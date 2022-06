Decenas de horas de videos de reuniones entre el candidato a la Presidencia Gustavo Petro y su anillo más cercano de asesores y colaboradores desencadenaron, a mitad de semana, una tormenta política en las entrañas del Pacto Histórico, con coletazos en otras colectividades y hasta en la Fiscalía General.



El propio Petro, que se enfrentará en segunda vuelta al candidato independiente Rodolfo Hernández, salió a señalar que su campaña había sido chuzada y espiada durante meses.

En uno de los videos de ve al candidato presidencial Gustavo Petro, al senador Roy Barreras, a Eduardo Noriega y Xavier Vendrell. Foto: Semana

“Al menos mil horas de grabación están en manos de enemigos políticos”, dijo su jefe de debate, Alfonso Prada, sobre los videos filtrados. De hecho, el jueves en la noche presentó denuncia penal en la Fiscalía.



Sin embargo, otros militantes del Pacto Histórico, como el senador liberal Luis Fernando Velasco, creen que detrás de la grabación y entrega del material también habría un infiltrado o incluso peleas internas en esa colectividad.



En cualquier caso, Petro ha exigido que se revelen todos los videos, sin edición, e incluso ha ofrecido la renuncia a su tercera aspiración presidencial si se encuentra algún delito en lo que ya se etiquetó como los nuevos ‘Petrovideos’.

‘Ataquemos a Fico’

Federico Gutiérrez, más conocido como ‘Fico’, es uno de los candidatos que disputará la presidencia en las elecciones del 29 de mayo. Foto: AFP

Inicialmente, la polémica se centró en los videos en los que hablan de la estrategia de desprestigio que desplegaron, tres meses atrás, para sacar del camino a Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.



“Necesitamos empezar a generar contenido (...) atacando a Fico. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por sus relaciones con el narcotráfico”, aseguró en una reunión Sebastián Guanumen, del equipo de comunicaciones de Petro, en alusión a una narrativa que no tiene soporte en la justicia dado que no existe ninguna investigación en ese sentido.



El joven, formado en Rusia como politólogo (según dice), fue el artífice de la invitación que recibió Petro a la posesión del presidente de izquierda chileno, Gabriel Boric Font.



Y su padre, Hugo Guanumen, fue quien rindió el concepto positivo sobre los polémicos camiones recolectores de basura usados que Petro alquiló cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015).

Sebastián Camilo Guanumen Parra, estratega de comunicaciones de Gustavo Petro. Foto: Twitter: @GuanumenSeb

“Mi equipo diseñó una segunda comunicación, ‘Jubilemos a Uribe’. Era una cosa muy dura, con el número 6.402 (muertos en ‘falsos positivos’) y unas botas colgadas en vallas”: dice Barreras. FACEBOOK

TWITTER

Pero los videos –la mayoría de ellos revelados por Semana y otros divulgados por EL TIEMPO y Caracol Radio– también muestran a escuderos de mayor nivel hablando en el mismo tono, como el senador Roy Barreras, quien hace 24 horas, tras el escándalo, decidió aislarse de la campaña.



“Pensemos tácticamente si hay que dividir o no al centro, si esto sirve de algo, coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria”, dice Barreras en una de las reuniones donde Petro estuvo presente.



El expresidente Álvaro Uribe también aparecía como objetivo de la estrategia de Roy Barreras, su antiguo escudero. Foto: EL TIEMPO

Y en otro fragmento habla de atacar al expresidente Álvaro Uribe: “Mi equipo diseñó una segunda comunicación, ‘Jubilemos a Uribe’. Era una cosa muy dura, con el número 6.402 (muertos en ‘falsos positivos’) y unas botas colgadas en vallas”.



Pero Barreras salió a desestimar sus frases y se concentró más en el argumento del espionaje que en el contenido: “Chuzaron nuestra campaña. Esa es la verdadera guerra sucia (...) en las múltiples grabaciones ilegales no hay ningún acto ilegal ni ningún plan extraño”.

La oferta en La Picota

Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico ofreciéndoles la no extradición a los extraditables (…) eso lo van a sacar pronto.

