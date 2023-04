Ya pasó un mes desde que el presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió a la Fiscalía indagar la conducta de su hijo, Nicolás Petro Burgos, y de su hermano, Juan Fernando.



Sobre el primero, el ente investigador ya señaló que está siendo formalmente investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Nicolás Petro en la Asamblea del Atlántico. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Sin embargo, es poco o nada lo que se sabe sobre la indagación que toca a su hermano por el presunto cobro de jugosas sumas de dinero a delincuentes para buscarles beneficios en la llamada ‘paz total’.



Juan Fernando Petro ha negado enfáticamente cualquier exigencia de dinero y reuniones suyas con extraditables.



No obstante, tanto en Estados Unidos como en Colombia se verifican supuestas exigencias de plata por parte de abogados que habrían usado su nombre y el de su colega, el defensor de derechos humanos y abogado Pedro Niño.

El exalcalde y el policía

Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro y Pedro Gilberto Niño Pardo, abogado clave de los acercamientos con las AGC. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO estableció que, paralelo a las investigaciones, en el propio Gobierno se pidió verificar a quiénes visitaban Niño y Petro en La Picota.



Este diario obtuvo en exclusiva la bitácora de ingresos de ambos, que incluye las fechas en las que se dieron los ingresos y los nombres de los convictos visitados, entre los cuales hay un expolítico, un policía, un extraditable y hasta un ciudadano ruso.



Según los registros en poder de este diario, Juan Fernando Petro ha visitado al condenado exalcalde de Villavicencio, Franklin Germán Chaparro Carrillo.

El condenado exalcalde de Villavicencio, Franklin Germán Chaparro Carrillo. Foto: EL TIEMPO

La bitácora señala que el ingreso más reciente fue el 9 de septiembre de 2022. Pero ya había estado el 6 de noviembre de 2019 y el 8 de abril del año pasado.



Chaparro, quien fue alcalde de la capital del Meta entre 2004 y 2006, está condenado a 39 años de cárcel como determinador del asesinato del exalcalde Ómar López Robayo, registrado el 22 de febrero de 2004.



Durante la visita del 8 de abril, el hermano del hoy Presidente habló del ‘perdón social’ con otros convictos, como el exsenador Iván Moreno, condenado a 14 años por el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá.

Juan Fernando Petro, al interior de la cárcel La Picota. Foto: Archivo particular

Las otras tres entradas que le aparecen a Juan Fernando Petro a La Picota se realizaron el 29 de abril y el 6 de noviembre de 2021; y el 11 de enero de 2022.



En esas fechas supuestamente se reunió con Jairo Arzuza Sarmiento.



Se trata de un expolicía que hoy está condenado a 24 años de cárcel por permitir el paso de cocaína por el aeropuerto El Dorado.

Otras visitas

Ronald Housni en el hangar de la Fuerza Aérea, en San Andrés. Foto: El Isleño

Según la Fiscalía, Arzuza Sarmiento recibió 15 millones de pesos de un pasajero para que lo dejara pasar con 22 paquetes de cocaína que tenía entre su ropa y en dos maletas. El caso se registró en diciembre de 2014, y hoy el joven uniformado está recluido en la cárcel ‘La Tramacúa’, en Valledupar.



En La Picota Juan Fernando Petro también habría coincidido con Ronald Housni, exgobernador de San Andrés, condenado por concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y cohecho.

El informe de una dragoneante ya había alertado de la realización de fiestas con mujeres en el Complejo Carcelario La Picota. Foto: Archivo EL TIEMPO

Además, con Whitman Porras, exgobernador de Casanare, quien paga 18 años de cárcel por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.



Y aunque en la bitácora de ingresos no aparecen, se verifica si también sostuvo encuentros con Manuel Carebilla, excongresista y exgobernador del Amazonas, condenado por peculado, cohecho impropio, concusión y falsedad ideológica.



Así mismo, con los exgobernadores del Guainía Javier Zapata –acusado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado– y Óscar Rodríguez, procesado por los mismos delitos.

Integrante de la ‘mesa de paz’

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Presidencia

En la verificación de ingresos del defensor de derechos humanos Pedro Niño figuran 59 entradas a La Picota entre 2022 y 2023.



Entre el 2 de marzo y el 27 de septiembre de 2022 habría realizado cinco visitas a Edwin Samuel Durán Colina.



Este es uno de los extraditables que, en diciembre de 2022, suscribió una carta en la que le pedía al presidente Petro unirse a la ‘paz total’, como vocero, y que integra la “mesa de paz” de esa prisión.



Durán sigue en La Picota pese a que el Gobierno Petro firmó, en febrero pasado, su extradición. Una corte del sur de Florida lo requiere por narcotráfico.

Otros 14 ingresos de Niño al penal se habrían realizado entre el 16 de marzo de 2022 y el 10 de febrero de 2023 para visitar a Jayson Gil Londoño, preso por secuestro extorsivo y hurto calificado agravado.



Dentro de los registros, también se documentan 22 ingresos –entre el 4 de enero de 2022 y el 18 de enero de este año– para reunirse con Vladimir Polianskii, un ruso capturado en julio de 2021, en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia.



Rusia lo solicitó por “intento de tráfico ilegal de estupefacientes a gran escala”.

Juan Francisco 'Kiko' Gómez, exgobernador de La Guajira. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Otras de las entradas que le registran al abogado Niño fueron para visitar al condenado Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, exgobernador de La Guajira. Aparecen 18 visitas entre el 4 de enero de 2022 y el 17 de enero de 2023.



En esta última fecha, Gómez –condenado a 55 años por varios crímenes– fue trasladado a la cárcel El Bosque, de Barranquilla, debido a problemas de salud.



Niño no respondió los mensajes que EL TIEMPO dejó en su celular para preguntar por esta bitácora. Juan Fernando Petro, por su parte, dijo que ya no tiene nada más que aclarar y que no responderá más entrevistas ni consultas.

‘No tengo nada más que aclarar’: J. Petro

Danilo Rueda, comisionado de Paz. Foto: JUAN DIEGO CANO/PRESIDENCIA

Juan Fernando Petro le dijo aEL TIEMPO que ha dejado en claro la razón de sus visitas a la cárcel La Picota.



“Hice una visita hace casi un año a La Picota, por derechos humanos, con la Comisión Intereclesial, en la cual estaba en esa época Danilo Rueda, hoy actual comisionado de Paz. Creo que me he cansado de explicar con quiénes hablamos y fue la única vez que hemos hablado con esos personajes en el pabellón de políticos de actos de corrupción en el pasado. No hablamos dos veces, ni tres veces, ni nadie me ha visitado, ni yo he ido a visitar”, dijo.



Y añadió que no dará más entrevistas ni responderá más consultas. “¿Qué es lo que buscan, qué quieren construir para alimentar el morbo? Eso es un tema acabado”, señaló en un audio. Y agregó: “No tengo más nada que aclarar, he dejado todo bien claro”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

