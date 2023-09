Por cerca de 24 horas, el presidente Gustavo Petro guardó silencio en torno a las nuevas declaraciones que entregó su hermano Juan Fernando Petro, en las que lanzó dardos a miembros de su gobierno, llamó “pirañas” a los militantes del Pacto Histórico y hasta criticó a la vicepresidenta Francia Márquez.



(Le invitamos a leer: ¿Cuántos votos sacó Petro en zonas donde hermano dice que lo apoyaron desde cárceles?)



La agenda presidencial del lunes 4 de septiembre la ocupaban la posesión de su escudera Laura Sarabia –en el Departamento para la Prosperidad Social– y el fin del cuarto ciclo de conversaciones con la guerrilla del Eln en Venezuela, entre otros temas de Estado.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro posesionó el lunes 4 de septiembre a Laura Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social. Foto: Andrea Puentes - Presidencia Foto: Andrea Puentes - Presidencia

¿Coletazos judiciales?

Pero, al final de la tarde, el mandatario se pronunció en redes y dejó de nuevo en evidencia la afectación personal y política que le siguen causando las conductas y declaraciones de al menos dos miembros de su familia.



(Le podría interesar: Exclusivo: así fue el operativo secreto para mover a Arturo Char de Miami a Colombia)



En esta ocasión, el Presidente empezó por desmentir que hubiera sido diagnosticado con síndrome de Asperger, como lo dijo Juan Fernando Petro: “Hay cosas que no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano (...)”.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Petro y su hermano, el presidente Gustavo Petro. Foto: Instagram: @JuanFPetro

Pero al día siguiente, poco antes de presidir un Consejo Económico –con representantes del Banco Europeo de Inversiones incluidos–, volvió a frenar su agenda para pedir que las declaraciones de su hermano al programa Los informantes fueran publicadas en su totalidad para saber si la edición había cambiado el contenido.



(Le sugerimos leer: Hidrocarburos: Anla aprueba licencia a pesar de oposición de ONG ligada a Danilo Rueda)



Para ese momento, el foco ya había saltado del Ásperger al “millón y pico” de votos que, según Juan Fernando Petro, obtuvo la campaña de su hermano (en 2022) en algunas zonas del país, después de que él visitó algunas cárceles.



“El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que (Álvaro) Uribe entendió (...). Vimos que entre Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo (Petro) obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes (...), con ese millón y pico de votos fue como ganó”, señaló el hermano del Presidente.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Petro, al interior de la cárcel La Picota. Foto: Archivo particular

Y aunque el propio mandatario –recogiendo informes de prensa– aclaró que solo obtuvo 440.000 votos en esas regiones; el tema volvió a revivir el supuesto ‘Pacto de La Picota’, por el que él mismo le pidió a la Fiscalía investigar a su hermano.



(Además: Bogotá: este es el hombre que fue torturado y arrojado desde un Mazda rojo)



En efecto, antes de la segunda vuelta electoral se conocieron reuniones de Juan Fernando Petro y algunos abogados cercanos a él con diferentes perfiles de presidiarios, en lo que inicialmente se planteó como la oferta de un ‘perdón social’.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro y Day Vásques estuvieron en el búnker de la Fiscalía. Foto: Unidad Investigativa

El monitoreo

Ese caso, que parecía haberse congelado tras la recepción de varias declaraciones en Fiscalía, se podría reactivar por causa de las nuevas declaraciones del hermano del Presidente.



Y si bien Juan Fernando Petro salió a aclarar, a mitad de semana, que no se hicieron acuerdos ni negociaciones en cárceles a cambio de apoyos electorales, y que fue sacado de contexto, EL TIEMPO conoció que, con discreción, en el Gobierno ya habían documentado algunas de esas visitas.



(También: ¿Por qué Germán Londoño, amigo de Nicolás Petro, no se presentó a interrogatorio?)



Incluso se obtuvo un listado de los interlocutores del hermano del Presidente.



El propio mandatario se encargó de enlazar el caso de su hermano con el de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, al pedir al mismo tiempo (marzo pasado) que sus conductas fueran investigadas penalmente.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro en marzo pasado en las instalaciones de la Asamblea del Atlántico. Foto: EL TIEMPO

Plazo a Nicolás

Facebook Twitter Linkedin

David Teleki, renunció esta semana como abogado de Nicolás Petro. Foto: EL TIEMPO y Fiscalía.

En el caso Petro Burgos, este tenía plazo hasta esta semana para definir si entrega o no la evidencia que dice tener contra personas que financiaron eventos de la campaña Petro Presidente con dineros no registrados legalmente. Bajo esa expectativa, hoy goza de libertad condicional tras pasar varios días en un calabozo.



(Le invitamos a leer: ¿Qué tienen las dosis de marihuana más caras de Bogotá por las que cayó poderosa banda?)



Pero, con la renuncia de David Teleki, apoderado de Nicolás Petro, el tema pareciera empantanado.



No obstante, hace 24 horas –viernes 8 de septiembre– se realizó una diligencia restringida dentro del proceso penal.

Facebook Twitter Linkedin

El fiscal Mario Burgos (c) quien lleva el caso de Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto: EL TIEMPO

Se trata de una decisión similar a la que desencadenó las capturas de Petro Burgos y de su expareja Day Vásquez, el 3 de agosto pasado.



(Además: Las empresas de la 'narcofamilia' que cayó en El Dorado con cocaína)



“Como persona y padre, me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República, aseguró que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”, dijo el Presidente en su momento.



Y ahora, no se descarta que empiecen las imputaciones contra un puñado de mencionados dentro de ese proceso, que incluso se han negado a presentarse a los interrogatorios a los que han sido citados por el fiscal Mario Burgos.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro y Days Vásquez. Foto: Archivo particular.

El impacto político

Facebook Twitter Linkedin

Néstor Rosanía, el experto en seguridad y defensa. Foto: Tomada de LinKedIn

“En términos políticos y de opinión pública, ambos casos –el del hermano y el del hijo– desestabilizan al Presidente por ser considerados como ‘fuego amigo’ ”, dijo en diálogo con EL TIEMPO el experto en seguridad y defensa Néstor Rosanía.



(También: Madre de fiscal Pecci dice que mujer capturada es quien tiene datos clave del crimen)



Y agregó: “Ambos episodios fracturan aún más el sistema de alianzas internas y le complican al Presidente los posibles acuerdos con fuerzas políticas externas, quitándole mayor margen de negociación de cara a nuevas coaliciones”.



Para Rosanía, el efecto mediato es que lo que se conocía como la ‘aplanadora del Gobierno’ ya no va a existir; sin aplanadora no hay reformas en el Legislativo y sin reformas no hay gobernabilidad: “Los peores golpes al Gobierno no han venido de manos de la oposición o de Álvaro Uribe, como muchos esperaban, sino de miembros de la propia familia presidencial, que lo tienen desestabilizado”.

Facebook Twitter Linkedin

Day Vásquez, Nicolás Petro y Gustavo Petro. Foto: Redes sociales

La factura

Un efecto similar se podría extender a las elecciones regionales de octubre próximo, afectando la continuidad del proyecto político de la izquierda en algunas zonas del país.



(Le podría interesar: Este es 'El Primo', el hombre que dijo que Marelbys vendía dólares tras robo a Sarabia)



Y aunque para Carlos Charry, director del doctorado y maestría de estudios sociales de la Universidad del Rosario, las conductas que han desplegado personas cercanas al mandatario no son características con las cuales el Presidente hizo su nombre y caudal político, tarde o temprano le pueden cobrar factura.

Facebook Twitter Linkedin

El embajador Armando Benedetti Foto: Twitter @AABenedetti

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Charry, profesor de la Universidad del Rosario. Foto: Archivo particular

“Ambos (hermano e hijo) son personas que hicieron campaña por el Presidente, con o sin su beneplácito. Y algunas de sus conductas generan contradicciones de carácter moral”, explicó Charry. Y añadió que a esos casos se les suman otros, como el de los audios filtrados de Armando Benedetti hablando de aportes opacos a la campaña.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



“Hay indicios de compra de votos, diálogos y alianzas con personas por fuera de la legalidad para lograr pactos políticos en regiones que van a terminar afectando”, puntualizó Charry.



Por ahora, Juan Fernando Petro insiste en que fue sacado de contexto y en que no hubo pactos ni acuerdos con privados de la libertad para que apoyaran a su hermano.



Y asegura que ya le ofreció disculpas al Presidente.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook