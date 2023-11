Atención: lo que se ha indagado tras denuncia de atentado a presidente Petro en campaña

El mismo día en que el presidente Gustavo Petro anunció que el equipo jurídico del Gobierno se preparaba a denunciar ante todas las cortes internacionales lo que está sucediendo en la franja de Gaza, puso otro tema sobre la mesa.



“En mi campaña presidencial se anunció un atentado contra mi vida proveniente de la banda delincuencial La Cordillera y se mencionó a alias ‘Calzones’ como posible financiador. ¿Vamos a ver un país donde la justicia no investiga a quien iba a matar al presidente de la República? @CIDH, @CourPenaleINT”, escribió a las 8:47 de la mañana del 10 de noviembre.

En mi campaña presidencial se anunció un atentado contra mi vida proveniente de la banda delincuencial "La cordillera", y se mencionó a alias "calzones" como posible financiador.



¿Vamos a ver un país donde la justicia no investiga a quien iba a matar al presidente de la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 10, 2023

El mandatario hace referencia a la denuncia que, siendo candidato a la presidencia, se hizo antes de la primera vuelta electoral: el 15 de mayo de 2022. En ese momento, se dijo que Petro tuvo que cancelar su gira en Pereira (Risaralda) por un atentado que se iba a ejecutar en su contra.



Y se mencionó tanto a la banda criminal ‘la Cordillera’ –patrocinada por el paramilitarismo–; como a alias Calzones, a quien identificaban como una persona ligada al narcotráfico, supuesto dueño del ‘gota a gota’ en Pereira y posible financiador del atentado.

Proceso y organigrama

El presidente Gustavo Petro aseguró que tuvo que cancelar eventos en Risaralda por las amenazas. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

La Fiscalía aseguró, el 6 de octubre pasado, que el caso se encuentra en indagación. Pero que los miembros del Pacto Histórico que tenían conocimiento de un plan para atentar contra la vida del candidato en distintas partes del país señalaron que no brindarían información sobre sus fuentes, por motivos de seguridad (ver nota abajo).



EL TIEMPO investigó qué pasó con el caso y halló desde un número de radicado (o expediente) que resultó ser de otro proceso hasta un organigrama delincuencial (con fotos y alias) cuya autenticidad la Policía Nacional verifica.



En medio de esa información, salió a relucir el nombre del finquero y empresario César Augusto Giraldo Montoya, miembro de la dirección del Centro Democrático en Risaralda.



Ha sido señalado en publicaciones como presunto narcotraficante ligado a ‘La Cordillera’ e incluso se divulgó un organigrama de esa estructura en donde aparece en primera línea con el alias de ‘Calzones’, al lado de alias el Ingeniero y de ‘Michel’, entre otros.

Interceptaciones y cierre del caso

Alias Berny fue asesinado el domingo 8 de octubre en Pereira. Foto: Archivo y cámaras de video

De hecho, tras la reciente masacre en Pereira el 8 de octubre, donde murió alias Berny, fuentes locales le mencionaron a EL TIEMPO que entre los cabecillas de esa organización criminal hay un alias Calzones.



El organigrama tiene los sellos de la Dirección de Inteligencia de la Policía y de la propia institución y estaba acompañado de un oficio de la Fiscalía con un radicado que, EL TIEMPO estableció, pertenece a una investigación por concierto para delinquir, terrorismo, amenazas e instigación.



Este diario ingresó a la base de datos de la Fiscalía con el número que aparece en el documento y figura un proceso en la Dirección Seccional del Quindío, del Despacho 07 Especializado.

Según el sistema de consultas Spoa de la Fiscalía el proceso aparece archivado. Foto: Archivo particular

Lo que llama la atención es que la asignación del expediente data del 4 de junio de 2021, cuando todavía no se había denunciado el atentado. Además, el estado del proceso es inactivo y archivado (el 8 de septiembre de 2022) “por inexistencia del hecho”. No obstante, aparecen registradas varias interceptaciones telefónicas a un celular terminado en 1530, diferente al de Giraldo.



En cuanto al organigrama donde este aparece, fuentes autorizadas de la Policía Nacional le dijeron a EL TIEMPO que están a la espera de que se verifique su autenticidad, pero anticiparon que la imagen no corresponde a los diseños actuales de la institución.

¿Qué dice Giraldo?

El empresario César Giraldo Montoya. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO se comunicó con Giraldo, quien también es dueño de la Comercializadora Autos La Avenida, y este manifestó haber leído el reciente mensaje del presidente Petro en sus redes; pero se abstuvo de dar declaraciones y remitió el tema a sus abogados.



Estos le dijeron a EL TIEMPO que ya preguntaron oficialmente por el mismo radicado que ha aparecido en medios y que se les informó que en ese expediente Giraldo no aparece como indiciado.



Para respaldar sus afirmaciones, enviaron dos certificaciones de la Fiscalía 07 Especializada de Armenia. En la primera, el fiscal Luis Manuel Alzate les informó, el 17 de octubre pasado, que en ese despacho y bajo ese radicado no cursa investigación penal en contra de Giraldo. Además, que no se le expiden copias ni del expediente ni de la orden de archivo “porque la información se encuentra protegida por reserva legal”.



Y el pasado 8 de noviembre el mismo fiscal le dijo al finquero que la investigación del radicado que se ha venido ventilando partió de una petición de la policía judicial, adscrita a la Policía Nacional, que desde mayo de 2021 planteó la existencia de un grupo organizado de personas dedicadas a actividades ilícitas.



Pero, de nuevo, le dijeron que él no aparecía.

La Fiscalía aseguró que la investigación partió por iniciativa de Policía judicial en mayo de 2021. Foto: EL TIEMPO

La más reciente notificación

Esta es una de las certificaciones de la Fiscalía en la que aseguran que César Giraldo no tiene la calidad de indiciado en el proceso. Foto: EL TIEMPO

Y la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones de la Fiscalía les informó el primero de noviembre pasado que, si bien Giraldo figura en cinco investigaciones, cuatro se encuentran inactivas.



La única activa, dice el documento, es por el presunto delito de amenazas, pero fue una denuncia que él mismo interpuso luego de que terminara mencionado en la indagación del atentado al entonces candidato.



Por ahora, el caso sigue en indagación y la Fiscalía señaló que el documento que se ha divulgado “es un informe orientativo y, en ese sentido, no constituye prueba que pueda ser usada para acusar o condenar a una persona”.

La posición de Fiscalía sobre caso del atentado

Este es el comunicado de la Fiscalía sobre el caso. Foto: Fiscalía

En un comunicado del pasado 6 de octubre, la Fiscalía anunció que la investigación por la presunta amenaza contra el entonces candidato Petro, inició por información de miembros del equipo de campaña que aseguraban tener conocimiento de un plan para atentar en contra de la vida del candidato.



“Las personas entrevistadas, integrantes del Pacto Histórico, señalaron que no brindarían información alguna sobre las fuentes que les habrían dado esa información, indicando que era por motivos de seguridad. El proceso se encuentra en indagación”, aseguró la Fiscalía.



Y agregó: “El presidente hace alusión a un informe divulgado a través del canal oficial de la Presidencia en el cual habla de la organización criminal ‘la Cordillera’. La Fiscalía adelanta varias líneas de investigación contra esa organización delincuencial, que delinque en Risaralda”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

