Atención: Petro se refiere a contrato de Distrito con españoles por el San Juan de Dios

El presidente Gustavo Petro se acaba de referir en sus redes a la revelación de EL TIEMPO sobre la millonaria demanda internacional que el grupo español Copasa cocina contra el distrito de Bogotá por no poder ejecutar una construcción en una de las esquinas del icónico Hospital San Juan de Dios.



(Lo invitamos a leer: San Juan de Dios: el nuevo pleito entre Gobierno Petro y el Distrito que hereda Galán)



Hace dos días, el Gobierno expidió un decreto ley en el que anuncia la compra de esa edificación y del materno infantil considerados patrimonio arquitectónico.

Facebook Twitter Linkedin

Fachada Hospital San Juan de Dios. Foto: Abel Cárdenas. Archivo EL TIEMPO

El presidente de la República se refirió a la información publicada por EL TIEMPO según la cual la empresa española Sociedad Anónima de Obras y Servicios (Copasa) pidió activar un tribunal de arbitramiento internacional.



"Nadie puede demoler un patrimonio nacional. Firmaron un contrato violando la ley colombiana. El San Juan de Dios es por ley un patrimonio Nacional", escribió el mandatario quien se encontraba en visita oficial en Estados Unidos.



(Le puede interesar: La jugosa demanda de grupo español por decisión de Petro de comprar el San Juan de Dios)



Según el documento conocido en exclusiva por EL TIEMPO, aseguran que no han podido ejecutar un contrato que firmaron con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro-oriente porque la Subred incumplió al licitar y adjudicar un proyecto inviable tal como fue estructurado.

¿Qué ha pasado?

Facebook Twitter Linkedin

El complejo hospitalario San Juan de Dios. Foto: Tomada de la página de la ERU - Alcald´+ia de Bogotá

La administración de Enrique Peñalosa estructuró un contrato de operación llave en mano para el diseño, construcción, dotación, operación y mantenimiento de una Unidad Médico Hospitalaria y un Centro de Atención Primaria de Salud.



Y en la administración de López, la llamada Subred seleccionó a la Sociedad Anónima de Obras y Servicios (Copasa), con domicilio en Galicia (España).



(También: Firma de Grupo Falabella demanda a megaedificio de la 100 con séptima)



Lo que contemplan las obras es la demolición de la llamada torre central, que según un estudio de la Universidad de Los Andes, no hace parte del conjunto arquitectónico francés que se busca proteger.



Este contrato se realizó inicialmente por 466.576 millones de pesos y se dio un anticipo de cerca de 30 mil millones para los diseños y los permisos, que incluyen la demolición.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro (e) de Cultura, Jorge Zorro. Foto: Ministerio de Cultura

Sin embargo, durante la época del ministro de Cultura Jorge Zorro, la empresa española nunca logró obtener el Permiso de Intervención, para demoler la torre.



El trámite les fue devuelto en al menos tres oportunidades, según consta en registros a los que EL TIEMPO tuvo acceso.



(Además: Ahora son miembros de la élite paisa los que denuncian jugosa estafa con ganado)



La solicitud fue tres veces negada por esa cartera, a pesar de que la Resolución 4033 de 2018 permite la demolición de la edificación dentro de un nivel de protección.

Facebook Twitter Linkedin

En la alcaldía de la ciudad se dio la primera reunión entre la alcaldesa Claudia López y el Alcalde Mayor Electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

Y, con la llegada del nuevo ministro Juan David Correa, se expidió un acto administrativo en el que se prohíbe de manera expresa la demolición.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Pero fue la inclusión de la compra del San Juan de Dios en el Plan de Desarrollo lo que llevó a los españoles a solicitar un tribunal de arbitramento internacional para que les reconozcan los daños y perjuicios de no poder ejecutar la obra por los 466 mil millones de pesos.



EL TIEMPO estableció que la postura de la Nación sobre la suerte del San Juan de Dios y el Materno será escuchada en los próximos meses dentro del litigio que heredará el alcalde electo Carlos Galán y que se une al pulso por el metro –entre elevado y subterráneo– y otras obras en donde la chequera del Gobierno Nacional está involucrada.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook