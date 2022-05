Con una certificación del Ministerio de Justicia, el colombiano François Roger Cavard logró que se admitiera una denuncia contra Gustavo Petro en el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional de España.



Cavard está pidiendo que el candidato a la presidencia sea procesado por el secuestro del ciudadano español Fernando González Pacheco (el popular animador de televisión), ocurrido el 23 de junio de 1981.

La certificación

Esta es la certificación sobre la desmovilización de Petro de la guerrilla del M-19. Foto: Archivo Particular

Según señala, el secuestro fue ejecutado por la guerrilla del M-19 y tiene una certificación del Ministerio de Justicia (2018) en la que se asegura que Petro no fue amnistiado ni indultado por militar en ese grupo armado ilegal.



"La denuncia se interpuso en marzo pasado, pero no tiene detrás ningún cálculo político", le dijo Cavard a EL TIEMPO.



Y agregó que, en efecto, uno de los documentos clave para impulsar la causa judicial es una certificación de la cartera de Justicia sobre la situación de Petro tras su salida del M-19.



“Una vez verificado el sistema de información interinstitucional de Justicia y Paz que reposa en esta dirección, de aquellas personas que se han desmovilizado de manera individual o colectiva de un grupo armado organizado al margen de la ley, el señor Gustavo Francisco Petro Urrego ostenta la calidad de demovilizado del M-19, bajo el marco de la ley 77 de 1989”, se lee en la certificación.



Y agrega que Petro no ha sido amnistiado ni indultado.

Fernando González Pacheco murió en 2014. Foto: Sebastián Jaramillo

Las verificaciones

Aseguró que no ha tenido contacto ni con familiares ni allegados de Pacheco para impulsar la denuncia. EL TIEMPO también confirmó que en este caso no hay gente cercana al famoso presentador.

En cuanto a la denuncia en España, hace referencia a crímenes atribuibles al M-19 y al hecho de que Petro debe responder por delitos de lesa humanidad.



"El caso del secuestro de Pacho es tan solo una de las 40 noticias criminales sobre acciones del M-19 que he venido indagando. Ya antes había presentado 6 recursos en Colombia, entre ellos una pérdida de investidura, que no prosperaron", agregó el denunciante, periodista y estudiante de derecho de nacionalidad colombiana.



Y aseguró que no ha tenido contacto ni con familiares ni allegados de Pacheco para impulsar la denuncia. EL TIEMPO también confirmó que en este caso no hay gente cercana al famoso presentador, nacido en Valencia (España). ¿Qué sigue ahora? Según Cavard, que se surtan las etapas procesales y, según él, que incluso se llegue a contemplar una orden de captura internacional.

Guerrilleros del M-19 que hicieron parte de la toma de la embajada de República Dominicana. Foto: Foto: Miguel Díaz/Archivo EL TIEMPO



Sin embargo, el juez del caso tomo distancia. El Juzgado 6, encabezado de Manuel García-Castellón, advierte que hay una “aparente falta de puntos de conexión con la jurisdicción española”. No obstante, por ser una de las víctimas un ciudadano de ese país (Pacheco), ordenó hacer verificaciones.



Además de establecer si Pacheco era español, se ordenó contactar a familiares o descendientes para ofrecerles la posibilidad de querellarse contra Petro. Y averiguar si este goza de estatuto de amnistiado o indultado; o ha sido investigado, absuelto o condenado por el caso.



Petro aseguró que la denuncia, admitida el 19 de mayo, no tiene ni pies ni cabeza.



"Un señor que no conozco ha venido aquí persiguiéndome, tratando de ver como, en medio de unas elecciones, eso se vuelve noticia, lo intentó aquí en Colombia, no pudo. Entonces está operando ahora en España (...) está intentando ver cómo arma un proceso allá en medio de unas elecciones, pero eso (no tiene) ni pies ni cabeza", dijo.

Gustavo Petro y Hugo Carvajal. Foto: Archivo EL TIEMPO

No es la primera vez que el nombre de Petro aparece en indagaciones que adelanta España. La Corte Suprema de Justicia de Colombia se desplazó hace un mes a Madrid a interrogar al general (r,) venezolano Hugo 'el Pollo' Carvajal.



Este asegura que tiene evidencia de que Petro es uno de los políticos que recibió fondos del régimen venezolano para esparcir el germen del chavismo en varios países. Carvajal permanece recluido en una cárcel española a la espera de su extradición a Estados Unidos.



Y si bien no rindió declaración ante la Corte, dentro de la indagación que el propio Petro solicitó, manifestó que sí tiene datos relevantes sobre el candidato y sobre Piedad Córdoba. Pero dice que requiere de garantías para revelar lo que sabe.

En cuanto al secuestro de Pacheco en julio de 1981, el entonces líder del M-19, Jaime Bateman Cayón, fue quien lo ordenó como parte de una estrategia mediática para aumentar el alcance de las acciones de ese grupo subversivo. El periodista y presentador, nacido en Valencia (España), duró tres días en poder de la guerrilla.

UNIDAD INVESTIGATIVA

