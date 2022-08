En los próximos meses, alias Chiquito Malo, ‘Siopas’ y ‘Gonzalito’, los nuevos cabecillas de la banda criminal del ‘clan del Golfo’ podrán pasar del cartel de los más buscados a una mesa de diálogo.



Así se desprende de una serie de borradores de la ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro que EL TIEMPO reveló este miércoles, cuya información de fondo fue confirmada por el recién nombrado canciller, Álvaro Leyva Durán.



Este diario estableció que se viene explorando un marco jurídico para que algunas bandas criminales, como el ‘clan del Golfo’, entren a una especie de negociación con el Estado y no a un sometimiento a la justicia ordinaria, como lo prevé la ley.

Además, que recibirían beneficios judiciales para hacer atractiva su entrega de armas.



Se trata de un claro cambio de estatus de una organización criminal dedicada al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, el asesinato de líderes sociales y el ‘plan pistola’ en contra de la Policía.



De hecho, su máximo jefe, Dairo Antonio Úsugua, alias Otoniel –extraditado a Estados Unidos el 4 de mayo pasado– ordenó hace dos días frenar los crímenes de uniformados mientras avanza la estrategia jurídica del nuevo gobierno.

El 'acogimiento' de La Habana

El comisionado de paz ratificó que los grupos armados y el Eln tendrán que responder por sus acciones ante la justicia. Foto: Defendamos la paz

EL TIEMPO estableció que hay dos argumentos para que el clan sea tratado de manera diferente, iniciativas a las que ya le salieron detractores (ver recuadro, abajo).



El primero es que, según borradores conocidos por EL TIEMPO, a la luz del derecho internacional humanitario, puede ser reconocido como un actor del conflicto por tener línea de mando, control territorial y poder de beligerancia.



Pero Leyva reveló otro argumento en medio de una reunión, el miércoles 3 de agosto, en el Hotel Tequendama, a la que fueron invitados líderes de diferentes partidos y en la que estuvo el nuevo comisionado de paz, Danilo Rueda.



En efecto, en el acto –convocado por Defendamos la Paz, movimiento que articula sectores de la sociedad civil en torno a ese tema– Leyva aseguró que, “a propósito de la ‘paz total’, el ‘clan del Golfo’ entrará en un proceso de “acogimiento” y no de sometimiento.



Y explicó que en el acuerdo final de La Habana, en el que se firmó la paz con las Farc, se habla de ese término.



“¿Eso qué es? Puede haber beneficios. ¿Por qué? Porque es el sometimiento al Código Penal. Pero si hay delación, hay rutas, implica que hay una posibilidad de sanciones en atención a lo que puedan aportar a la paz total, así vayan a ser objeto de normas penales”, dijo Leyva.

Este martes se dio el primer 'Encuentro plural por la paz' que apoya el proceso de acuerdo con Eln y planteó algunos puntos para su acogimiento al proceso. Foto: Defendamos la paz

En el acuerdo de La Habana se señala: “En el marco de la justicia ordinaria y con el fin de contribuir a la lucha contra las organizaciones criminales, se busca fortalecer las garantías de seguridad en los territorios, y facilitar la creación de condiciones favorables para la construcción de paz, por eso, el Gobierno, en coordinación con la Rama Judicial, presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones al margen de la ley, señaladas en el Acuerdo Especial para la Paz”.



Incluso, ese punto del acuerdo final aparece referido en el Decreto 965, del 7 de julio de 2020, que adoptó nuevas medidas para el sometimiento individual a la justicia de integrantes de los grupos armados organizados (GAO).

¿Cero impunidad?

"Es impresentable ante los propios colombianos el pensar que puede hacerse procesos de paz en impunidad, como si aquí no hubiera pasado nada”.

-Danilo Rueda,

comisionado de paz. FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, ni en el Acuerdo de La Habana ni en ese decreto se desarrolló el término ‘acogimiento’, que tampoco aparece en el Código Penal colombiano.



Al respecto, en el evento del Tequendama –en el que estuvieron representantes de la ONU; el senador Humberto de la Calle; la presidenta de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, y el excandidato a la Presidencia Sergio Fajardo–, el nuevo comisionado Rueda se refirió a si habrá o no cero impunidad.



“Ningún proceso de diálogo va a significar la ausencia de justicia. (...) Es impresentable ante los propios colombianos el pensar que puede hacerse procesos de paz en impunidad, como si aquí no hubiera pasado nada”, aseguró Rueda.

Se elevaron las recompensas por información de 'Siopas' y 'Chiquito Malo'. Foto: Policía

Sin embargo, dijo que se debía plantear qué significa que no haya justicia. Además, fue enfático en que no todos los grupos ilegales que delinquen en Colombia tienen el mismo estatus político.



EL TIEMPO estableció que se buscaría crear una instancia que defina cuáles bandas califican como actores armados de un conflicto, a la luz del derecho internacional humanitario.



Para algunos, la Fiscalía, que los ha combatido, es la llamada a impulsar este trabajo de caracterización de bandas.

Los contactos con el Eln

El nuevo canciller calificó de inaceptable que, por albergar a la cúpula negociadora del Eln, Cuba fuese incluida por Estados Unidos en la lista de patrocinadores del terrorismo. FACEBOOK

TWITTER

En cuanto a la reactivación de una mesa de diálogos con la guerrilla del Eln, a expensas de países amigos, Leyva empezó por referirse al rol de Cuba.



