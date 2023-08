Aunque en sus redes asegura que vive en Miami, EL TIEMPO localizó en un teléfono vinculado a la empresa GSA International Group, a Fabio Aldemar Vargas Gaitán, vocero de la Colombia Humana en Yopal.



(Lo invitamos a leer: Eduardo Noriega: nuevo escudero del Gobierno por caso de Nicolás y de capo de Yopal)



Vargas Gaitán, cabeza de una firma comercializadora de lubricantes y aditivos para carros, es una de las piezas clave del señalado apoyo a la Campaña Petro Presidente por parte del narcotraficante Juan Carlos López Macias, alias Sobrino, publicado por Noticias Caracol y rechazado por el presidente Gustavo Petro.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos López Macias, alias el Sobrino. Foto: Archivo particular

En un audio, parte del informe del canal, se escucha decir a un hombre a quien identifican como Vargas Gaitán, que "Sandra Navarro y su hermana Angélica Navarro llegan a Colombia Humana, hacen su aporte para la Presidencia llegaron para hacer proselitismo político en pro de un candidato, para eso sirven ¿cierto? Sin embargo, ya para venir a que otros sean directivos, entonces eso ya no sirven (...). Son buenos para una cosa y, es más, como yo soy cercano a ellos, ya va a salir libre y sin que le hayan comprobado absolutamente nada".



Mientras el Presidente asegura que la directora de la Colombia Humana en Yopal no era esa Sandra Navarro sino Sonia Bernal y que él nunca hizo manifestaciones allí (aunque hay un par de videos de visitas), Navarro (esposa del narcotraficante) negó cualquier aporte en dinero.



(Le puede interesar: El poder y las empresas de Euclides Torres, vinculado al escándalo de Nicolás Petro)



En declaraciones a Blu Radio, aseguró que "su actividad económica se limita a unos cultivos de arroz, que su esposo no tiene el poder que le atribuyen y negó haber dado dinero a la campaña Petro Presidente.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro en Casanare. Foto: Archivo Particular

Lo que diría Vargas

Facebook Twitter Linkedin

Fabio Vargas y el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

Fabio Vargas contestó una breve llamada de EL TIEMPO y manifestó que no iba a atender medios. Pero un allegado a él, hizo saber que se prepara un comunicado en donde se va a desmentir el supuesto aporte, además, que Vargas está listo a aclarar la información y el rol que cada uno cumplió.



Sin embargo, no se refirieron al audio donde el habla del apoyo de las Navarro.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Vargas aparece en varias fotografías con María José Pizarro y otros miembros del Pacto Histórico, por ejemplo como el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y Aída Avella que hasta ahora no se han pronunciado.



EL TIEMPO visitó la dirección en Bogotá de GSA International Group, que aparece en documentos oficiales, pero vigilantes del lugar le dijeron a este diario que desde hace tres años la empresa cambió de domicilio a Yopal (Casanare).



Hasta ahora, además del Presidente, han salido a hablar del caso el esposo de la Ministra de Vivienda, Eduardo Noriega y Roy Barreras.



Noticias Caracol, se reafirmó en su publicación.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook