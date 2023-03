A las 11:17 de la mañana del pasado jueves, 2 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, estaba encerrado en su despacho tomando dos decisiones de fondo.



A esa hora, anunció que una comisión de alto nivel salía hacia el Caquetá a tratar de frenar la ola de violencia desatada, que ya dejaba a un campesino muerto, un policía degollado y a 70 uniformados secuestrados. Y aunque la situación era crítica, Petro hizo una pausa y tan solo volvió a aparecer en sus redes dos horas después para publicar un comunicado que desató una tormenta política en el país con repercusiones judiciales.

Juan Fernando Petro y Gustavo Petro. Foto: Instagram: @JuanFPetro

Tras advertir que tiene la responsabilidad de ser leal al voto que muchos le depositaron, soltó una carga de profundidad: “Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro y mi hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, le pido al Fiscal General adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”.



Y aunque dijo que confiaba en que ambos puedan demostrar su inocencia, fue más allá. Señaló que quien quiera interferir en el proceso de lograr la paz, o sacar provecho personal de esta, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de su familia.

Pagos, casa y CDT

Dayssuris Vásquez Castro, la exesposa de Nicolas Petro. Foto: Instagram: Dayvasquezdd_

Los señalamientos en contra de su hermano, por supuestamente haberles pedido a extraditables fuertes sumas de dinero a cambio de beneficios y de un cupo en la ‘paz total’, se vienen escuchando desde mediados de enero. Incluso, hay agentes federales de Estados Unidos preguntando por el tema y recogiendo audios y testimonios que podrían aclarar qué tan ciertas son esas versiones.



Pero la mención de su hijo Nicolás en el comunicado presidencial solo se vino a entender una hora después. Cuando Petro retomó su agenda para discutir con la bancada conservadora la polémica reforma de la salud, la exesposa de su hijo Nicolás empezó a lanzar serias acusaciones y a prometer que entregaría pruebas.



Dayssuris del Carmen Vásquez (o Day, como la conoció Petro), le reveló a la revista Semana lo que ya le había dicho al Presidente en una reunión que sostuvieron el primero de febrero pasado.

Según ella, su exmarido recibió al menos mil millones de pesos de dos sujetos que han estado bajo los reflectores de la justicia: el excapo Samuel Santander Lopesierra y el opaco contratista Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, quien ya anunció denuncias por esos señalamientos.



La exnuera del Presidente asegura que la plata iba para la campaña de Petro, pero que su entonces esposo decidió comprar una casa de cerca de 1.600 millones de pesos, que finalmente no se concretó.



“Parte del dinero de lo que se entregó para esa casa lo tengo en un CDT. No se lo he devuelto a Nicolás. De hecho, él me quitó el esquema de seguridad por eso”, manifestó Vásquez.

Nicolás Petro, diputado del Atlántico. Foto: Twitter: @nicolaspetroB

Y, tal como se lo anunció a EL TIEMPO, el viernes, a las 9 a. m., estaba sentada con la vicefiscal Martha Mancera entregándole una copia espejo de su celular en donde, dice, hay chats y evidencia que respaldan sus señalamientos.



Sobre el caso de Nicolás Petro, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que se entrará a verificar la información que Vásquez dio bajo juramento. Y advirtió que “una cosa son los hechos periodísticos y otros, los judiciales”.

Coherencia y valentía

El exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra pagó una condena de 18 años en Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

En todo caso, los dardos contra el hijo mayor del Presidente agitaron las redes y también a miembros de la oposición y de la coalición de Gobierno.



Además, coincidieron con la investigación de EL TIEMPO que reveló que Ricardo Roa, gerente de la campaña ‘Petro Presidente’, ha tenido que salir a explicar varias facturas de los gastos de campaña, especialmente en primera vuelta, en donde incluso se modificó una cuenta con la que se volaban los topes. De hecho, el Consejo Nacional Electoral (CNE) acaba de abrir una indagación sobre el tema basado en un anónimo.



Lo concreto es que la bancada del Pacto Histórico cerró filas en torno al mandatario, al que calificó de valiente, transparente y coherente por pedir que la Fiscalía investigue.

El senador Humberto de la Calle Foto: Twitter: @DeLaCalleHum

“La lucha frontal contra la corrupción ha sido el pilar y fundamento de la vida y carrera política del presidente Petro”, señaló un comunicado.



Y el senador independiente Humberto de la Calle Lombana agregó: “Como ciudadano, agradezco y aplaudo este gesto de transparencia inspirado en profundos valores republicanos. Ojalá todo se aclare”, dijo.



Ese respeto a la división de poderes, convocando a la Fiscalía, ya lo había hecho el mandatario cuando se sentó con el fiscal Barbosa a evaluar por qué no procedía el levantamiento de órdenes de captura para miembros de organizaciones criminales que pidió su Gobierno en el marco de la ‘paz total’.

Reformas y gobernabilidad

Desde la otra orilla, miembros de la oposición calificaron el escándalo como un augurio de que la gobernabilidad de Petro se le puede complicar, de cara a las reformas y a los articulados que empezarán a hacer tránsito en el Congreso.



“La ley de ‘paz total’ empieza a tener un propósito de pagar favores políticos. Esto genera una mancha de duda sobre la legitimidad del Gobierno”, aseguró la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático que comparó el episodio con el proceso 8.000.



En los líos de gobernabilidad que puede enfrentar el Presidente en los próximos meses coincidió el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, uno de los ponentes de la llamada ley de sujeción para organizaciones criminales.



Según Ávila, además del escándalo con el hijo y el hermano de Petro, “que lo golpea duro”, hay otros factores que debilitan esa gobernabilidad.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, acompañado de sus ministros. Foto: Presidencia

El Presidente no está derrotado, pero esos factores hacen ver un año inestable e ingobernable. FACEBOOK

Entre otros, señaló el remezón ministerial, que demostró que no se permiten disidentes ni apertura a otros sectores; y las reformas, que les permitió a los partidos “medir el aceite” y perder el miedo a decir no.



“El Presidente no está derrotado, pero esos factores hacen ver un año inestable e ingobernable. Ese episodio con su hijo lo afecta muchísimo, no solo a él, sino también a los que creemos en una política diferente”, señaló Ávila.



Para el sociólogo Carlos Charry, director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, el escándalo desatado también puede poner sobre el tapete qué tan transparente fue el proceso electoral: “Puede desencadenar que miembros de la coalición decidan retirar el apoyo al programa presidencial y dificultar su gobernabilidad”.

¿Explosión controlada?

Jose Leonardo Muñoz, alias Douglas. Foto: Archivo particular

Para el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, el Presidente se demoró en revelar lo sucedido e “hizo una explosión controlada”. Se refiere a que sabía desde hace un mes lo que ahora el país conoce.



Sin embargo, aunque el caso de su hijo apenas comienza, la investigación sobre los presuntos pagos de mafiosos para obtener un cupo en la ‘paz total’ avanza a buen ritmo.



EL TIEMPO reveló que agentes federales ya tienen un audio en donde se oye hablar a capos como alias Douglas, uno de los jefes de la ‘oficina de Envigado’, desde La Picota. Y otro interviniente en la conversación asegura que ya le habían enviado plata a Juan Fernando Petro a través de un abogado.

El hermano del presidente Petro asegura que su nombre ha sido usado; y el abogado le negó a EL TIEMPO que hubiera servido de emisario para ese pago. En todo caso, el propio comisionado de Paz, Danilo Rueda, aseguró que ya hay pruebas de que un privado de la libertad le pagó a un abogado 120 millones de pesos para que lo movieran de cárcel.



“El caso sucedió hace tres semanas y ya se denunció”, dijo Rueda, aunque el fiscal Barbosa lo desmintió.



En medio de este clima, la politóloga Patricia Muñoz Yi asegura que es importante que las investigaciones sobre los señalamientos al hijo y hermano de Petro se realicen con celeridad y eficacia para que los colombianos puedan saber qué responsabilidad le cabe a quién.

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha estado en varias mesas de paz, instaladas en cárceles del país. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Del resultado de esa investigación y de la manera como se apoyen los procesos de la Fiscalía –dice la experta– va a depender que se mantengan los niveles de confianza en el Gobierno y en las instituciones, entre estas la misma Fiscalía.



Por ahora, Nicolás Petro asegura que está tranquilo y que los señalamientos de su exesposa son falsos y obedecen a que está dolida por la separación.



Además, en la entrevista que le dio a este diario, dijo que es falso que desde su curul de diputado del Atlántico esté sellando acuerdos políticos de cara a las elecciones de octubre, en cuyos resultados se podría sentir el impacto de este escándalo.

Days, la mujer que desató la tormenta

Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, y Dayssuris Vásquez Castro, exesposa de Nicolás Petro. Foto: Tomada del Facebook de Dayssuris Vásquez Castro

Dayssuris del Carmen Vásquez Castro, la exesposa de Nicolás Petro, el hijo mayor del Presidente de la República, ya entregó a la Fiscalía las pruebas que respaldarían la versión de que su exmarido recibió dineros de dos opacos sujetos.



La joven proviene del populoso barrio Santo Domingo, en Barranquilla. Según allegados, desde hace varios años se mueve en el mundo político y empezó a trabajar en la parte logística de varias campañas.

De hecho, es cercana a la actual gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, con quien trabajó.



Además, laboró en la UTL del entonces concejal Hollman Morris, en Bogotá. Y luego de la separación de su esposo, aseguran que se la vio en la campaña a la presidencia de Álex Char, con quién estaría trabajando en la actualidad.