En declaraciones dadas a medios, a la salida del evento, el nuevo canciller calificó de inaceptable que, por albergar a la cúpula negociadora del Eln, la isla fuese incluida por Estados Unidos en la lista de patrocinadores del terrorismo. Según Leyva, esto se traduce en un claro desconocimiento de los protocolos que se firmaron con el gobierno Santos.



Pero fue claro en que aún no hay una hoja de ruta fijada con esa guerrilla. No obstante, manifestó que, “si se habla de la paz total, tiene que haber contactos”, cuando se le preguntó si se han registrado acercamientos con esa guerrilla.



De las llamadas disidencias de las ex-Farc –la ‘Segunda Marquetalia’ y las del abatido ‘Gentil Duarte’– aún no hay pistas de cómo encajarán en este tablero de la ‘paz total’ que busca Petro.

Extradición y repatriación

'Otoniel', máximo líder del 'clan del golfo'. Foto: Policía Nacional

De manera paralela, EL TIEMPO estableció que abogados de organizaciones criminales y de exjefes paramilitares que fueron expulsados de Justicia y Paz evalúan las propuestas con las que llegarán a un escenario de diálogo.



El plan busca frenar las extradiciones, bajo la sombrilla de la verdad, justicia y reparación a víctimas. Y en la carta que varias de estas organizaciones le enviaron al nuevo gobierno, el 19 de julio pasado, hablan de darles “una segunda oportunidad que incluya a compatriotas presos en el exterior”.



Con este último punto buscarían que se contemple la repatriación de sus líderes, incluido ‘Otoniel’. Además, para lograr simpatía con sectores de la izquierda, incluirían al exjefe de las Farc ‘Simón Trinidad’, quien cumple 60 años de cárcel en Estados Unidos.



Con el tema del Eln y la extradición, es evidente que la ruta de la ‘paz total’ pasa por ese país.

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático. Foto: EL TIEMPO

‘Nos van a llevar a una impunidad total, no a una paz total’

EL TIEMPO buscó a varios exfuncionarios y expertos en el tema de la paz para que opinaran sobre los ejes de la ‘paz total’ que se han venido conociendo, especialmente, en torno al no sometimiento, sino acogimiento del ‘clan del Golfo’.



Varios de ellos coincidieron en que van a esperar a al discurso de posesión del presidente electo, Gustavo Petro, quien será el que defina la hoja de ruta.



“El nombrado canciller Álvaro Leyva aún no tiene autoridad oficial para hablar del tema. Por ende, vamos a esperar al pronunciamiento de Petro del próximo domingo”, le dijo a este diario un exalto funcionario de los gobiernos de Santos y de Duque, en temas de paz.



Sin embargo, el senador Miguel Uribe (Centro Democrático) fue más directo. “Yo opino que el gobierno Petro no está preparando un camino hacia la ‘paz total’ sino hacia la impunidad total”, señaló el senador.

Hugo Acero, experto en seguridad. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Y agregó que es completamente irresponsable pretender tener un diálogo político, con beneficios, con narcotraficantes y terroristas. “La Ley de Orden Público hoy establece el camino para el sometimiento colectitivo o para la desmovilización. Y, por su puesto, se establecen las condiciones o alternativas para los criminales”, puntulizó Miguel Uribe.



Por su parte, Hugo Acero, experto en seguridad, señaló que el término de acogimiento no es otra cosa que un sometimiento, pero con más beneficios.



“¿Cuántos años de cárcel van a pagar, cómo van a ser juzgados, en qué condiciones, se incluirá la negociación de la extradición?”, se cuestionó Acero.



Y añadió que la ‘paz total’ que propone el Gobierno entrante no se puede limitar a que los grupos criminales entreguen sus armas y reparen a las víctimas. Dijo que estos deben entregar información precisa como nombres de personas, empresas e instituciones involucrados en las rentas criminales, para poder acabar con el negocio.



Acero también preguntó sobre la suerte de los cultivos de coca que queden sembrados en las regiones una vez se concrete un posible acogimiento en el caso del ‘clan’, y sometimiento con otras bandas como ‘Los Rastrojos’ o ‘Los Pelusos’. Y explicó que es necesario buscar mecanismos que incluyan planes en contra de mafias internacionales que ya están en Colombia, como algunas mexicanas que ya tienen cultivos y producción.

José Eberto López Montero, alias 'Caracho'. Foto: Archivo EL TIEMPO

Por otra parte, EL TIEMPO reveló detalles de los sometimientos de las bandas criminales de ‘Carachos’ y ‘los Comba’ –con la ley existente–, que exfuncionarios de la Fiscalía califican de exitosos.



En efecto, una de las redes criminales que se sometió a la justicia fue la de José López Montero, ‘Caracho’, quien heredó la red criminal de alias Cuchillo, el extinto jefe del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac).



Finalmente fueron más de 300 los hombres que se presentaron sobre los que se había conseguido órdenes de captura, que se hicieron efectivas. Varios entregaron coordenadas de caletas con armas.



Y, en 2016, ‘Caracho’ fue condenado a 26 años y siete meses de cárcel por la masacre de ocho personas en El Retorno (Guaviare). Luego el exparamilitar intentó recibir los beneficios de la negociación de paz con las Farc pero no lo logró.



Un proceso similar se surtió con ‘los Comba’. En octubre de 2012 se sometió parte del ejército del capo Luis Enrique Calle Serna, el último de 'los Comba' que se entregó a Estados Unidos. Semanas después, 17 integrantes de la red, conocida como 'los Rastrojos', se sometió a la justicia a través de una comisión de la Fiscalía, liderada por Luis González.

UNIDAD INVESTIGATIVA