-Roy Barreras FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, el foco del escándalo cambió cuando se publicaron nuevos videos con más contenidos, cuya explicación deja varios cabos sueltos en temas de fondo como el financiamiento de la campaña, la supuesta oferta de no extradición a mafiosos y la asesoría de expertos extranjeros investigados y condenados.



Además, sobre el temor de un nuevo escándalo que pasa por Suiza y hasta un supuesto pacto con el alcalde de Cartagena, William Dau.



El primer video que se conoció con esas implicaciones es el de Barreras, durante reunión de la campaña, hablando de la presunta oferta de no extradición a narcotraficantes presos.



“Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico ofreciéndoles la no extradición a los extraditables (…) eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora como cuando se estalla controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir y descalificarlo y no salir a dar explicaciones”, dijo el senador.

"Hay visitas en el pabellón de extraditables" Para Roy Barreras eso hay que "sacarlo pronto" y estallarlo de forma controlada. El audio embebido no es soportado

Este es el momento en que la senadora electa del Pacto Histórico ingreso a La Picota. Foto: Archivo particular

Juan Fernando Petro, al interior de la cárcel La Picota. Foto: Archivo particular

En otro video, algunos miembros de la campaña hablan de expulsar a la persona del Pacto Histórico que como senador había ingresado a La Picota, refiriéndose a Piedad Córdoba.



En su momento, Petro negó cualquier oferta a los extraditables por parte de su hermano Juan Fernando (que ingresó a La Picota el 8 de abril a hablar de ‘perdón social’) y apartó a Córdoba de la campaña. Y, ahora, señala que de lo que se hablaba en los videos era de defenderse de un ataque mentiroso después de que la prensa hizo públicas esas visitas.



Y Velasco explicó que si bien hablaron de la expulsión de Córdoba, era solo en caso de que se comprobaran dichas ofertas a la mafia.

Las ‘ayudas’ negadas

Christian Daes, Gustavo Petro y Edgar Paez Foto: Archivo particular

"Supergiros ayudó en la primera vuelta" Roy Barreras asegura que Supergiros ya ayudó en la primera vuelta y que su junta directiva le quiere explicar una propuesta a Petro. El audio embebido no es soportado

Comunicado de Supergiros rechazando las afirmaciones de Roy Barreras. Foto: Archivo particular

Otro de los capítulos que despertaron polémica fue el de una supuesta ‘ayuda’ que habría dado para la primera vuelta la empresa Supergiros, con sede en Cali. Y de nuevo es Barreras, oriundo de esa ciudad, quien habla del tema.



“La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicarle con la junta directiva cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero. Le oyeron a Petro el tema de cómo acabar con el monopolio del sistema financiero. Esto va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”, se le escucha decir.



(Además: El extraditado venezolano que Piedad Córdoba visitó en La Picota)



Supergiros no se refirió a la propuesta del sistema cooperativo. Pero rechazó la alusión hecha por Barreras: “La empresa no apoya, no ha apoyado ni apoyará a campaña política alguna”.



Y Barreras agregó: “Si @Supergiros escucha la grabación ilegal oirá que jamás dije que habían hecho aportes, dije y sostengo que es buena idea democratizar el sector financiero fortaleciendo el sector cooperativo, evitando monopolios y siendo ese un consorcio respetable podría hacerlo”.

Equipo de Petro habla sobre ficha de Daes En una reunión, los asesores de Gustavo Petro discuten sobre cómo retirar de la campaña a la periodista María Antonia Pardo, al parecer financiada por Christian Daes. El audio embebido no es soportado

Los asesores extranjeros

Vinicio Alvarado, Gustavo Petro y Xavier Vendrell. Foto: Archivo particular

Otro que negó cualquier aporte fue el empresario Christian Daes, mencionado en otro video como la persona que pagaba el sueldo a su amiga María Antonia Pardo, asesora de comunicaciones de Petro en un inicio.



“Se supone que hay un señor que es Daes, que está pagando un equipo de comunicaciones. Entonces, si es un equipo de María Antonia y ella le paga al resto, que es lo que yo tengo entendido hasta hoy, lo que tenemos que conseguir es que Daes esto lo haga con otra persona y otro equipo”, aseguró el político catalán Xavier Vendrell.



