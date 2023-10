Exclusivo: la circular que cocina CNE y que hizo trinar al presidente Petro desde China

"Le solicito al Consejo Nacional Electoral cumplir los fallos de los jueces y contar los votos de los candidatos cuyos derechos políticos han sido protegidos por ellos. No es el desacato a la justicia el camino a la democracia".



Este es uno de los trinos que posteó el presidente Gustavo Petro desde China hace un par de horas que muy pocos han entendido, pero que se origina en una circular que se está cocinando en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno al conteo de votos de los candidatos cuyas inscripciones fueron revocadas.

Quienes son los tres candidatos a los que el presidente Petro salió a defender tras decisión de CNE de revocarles sus inscripciones.

La circular

Esta es la circular del CNE.

Fuentes del ente electoral le confirmaron a EL TIEMPO que ya se aprobó la publicación de la directriz. Sin embargo, la circular está siendo firmada, por lo cual aún no ha tenido vida legal.



Pero, ¿qué dice la circular que llevó al presidente Petro a trinar desde China y a controvertir de nuevo las decisiones del CNE?



Este diario conoció en primicia la circular que llevó a al menos un magistrado a salvar el voto y que regula los procedimientos para la contabilización de votos de las candidaturas o listas revocadas.



En esta, el CNE les da instrucciones a los Jurados de Votación, Comisiones Escrutadoras Auxiliares, Locales Municipales y Departamentales para la calificación de las tarjetas electorales que contengan votos marcados para los candidatos y/o listas revocadas.

'No se van a computar los votos'

Tarjeta electoral.

La primera instrucción es contundente y, para algunos, polémica: "La revocatoria de la totalidad de una lista de candidatos y/o de candidatos a cargos uninominales, no representa una opción válida en la respectiva tarjeta electoral. En consecuencia, no puede computarse como voto válido o nulo, sino que debe considerarse como una tarjeta no marcada, la cual carece de efectos para la fase del escrutinio".



Y agrega: "El voto que se haga a favor del candidato revocado se tendrá como voto válido para el partido político, movimiento y/o Grupo Significativo de Ciudadanos que otorgó el aval, haciéndose la salvedad que al momento de la asignación de curules no podrá declararse la elección del mismo.

El salvamento de voto

La magistrada del CNE, Fabiola Márquez.

Este diario estableció que, al parecer, la magistrada Fabiola Márquez se apartó de la directriz manifestando que prevalece el artículo 40 de la Constitución así como los fallos de tutela que han obtenido algunos candidatos.



"Para permitir el acceso a la justicia deben contabilizarse los votos porque constituyen prueba en materia del derecho", explicó una fuente enterada.

