte de la campaña.

Hace unos días en un encuentro entre hermanos en el que proyectamos la campaña presidencial de @petrogustavo.



Es la oportunidad histórica para que el 13 de marzo salgamos masivamente a las urnas y ganemos en primera vuelta el 29 de mayo y así CAMBIAR la historia de Colombia! pic.twitter.com/Jnas5XTl1A — Juan Fernando Petro Urrego (@JuanFPetro) February 27, 2022

Cadenas y M-19

Después de la escandalosa salida de Carlos Mattos, escoltado por guardianes del Inpec, y de la fuga de alias 'Matamba', las medidas de seguridad en La Picota incluyen llevar encadenados a los detenidos a las citas médicas: "Ni siquiera los sueltan en la silla del odontólogo".



Aunque el ambiente en La Picota está tenso, otro de los detenidos le dijo a EL TIEMPO que Juan Fernando Petro aseguró que era de los cuadros de la campaña presidencial de su hermano y que ellos lo habían visto en sus redes como representante de esta en varias zonas del país.



(Además: Petro: el que más plata ha gastado en campaña; le siguen Fajardo y Char)



Otra de las personas que estuvo en la reunión dice que uno de los acompañantes de Juan Fernando Petro se presentó como fundador de la Alianza M-19.

Hoy estuve como delegado de la campaña presidencial de @petrogustavo en el encuentro Nal e internal de Víctimas en el marco de la conmemoración de los 25 años de la operación Génesis en Cacarica Chocó.



Por razones de seguridad no pudo asistir a tan importante encuentro, sigue 👇 pic.twitter.com/dpwiRyg7c3 — Juan Fernando Petro Urrego (@JuanFPetro) February 27, 2022

¿También en el patio del hermano de Piedad Córdoba?

El Viernes Santo, aseguran las fuentes desde La Picota, hubo reuniones para definir qué se les va a decir a los medios y si se hace a través de un comunicado, firmado por varios de los internos de ese patio, o en entrevistas autorizadas.



Uno de los puntos que ya se acordó es salir a desmentir lo de la reforma judicial para otorgar rebajas.



Sobre el tema: Este es el indictment sellado contra hermano de Piedad Córdoba en EE. UU.)



Tal como lo reveló EL TIEMPO, Gea Transpersonal fue creada en enero de 2021 con un capital de 600 mil pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Córdoba Ruiz, requerido por la justicia de EE. UU. Foto: Twitter: @CordobaAlvaro

Por su parte, a Comisión Intereclesial de Justicia y Paz salió a explicar su rol en esa reunión. Según la Comisión, la visita se hizo “como parte del proceso de acercamiento y diálogo con distintos actores de nuestro país en la construcción de garantías de no repetición, que promueve nuestra organización en la búsqueda de la paz con justicia”.



Y fue el abogado Pedro Niño, según indican, quien para ello tramitó la entrada del defensor de derechos humanos Danilo Rueda y de Juan Fernando Petro.



De acuerdo con la comisión, con este último vienen “trabajando en temas comunes sobre derechos de los niños y jóvenes, junto a su organización Gea Transpersonal y Tinmarindebru”.



Ahora se indaga si esa misma propuesta de 'perdón social' llegó también al patio donde se encuentra Álvaro Freddy Córdoba, el extraditable hermano de la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Córdoba permanece retenido en el Pabellón de Alta Seguridad B (PAS B) a donde lo han ido a visitar sus familiares.



En ese patio está Francisco Javier Zuluaga, alias 'gordo Lindo' y el emisario habría sido un abogado de la costa.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET