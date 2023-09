"La que cierta prensa ha denominado "la esposa del narcotraficante" tratando de ligar abusivamente mi campaña al narcotráfico porque ella prestó 800.000 pesos a la coordinadora del Casanare, fue precluida por la justicia en la misma investigación de donde sacaron los audios de las grabaciones".



Este es un post que el presidente Gustavo Petro subió este jueves, 28 de septiembre, a sus redes en torno a la polémica desatada por la participación de Sandra Navarro Trujillo —esposa del narcotraficante Juan Carlos López Macías— en eventos de la campaña Petro Presidente en Yopal (Casanare).

Sandra Navarro, esposa de Juan Carlos López Macías. Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol / Presidencia

Videos y audios divulgados por Noticias Caracol muestran nexos de Sandra Navarro con Sonia Bernal, coordinadora de la Campaña Petro en Casanare.



En uno de los apartes de un audio se escucha al jefe de prensa de Bernal pedirle a Navarro que preste una camioneta para usarla en el traslado de parte de la comitiva de la entonces candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, de Yopal a Tauramena.



"Estamos aquí en el aeropuerto esperando a la doctora Francia que viene retrasada en el vuelo por la lluvia. Pero necesitamos una ayuda; necesitamos un vehículo con conductor. No sé si de pronto a su merced le sobra un carro que lo tengan mal parqueado o algún amigo, porque no cabe todo el equipo de Francia para ir a Tauramena y regresarse", se le escucha decir al jefe de prensa.

La Porsche plateada

Juan Carlos López Macias, alias el Sobrino. Foto: Archivo particular

Según el reportaje, en un video que registra la caravana política se ve a Sandra Navarro conduciendo una camioneta y se escucha a Sonia Bernal animándola: "Este carro tan lujoso, de una arrocera (...) Buena, Sandra. Mujeres con Petro".



EL TIEMPO investigó y estableció que el video fue divulgado, el 30 de abril de 2022, por el medio local La Reportería.com . Este diario investigó y estableció a quién pertenece.



Según documentos, se trata de una camioneta Porsche, gris meteoro, modelo 2009, que en el mercado puede valer cerca de 95 millones de pesos.

Gustavo Petro y Sandra Navarro Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol / Presidencia

'Se la presté al hijo de Sandra'

Sonia Bernal el día de las elecciones. Foto: Tomada de Instagram: @soniabernalsanchez

EL TIEMPO estableció que fue importada el 18 de mayo de 2009 por un excandidato al Senado por La Guajira. Luego pasó a manos de un banco y, posteriormente, a una empresa dedicada a la fabricación de artículos de plástico.



Esa firma aparece vendiéndosela, el 29 de junio de 2021, a Jacobo Efraín Boscán Varela. Se trata de un joven oriundo de Arauca, quien ha vivido en Yopal, que aparece con un negocio de vaporizadores y una tienda de zapatos de marca en Bogotá.

​

EL TIEMPO lo localizó y Boscán aseguró que la camioneta se encuentra en Yopal y que un amigo se la está guardando.



"Mi amigo me la está guardando, no tenía conocimiento que mi camioneta había sido usada para eso", aseguró Boscán.



Cuando EL TIEMPO le preguntó el vínculo con Sandra Navarro, dijo: "Es la mamá de mi amigo, a quien conocía en una rumba. Pero, como te digo, no sabía que habían usado el vehículo para eso. Me toca preguntar".



Y cuando se le indagó sobre Juan Carlos López Macias (el narcotraficante), dijo: "Supongo que es el papá de mi amigo, pero no lo conozco, no lo he visto nunca, solo he escuchado de él".



En registros oficiales no aparece ningún bien a nombre de Juan Carlos López Macías. Y a su esposa solo le figura un lote en Yopal. Además, ella y un cuñado aparecen ligados a una empresa afincada en el estado de Zulia, en Venezuela.

Vicepresidenta Francia Márquez en el Cauca. Foto: Twitter: @FranciaMarquezM

'Solo carros de la UNP'

Este es el comunicado de Vicepresidencia. Foto: Vicepresidencia

Sobre este tema, la Vicepresidencia emitió un comunicado el pasado 26 de septiembre.



"Tal y como ya lo conoce la opinión pública, la señora Sonia Bernal fue la única persona encargada de la campaña presidencial y vicepresidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez Mina, respectivamente, en el departamento del Casanare", se lee en el comunicado.



Y agregan: "La señora Sonia Bernal fue quien gestionó los actos de campaña realizados, el día 5 de mayo de 2022, por la entonces candidata vicepresidencial Francia Márquez Mina, inicialmente en la cancha cubierta del barrio El Palmario de Tauramena y después en el Coliseo Casiquiare de Yopal, en los que compartió con la comunidad. Los carros en los que se desplazó la hoy Vicepresidenta en su visita al Casanare fueron suministrados única y exclusivamente por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ningún momento se utilizaron vehículos de particulares".



El comunicado finaliza diciendo: "Francia Márquez Mina estuvo en Casanare en condición de candidata vicepresidencial y, como sucede en toda campaña político-electoral, son muchas las personas que se suben a la tarima a saludar, tomarse una foto e incluso proclamar arengas, tal y como sucedió en dichos actos, algo que no estuve bajo el control de la entonces candidata".​