Verónica Alcocer, esposa del candidato Petro, estaba en la reunión en la que se habló de los pagos de Daes al equipo de comunicaciones, que no aparecen en el Consejo Nacional Electoral. Foto: Captura de pantalla

Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico recomendó “amarrarle la lengua” a la periodista Pardo, tras despedirla. FACEBOOK

TWITTER

En la reunión virtual, en la que hablaron del pago de Daes, estaban Verónica Alcocer, esposa de Petro; el ecuatoriano Vinicio Alvarado, exasesor de Rafael Correa; Eduardo Ávila, gerente de la campaña; el senador Armando Benedetti y Gloria Flórez, senadora del Pacto. Esta última sugirió “amarrarle la lengua” a la periodista, tras despedirla.



En los aportes oficiales a la campaña tampoco aparecen esas supuestas ayudas.



Luego, los focos se centraron en los asesores Vendrell y Alvarado.



Este último fue condenado en Ecuador por participar en una red de sobornos para financiar el movimiento del entonces presidente Correa a cambio de contratos.



Y el catalán, exmilitante del otrora grupo terrorista Terra Lliure, fue detenido en 2020 por el denominado caso Voloh, en el que se investiga supuesto tráfico de influencias y desvío de fondos en el proceso soberanista de Cataluña.

Suiza y Dau

En esta carta, el congresista Hernán Cadavid pide explicaciones del embajador de Colombia en Suiza por su mención en uno de los videos. Foto: Twitter: @hernancadavidma

En otro de los videos se muestra el afán por frenar las transacciones en efectivo y por contactar al embajador de Suiza en Colombia.



“Hay que pedir una cita urgente, ya les voy a dar los datos, con el embajador de Suiza”, para parar un escándalo que se avecina, dice Barreras.



Hernán Cadavid, congresista electo del Centro Democrático, está exigiendo que el embajador revele qué escándalo se desactivó.



Y si bien pregunta si se trata de la supuesta oferta a extraditables, también se menciona el hecho de que en Suiza está Juan Carlos Montes, el amigo de Petro que filtró el primer ‘Petrovideo’ del candidato recibiendo bolsas de basura con plata.

Cita con el embajador de Suiza Roy Barreras dice que hay que pedir una cita urgente con el embajador de Suiza. El audio embebido no es soportado

Los colombianos exigimos una respuesta rápida y seria de la embajada @SuizaColombia



Sr. Embajador ¿Que es lo que ud. ayudaría a "desactivar" a la campaña de @petrogustavo? pic.twitter.com/Lf1lUdsOM0 — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) June 9, 2022

En comité en el que participó Gustavo Petro se discutió si el Pacto Histórico apoyaba ficha de Dau a Cámara. Foto: Captura de pantalla

William Dau, alcalde de Cartagena. Foto: Archivo particular

Montes está procesado en Colombia por contratos irregulares en la alcaldía de Petro y está pidiendo asilo.



Finalmente, el senador Benedetti también fue grabado hablando del alcalde de Cartagena, William Dau: “Nosotros no nos meteríamos: ojo, la lista de Cámara regálasela, con tal de que el tipo (Dau) se encargue de promocionar al Pacto Histórico en Cartagena y Bolívar”.



Hasta ahora, no ha salido a explicar a qué se refería. Lo cierto es que la ley prohíbe la participación en política de funcionarios públicos.

Benedetti sobre apoyo de William Dau En este audio queda en evidencia cómo el candidato y varios de sus más cercanos asesores discutieron un eventual acuerdo para incluir en las listas del Pacto Histórico a una ficha del alcalde de Cartagena, William Dau, a cambio de apoyo político en la capital de Bolívar. El audio embebido no es soportado

La Fiscalía anunció que, frente a la presunta infiltración ilícita de terceros a la campaña, dará curso a una actividad investigativa. También investigará eventuales delitos relacionados con una posible corrupción electoral.



Este último filón lo abrió la denuncia de una veeduría que pidió investigar “si se han transgredido o no normas de financiación de campañas presidenciales, y normas electorales”.



Lo que es claro es que los resultados serán posteriores a la segunda vuelta.

