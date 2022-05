En medio de la entrevista de Gustavo Petro con EL TIEMPO y cuando habló de sus intenciones de restablecer relaciones con Venezuela, el candidato a la presidencia del Pacto Histórico terminó refiriéndose al episodio del 'Petrovideo', en donde se le ve recibiendo unos fajos de billetes en bolsas.



Petro manifestó que dentro de la urgente reactivación de relaciones con el vecino país, que incluye el comercio y las exportaciones, no descartaba que Colombia fuera escenario de la mesa de diálogo que Nicolás Maduro venía adelantando con la oposición. EL TIEMPO le recordó que Venezuela exigió que se sentara a esa mesa el capturado y procesado barranquillero Álex Saab.

Cuando EL TIEMPO le preguntó si estaría de acuerdo en liberar a Saab para que la mesa de diálogo se reactivara, contestó: "Ese es un asunto de ellos. Álex Saab es colombiano, uribista. ¿Sabes cómo llegó el famoso video de las bolsas? A través de Álex Saab".



En su momento, y así se recordó en la entrevista, el video fue revelado por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Sin embargo, Petro señala que el barranquillero -procesado en Estados Unidos por una megaoperción de lavado de activos, vinculada al gobierno de Maduro- estuvo detrás de su entrega.



"Yo hago mis investigaciones. Yo ni siquiera sabía. Pero, en mi opinión, fue la Fiscalía la que le entregó a Paloma Valencia el video porque lo necesitaba para sabotear el debate que era contra el Fiscal (...)", señaló.



Y agregó que el video le fue robado a su amigo Juan Carlos Montes, quien lo grabó, y que en eso está involucrado Álex Saab, cuyo abogado era Abelardo De La Espriella.

"Juan Carlos, que es un amigo, grabó eso sin consultarme, para comprobar que había entregado la plata . Eso se hace usualmente, porque si una persona dice entregarle eso a la campaña de Petro y el otro lo roba, entonces son formas de probar. Lo tenía guardado en el archivo de su computador y se lo roban telemáticamente. Ese video empezó a rodar y llegó a manos de unos socios de Saab, que sé quién es, pero me reservo. Déjame todavía seguir investigando. Y Saab ya lo tenía en su poder. ¿Sabes cuál es el abogado de Saab?, Abelardo de La Espriella, que es el que me denuncia", explicó Petro.



Piedad Córdoba admite que conoció a Álex Saab pero es enfática en que no se lo presentó ni a Hugo Chávez ni a Nicolás Maduro. Foto: Archivo Particular

Piedad Córdoba , el concuñado y Saab

Montes en prófugo de la justicia colombiana, por irregularidades en contratos, durante la alcaldía de Petro en Bogotá. Permanece en Suiza donde tramite un proceso de asilo. FACEBOOK

El candidato insistió en que Saab es uribista, a pesar de que, en medio de la entrevista, se le recordó que el extraditado y hoy procesado le prestaba su tarjeta de crédito a la senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba, para comprar relojes Cartier.



Además, que intentó hacer negocios con Carlos Gutiérrez Tobayo, concuñado de Petro con quien este tomó distancia por ese caso.

El senador Gustavo Petro y el empresario Carlos Gutiérrez Robayo, su concuñado. Foto: EL TIEMPO

Actualmente, Montes es prófugo de la justicia colombiana, por irregularidades en contratos, durante la alcaldía de Petro en Bogotá. Permanece en Suiza donde tramita un proceso de asilo.



Al candidato del Pacto Histórico se le preguntó si lo importante del 'Petrovideo' era quién lo había entregado o si el punto es lo que había quedado grabado: él, recibiendo bolsas con dinero.

Gustavo Petro: entrevista con EL TIEMPO Foto: EL TIEMPO

¿Qué dijo la Corte?

"El punto es que la Corte Suprema de Justicia hizo la investigación y falló", aseguró el candidato del Pacto Histórico.



'Falló que los posibles delitos ya estaban prescritos', le recordó EL TIEMPO.



A lo que Petro respondió: "No, dijo que 'no hay hecho delictivo', lee bien el fallo. Examinaron las cuentas de la campaña de ese entonces, que era 2006, del Polo Democrático, del que fui candidato al Senado, y vieron si ese dinero ingresó a la campaña y examinaron (...) Bajo la gravedad del juramento judicial, las personas que dieron ese dinero dijeron que eran 20 millones de pesos".

Abelardo De La Espriella, abogado penalista. Foto: Instagram: @delaespriella_style

La respuesta de De La Espriella

EL TIEMPO le consultó al penalista Abelardo De La Espriella las declaraciones de Petro y este dijo que eran falsas.



"No es cierto. Eso es completamente falso. Ese video vino de gente muy cercana a él, como otros videos que también se entregaron, que son temas personales que no vienen al caso", señaló De La Espriella en diálogo con EL TIEMPO.



