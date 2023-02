Una información oficial llegó el miércoles pasado al tercer piso de un edificio ubicado en la avenida Los Militares en el exclusivo sector de Las Condes, en Santiago de Chile.



Según esta, el nuevo huésped de ese despacho, el embajador de Colombia en Chile, Temístocles Ortega, acababa de ser acusado formalmente por la Fiscalía por supuestos actos de corrupción.

El excongresista y exgobernador del Cauca llevaba tan solo 24 horas en ese cargo diplomático y se convirtió en el cuarto funcionario de alto nivel del gobierno de Gustavo Petro en el exterior en estar bajo los reflectores de la justicia.



Camilo Romero, exgobernador de Nariño, también se posesionó con un proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia, por supuestas irregularidades en un millonario contrato de venta de aguardiente con la licorera de ese departamento.

Cancillería Foto: Cancillería

Y hace un par de semanas el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, solicitó anular una indagatoria en su contra por uno de los procesos que tiene abierto en ese alto tribunal: supuesto tráfico de influencias para redireccionar un contrato en Fonade.



El cuarto caso es el del embajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, quien entregó sus cartas credenciales hace una semana al presidente de ese país, Daniel Ortega, en medio de la tempestad que se vive en Managua.

Diplomacia vs. política

El canciller Álvaro Leyva durante su intervención en la Asamblea General 52 de la OEA. Foto: OEA

El sindicato de la cancillería y diplomáticos de origen han manifestado su malestar por este tipo de nombramientos, que según dicen incumplen la promesa del gobierno Petro de privilegiar en estos cargos a funcionarios de carrera.



Por el contrario, el canciller Álvaro Leyva ha salido a respaldar esas designaciones.



En el caso de Chile, el Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Sem-rex) no solo dejó constancia del proceso en contra del embajador Ortega.



También señaló que Sebastián Guanumen Parra, el nuevo cónsul general en Santiago de Chile –quien tuvo una polémica participación en la campaña a la presidencia de Gustavo Petro– no tiene experiencia en ese cargo.

Fue designado en provisionalidad Consejero de Relaciones Exteriores en Chile. Foto: Twitter: @GuanumenSeb

Históricamente, todos los gobiernos han designado en embajadas estratégicas a políticos.Estamos viviendo lo mismo, pero de un gobierno de izquierda FACEBOOK

EL TIEMPO consultó a expertos en el tema y a exdiplomáticos, quienes aseguran que estos casos se deben analizar desde dos perspectivas: la política y la diplomática.



“Históricamente, todos los gobiernos han designado en embajadas estratégicas a políticos. Estamos viviendo lo mismo, pero de un gobierno de izquierda, los otros cargos son premios de consolación para los funcionarios de carrera. Solo el gobierno Santos hizo un intento por equilibrar esos nombramientos” le aseguró a EL TIEMPO Néstor Rosanía, experto en seguridad y defensa.



En diálogo con EL TIEMPO, el embajador Temístocles Ortega no solo manifestó su plena inocencia dentro del caso por el que se lo investiga –contrato sin cumplimiento de requisitos legales en una pista del aeropuerto López de Micay por 2.600 millones de pesos–, sino que, además, aseguró que su proceso para nada va a afectar su cargo diplomático.



“No habría ninguna razón para que ese proceso afecte la misión y los planes del gobierno Petro en Chile. Por este caso, precisamente, no he podido concretar la fecha para la entrega de las cartas credenciales”, señaló Ortega en diálogo con este diario.

¿Qué dice Romero?

Viviane Morales, exfiscal general y diplomática colombiana. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

La defensa de otros diplomáticos investigados se centra más en lo político que en lo judicial. Este es el caso de Camilo Romero, nuevo embajador en Argentina, quien ya con el rango diplomático presentó testimonio, el 8 de febrero pasado, ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.



Allí dijo que su caso obedece a un chantaje de la anterior administración de la Fiscalía, que según él intentó obligarlo a apoyar un candidato a la presidencia. Y ahora está a la espera de una nueva fecha de audiencia luego de que recusó por enemistad grave al magistrado Ariel Torres.



