¿Gobierno Petro necesita visto bueno de EE. UU. para asociarse con la venezolana PDVSA?

La empresa venezolana Monómeros sigue funcionando en Colombia gracias a una extensión a la licencia que le expidió la Oficina para el Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC) de Estados Unidos en julio pasado.



Y, tal como lo reveló EL TIEMPO, un millonario contrato militar con una firma rusa -Joinet Stock Company National Aviation Service (Nasc)- se congeló en el Ministerio de Defensa de Colombia porque la empresa, que ejecuta el mantenimiento de los helicópteros MI-17, aparece en la lista OFAC por apoyar la ofensiva militar en contra de Ucrania.

El presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Foto: Alexa Rochi. Presidencia

Para analistas y autoridades estos dos recientes casos dejan en evidencia que el Gobierno Petro ha venido acatando las sanciones que el gobierno de Estados Unidos mantiene en contra de países (como Venezuela y Rusia) y de empresas ligadas a conflictos bélicos y/o violación a derechos humanos.



Por eso, ha causado expectativa el anuncio que el presidente Gustavo Petro hizo en medio de su visita más reciente a Caracas.



“Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socio de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y campos de petroleos. Así se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia”, señaló el Presidente.

Esta es la sanción de PDVSA en Ofac. Foto: Archivo particular

¿Se requiere guiño de EE. UU.?

María Corina Machado ganó las primarias de Venezuela. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

EL TIEMPO consultó con experto en Lista Clinton y autoridades en Miami quienes coincidieron en que, a pesar de que Estados Unidos levantó temporalmente algunos embargos sobre negocios de petróleo y gas venezolanos, se debe tener el visto bueno de ese país para cualquier negociación.



"Se requiere del trámite de una licencia específica que es muy estricta, similar a la de Monómeros", le dijo a EL TIEMPO una fuente de Estados Unidos.



Y recordó que los alivios a Venezuela estaban tambaleando por cuenta de las acciones judiciales contra la candidata a la presidencia de la oposición María Corina Machado.



En igual sentido se pronunció el abogado Luis Valero, experto en trámites de la OFAC quien agregó que la gestión de una licencia puede durar meses.

¿Qué dice Ecopetrol?

Ricardo Roa, cabeza de Ecopetrol, no se ha manifestado sobre la propuesta del presidente Petro. Foto: VI Cumbre del Petróleo, Gas y Energía

Y aunque Ecopetrol no se ha pronunciado oficialmente, su Código de Ética tiene un aparte específico sobre la materia.



“Ecopetrol debe acatar las sanciones y restricciones económicas que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que contengan prohibiciones o limitaciones a negocios y transacciones con ciertos países, incluyendo personas y entidades; por tanto, su análisis es indispensable antes de proceder a realizar un acuerdo”, señala.



Además, expertos, como el exministro Rudolf Hommes, han cuestionado cómo es bueno explorar y explotar petróleo con Venezuela frente al programa presidencial de tránsito a energías limpias.

Voy a hacerle dos preguntas @rudolf_hommes:



¿Por qué es tan malo invertir en un pozo de reservas ya probadas cerca a nuestra frontera y a nuestra refinería de Barrancabermeja y extraer crudo mucho más liviano y barato que el que importamos? ¿no lo hacemos? Es mejor importar como… https://t.co/UTCFc8AvUo — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2023

"No se entiende por qué ECOPETROL puede invertir en exploración y ecolocación de gas y petróleo en Venezuela y no lo puede hacer en Colombia. Es más, invertir en Venezuela es sacrificar puestos de trabajo y creación de riqueza en Colombia. ?¿Por qué? ¿Para pagar regalías allá?", señaló Hommes en sus redes.



El presidente Petro respondió así: "¿Por qué es tan malo invertir en un pozo de reservas ya probadas cerca a nuestra frontera y a nuestra refinería de Barrancabermeja y extraer crudo mucho más liviano y barato que el que importamos? ¿No lo hacemos? ¿Es mejor importar como hasta ahora lo hacemos gasolinas caras de multinacionales carísimas y cobrársela a la clase media?", señaló el mandatario en sus redes.



Sin embargo, no se ha hecho mención al rol que Estados Unidos cumpliría frente a este posible negocio.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En X: @UinvestigativaET

