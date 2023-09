Después de permanecer varios meses en silencio, Juan Fernando Petro, el hermano mayor del presidente Gustavo Petro, salió este fin de semana a hablar de Nicolás Petro, de la baja ejecución del Gobierno, del Pacto Histórico y hasta de un supuesto síndrome que aquejaría al mandatario: Asperger.



Este último punto terminó aclarándolo al decir que -en su criterio, fue descontextualizado: “Tristemente yo siento que ahora hay una connotación de que el Presidente está enfermo y eso no es. El Presidente no está enfermo. El Asperger no tiene que ver con una enfermedad sino con una característica del ser".

Y añadió que lo del síndrome fue una anécdota del bachillerato que narró como muchas otras.



Sin embargo, hay otros puntos de su entrevista -al programa Los Informantes- que no ha salido a aclarar, como el hecho de que la mafia habría terminado apoyando la campaña de su hermano, tras varias visitas que él hizo a las cárceles.



“El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe entendió, él lo dijo: ‘Me parece raro que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente’. Nosotros vimos que entre Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes (...) con ese millón y pico de votos fue que ganó”, señaló Juan Fernando Petro cuya conducta y visitas a prisión su hermano pidió investigar.

Gustavo Petro obtuvo el 50,4 por ciento de los votos en la segunda vuelta presidencial. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Cuántos votos obtuvo en esas zonas?

EL TIEMPO consultó las páginas de la Registriaduría para establecer cuántos votos sacó Gustavo Petro para segunda vuelta y si es cierto que se impuso en las zonas que señaló su hermano. Una de estas regiones es el Urabá Antioqueño, conformado por 15 municipios.



El hoy mandatario obtuvo 111.459 sufragios en el Urabá; siendo Apartadó el municipio donde más votos sacó; seguido por Turbo. En esa zona hacen presencia tanto el 'clan del Golfo', como disidencias de las Farc y bandas criminales (entre otras) que han buscado sentarse a dialogar con el Gobierno Petro.



Juan Fernando Petro también mencionó a Norte de de Santander, departamento en donde el hoy Presidente obtuvo 149.432 votos, siendo derrotado por Rodolfo Hernández, con quien disputó la segunda vuelta.

Juan Fernando Petro es señalado por presuntamente ofrecer rebajas de penas a los narcotraficantes. Foto: Twitter @JuanFPetro

Los votos del Magdalena Medio

¿Qué pasó en el Magdalena Medio? Esa subregión está compuesta por 44 municipios, ubicados en siete departamentos, según el informe de despliegue territorial de la Comisión de la Verdad.



Petro obtuvo en esa zona del país un total de 191.307 votos. El lugar donde más sufragios obtuvo fue en Barrancabermeja, Santander (con 70.774); seguido de La Dorada, Caldas, con 10.088.



Sumadas las tres subregiones mencionadas por Juan Fernando Petro, su hermano obtuvo un total de 452 mil 198 votos en segunda vuelta.



En las últimas semanas, el mandatario volvió a mencionar un gran acuerdo nacional, que incluya a la mafia. Sin embargo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que tan solo era una idea.

"Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Es imposible que nos hayan diagnósticado ese síndrome cuando eramos niños por que esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenia 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica", acaba de escribir el Presidente.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

