La jugosa demanda de grupo español por decisión de Petro de comprar el San Juan de Dios

El gobierno Petro oficializó hace 24 horas su decisión de comprar el histórico hospital San Juan de Dios, ubicado en pleno centro de Bogotá, y hoy sometido a un plan de manejo y protección patrimonial para rehabilitar la mayoría de los edificios de arquitectura francesa que lo conforman.



Bajo el argumento de que esa edificación y el Instituto Materno infantil son consideradas patrimonio cultural e histórico, un decreto presidencial autorizó a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas adelantar actividades, trámites y negociaciones tendientes a "adquirir, a título gratuito u oneroso, el derecho de dominio de la infraestructura de esos dos Bienes de Interés Cultural".

El contrato con el Distrito

Con el decreto ley, que el presidente Petro firmó antes de su viaje a Estados Unidos, se está dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se le otorgaron facultades extraordinarias para poner en marcha la recuperación de esas edificaciones que el mandatario había iniciado desde que ocupó la Alcaldía de Bogotá.



Y si bien muchos sectores celebran la decisión, abogados del Distrito capital están evaluando los coletazos judiciales de esa decisión.



La alcaldesa Claudia López no se ha referido al tema, pero confidencialmente avanza un multimillonario pleito en torno a un contrato que el Distrito adjudicó en un polígono del San Juan de Dios para una megaobra hospitalaria.

Los españoles de Copasa y los $ 466 mil millones

En efecto, la administración de Enrique Peñalosa estructuró un contrato de operación llave en mano para el diseño, construcción, dotación, operación y mantenimiento de una Unidad Médico Hospitalaria y un Centro de Atención Primaria de Salud.



Y en la administración de López, la llamada Subred Integrada de Servicios de Salud Centro-oriente seleccionó a la Sociedad Anónima de Obras y Servicios (Copasa), con domicilio en Galicia (España).



Las obras contemplan la demolición de la llamada torre central, que según un estudio de la Universidad de Los Andes, no hace parte del conjunto arquitectónico francés que se busca proteger.



El contrato inicial suma cerca de 466 mil 576 millones de pesos y se dio un anticipo de cerca de 30 mil millones para los diseños y los permisos, que incluyen la demolición.

Zorro y la demanda

Pero, en la época del ministro de Cultura Jorge Zorro, los españoles no pudieron obtener el Permiso de Intervención, para demoler la torre, que les fue devuelto en tres ocasiones.



A eso se une que el propio presidente Petro dijo en una visita a Engativá, el 29 de septiembre pasado, que no le estaban haciendo caso en torno a su plan de salvamento del magnífico edificio. Además, se refirió a Peñalosa y a los españoles.



“A mí me sucedió Peñalosa y lo que pensó fue en cómo dinamitarlo y construyó un contrato con una firma española que tiene como objetivo, como objetivo no, pero una de sus cláusulas es demoler el San Juan de Dios, el edificio central y fusionarlo con el hospital Santa Clara. Y es que, explícitamente, firma la carta el ministro y firma la carta el presidente, que debe decir que la Torre Central del Hospital San Juan de Dios, por ser patrimonio nacional, por Ley de la República, no se va a demoler, no se va a dinamitar, se tiene que restaurar como el patrimonio nacional que es. Eso lo prometimos en campaña y eso se tiene que cumplir”, señaló el presidente Petro.

Y, con la llegada del nuevo ministro Juan David Correa, se expidió un acto administrativo en el que se prohíbe de manera expresa la demolición.



Pero fue la inclusión de la compra del San Juan de Dios en el Plan de Desarrollo lo que llevó a los españoles a solicitar un tribunal de arbitramento internacional para que les reconozcan los daños y perjuicios de no poder ejecutar la obra por los 466 mil millones de pesos.

Pedirían $ 90 mil millones

En la solicitud de tribunal de arbitramento, que EL TIEMPO conoció en exclusiva, se señala que el contrato adjudicado a la firma Copasa no puede ejecutarse tal y como fue estructurado porque la Subred incumplió al licitar y adjudicar un proyecto inviable tal como fue estructurado.



“A pesar de que la Subred estableció en la estructuración que las obras de construcción, incluyendo las demoliciones, eran viables y podían ejecutarse, durante la ejecución del contrato el Ministerio de Cultura encontró y determinó que el proyecto estructurado por la Subred no puede ejecutarse”, se lee en la demanda.



Además, dicen que durante la ejecución de la fase de preconstrucción del contrato, Copasa ha sufrido daños derivados de otros incumplimientos de la Subred que confirman la imposibilidad de ejecutar el proyecto en los términos y en las condiciones que fue estructurado.

“Los hechos descritos anteriormente evidencian que la Subred ha incumplido de manera grave y sistemática el Contrato y la Ley Aplicable. La Subred ha desplegado una conducta que no se ajusta a los presupuestos de la buena fe objetiva, y sus incumplimientos inviabilizan la ejecución del Proyecto”, dice el documento conocido por EL TIEMPO.



Se sabe que se han sostenido reuniones para establecer a cuánto ascienden las pretensiones de los españoles y fuentes enteradas aseguran que primero hablaban de 70 mil millones de pesos. Pero en la más reciente reunión la cifra subió a 90 mil millones que saldrían del dinero del Distrito.

El empalme con Galán

EL TIEMPO intentó conocer una posición oficial del Distrito sobre el tema, pero explicaron que por tratarse de un caso en curso no pueden dar ninguna declaración al respecto.



La pregunta es si el Distrito puede repetir contra la Nación en caso de ser condenado por la no ejecución de este contrato.



Por ahora, el plan del presidente Petro, con el San Juan de Dios, avanza. Y el Distrito enterará en el empalme al alcalde electo Carlos Galán sobre el millonario pleito que hereda.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

