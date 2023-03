El presidente Gustavo Petro le acaba de enviar una carta al fiscal General Francisco Barbosa, en la que aborda de nuevo el tema de la suspensión temporal de las órdenes de captura para 11 miembros de las extintas Farc con las que se quiere adelantar una negociación de cara a la 'paz total'.



(Le invitamos a leer: El dato desconocido sobre el sicario del atentado a jefe de la UNP)



En el documento, conocido en primicia por EL TIEMPO, Petro menciona sentencias y leyes que le dan la facultad para solicitar dicha suspensión. Sin embargo, le anuncia al Fiscal que deroga la resolución en donde le pedía proceder en ese sentido.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la carta en la que el Presidente Gustavo Petro elimina a 'Jhon Mechas' de negociadores de las disidencias. Foto: EL TIEMPO

"Es de anotar que, en el presente, el Gobierno Nacional está realizando un acercamiento con el grupo armado organizado al margen de la ley, autodenominado Estado Mayor Central, para adelantar una negociación o diálogo de carácter político, a fin de pactar un acuerdo de paz de conformidad con el artículo 188 y el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, mediante los cuales se le impone al Presidente de la República, el deber de garantizar la plenitud de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, así como la obligación de conservar en todo el territorio nacional, el orden público y restablecerlo donde sea turbado", le señala el mandatario a Barbosa.



(Le podría interesar: Nicolás Petro no se ha notificado de investigación que le abrió la Procuraduría)



Y procede a sustentar la decisión: "Apoyado no solo en el mandato constitucional, sino con la convicción de que este alto objetivo ha sido respaldado por los jueces del más alto nivel, encargados de velar por la supremacía y salvaguarda de la Constitución Nacional, me permito traer a colación la Sentencia C-630 del 2017, del máximo tribunal constitucional del país, que entre otras de sus múltiples decisiones, confirma dicha facultad, al señalar que "El Presidente cuenta, de esta manera, con amplias atribuciones constitucionales y legales para adelantar los diálogos de paz, tanto por las repercusiones inmediatas en el diseño de la política pública relacionada con la consecución de la paz, como por el impacto de tal negociación frente al futuro de la colectividad y la satisfacción de los derechos y libertades consignadas en la Carta Política".



Además, le anuncia una nueva resolución con el mismo fin.

Facebook Twitter Linkedin

Javier Alonso Veloza García, alias de Jhon Mechas, será buscado en 196 países del mundo, que integran Interpol. Foto: Policía

Sin alias 'Mechas'

"No obstante, lo expuesto anteriormente, debo informarle que el día de hoy se expidió, un nuevo acto administrativo por el cual se reconoce la condición de miembro representante a 19 miembros del Estado Mayor Central FARC EP, derogando a su vez la Resolución 014 del 9 de noviembre del 2023, la cual acompaño a la presente para mayor información", dice Petro.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y anuncia que queda a la espera de haber aclarado satisfactoriamente las inquietudes que existen sobre la petición de suspensión provisional de las órdenes de captura de las personas referidas en su escrito, me suscribo de Usted.



Aunque el contenido de la nueva resolución aún no es público, EL TIEMPO estableció con fuentes del alto gobierno que fue eliminado del listado 'Jhon Mechas', el disidente que estuvo detrás de los atentados contra el entonces presidente Iván Duque.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos Ahora en Facebook