Según la exfiscal general y exembajadora de Colombia en Francia, Viviane Morales, si bien no es un requisito que se nombre a personas de carrera en estos cargos porque algunos de los designados llegan con visión geopolítica, es importante que sean personas del más alto nivel, sin tachas para representar al país: “Pero un estado debe ser responsable y nombrar personas que sean intachables y con las calidades que amerita un cargo tan importante como ese para no correr el riesgo de que en algunos países les demoren o nieguen el beneplácito, el 60 por ciento de los cargos deberían ser de carrera”.

Las credenciales de Muñoz

Presidente Petro en posesión de embajadores Foto: Presidencia

Gustavo Petro y León Fredy Muñóz. Foto: León Fredy Muñóz.

En el caso de Nicaragua, desde su fallida campaña al Senado la defensa del nuevo embajador en ese país, León Fredy Muñoz, señaló que el caso en contra de su cliente es un montaje. “La maleta en la que se encontró droga fue cargada por otras personas él es inocente. Su caso es una persecución política por las denuncias de corrupción en Antioquia”, manifestó.



Lo que se está reprochando ahora en esa latitud es la debilidad en los pronunciamientos de varios gobiernos en torno al régimen de Daniel Ortega, que expulsó a decenas de presos políticos y despojó de la nacionalidad a 94 opositores, incluido el escritor Sergio Ramírez. A pesar de esto, el nuevo embajador Muñoz posó con ortega, el 6 de febrero, en el acto de entrega de credenciales.



En cuanto al caso Benedetti, este siempre ha insistido en que los procesos por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia, son una persecución en su contra por sus denuncias. Y en sectores del Gobierno aseguran que su desempeñó como embajador en Venezuela ha sido provechosos para la economía y pueblo de ambos países.



En todo caso, voceros del sindicato de la Cancillería le dijeron a EL TIEMPO que siguen intentando algún tipo de acercamiento con Álvaro Leyva.

Armando Benedetti y Nicolás Maduro. Foto: Armando Benedetti

“Hemos intentado hablar con él temas como la búsqueda de perfiles idóneos para representar los intereses del Estado colombiano en Centro y Suramérica como aliados estratégicos a nivel regional. Pero lamentablemente no hemos encontrado interés en ese diálogo”, aseguró el sindicato.



Y señalaron que priorizar la carrera diplomática y consular es un baluarte de la meritocracia y del tecnicismo que requiere la política exterior colombiana.



Al cierre de esta edición, los embajadores Muñoz, Romero y Benedetti no habían respondido los mensajes dejados por este diario.

Abogado Miguel Ángel del Río. Foto: Instagram: @migueldelrioabg

En diciembre pasado, el Canciller había sostenido que, al menos, el 40 por ciento de los embajadores designados en las principales embajadas del país “son de carrera”.



El abogado Miguel Ángel del Río aseguró que ya no representa a Benedetti y que está listo a ir a juicio en el caso Romero el próximo mes.

Canciller defiende los nombramientos

El decreto 274 de 2000 prevé que el 20% de diplomáticos de carrera debe ser nombrado como embajadores. Hoy me complace informar que tras 100 días de gestión el 40% ha alcanzado ya esa designación. Reconocimiento al valor del talento humano de la Cancillería. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) December 2, 2022

Ante las críticas de diferentes orillas, por los nombramientos de varios embajadores y diplomáticos, uno de los que ha salido en defensa de las designaciones ha sido el propio canciller Álvaro Leyva.



En varias entrevistas, e incluso desde mensajes en su cuenta de Twitter, el canciller ha asegurado que los funcionarios designados están capacitados y habilitados para ejercer su cargo. “El decreto 274 de 2000 prevé que el 20 por ciento de diplomáticos de carrera debe ser nombrado como embajadores. Hoy me complace informar que tras 100 días de gestión el 40 por ciento ha alcanzado ya esa designación”.



Y agregó que es “un reconocimiento al valor del talento humano de la Cancillería”.



Leyva ha asegurado que desde el ministerio de Relaciones Exteriores se buscará la profesionalización del servicio exterior, que tiene desplegados a colombianos en 59 misiones instaladas en todas las regiones del mundo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

