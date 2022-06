La financiación de la campaña de Gustavo Petro también ha salido a relucir en las decenas de horas de grabaciones filtradas de reuniones entre el candidato y varios de sus asesores de cabecera.



En una de ellas el senador Roy Barreras asegura que en primera vuelta, recibió un aporte de 500 millones de pesos de la empresa Supergiros. Y en otro más se asegura que el empresario Christian Daes le pagaba el sueldo a una de las periodistas de la campaña: María Antonia Pardo.

Sistema cooperativo

Comunicado de Supergiros rechazando las afirmaciones de Roy Barreras. Foto: Archivo particular

Ninguno de esos aportes aparece en los registros de aportes a campaña entregados al Consejo Nacional Electoral.



Édgar Páez, gerente de SuperGiros y socio de esa firma junto con Bernardo Ochoa Vargas y Gustavo Gómez Gálvez, emitió un comunicado en el que aseguró que “no apoya, no ha apoyado ni apoyará económicamente a campaña política alguna”.



“Los apoyos económicos se deben registrar en los libros que las campañas presentan al Consejo Nacional Electoral y en esos documentos no existe registro de aporte económico alguno de la empresa debido a que evidentemente estos no se han hecho”, agrega SuperGiros en el comunicado.



Sin embargo, no hace mención a otro aparte de lo dicho por Barreras, en el video revelado por la revista Semana, el cual asegura que Supergiros y Petro buscaban avanzar en un sistema cooperativo para acabar el monopolio financiero, un tema que el candidato ha tocado.



EL TIEMPO ha intentado obtener una respuesta sobre el tema de Páez y sus socios (que se iniciaron en el negocio del chance), pero no ha sido posible.

María Antonia Pardo. Foto: Twitter

El caso Daes

En la reunión en donde se habló del pago de Daes a María Antonia estaba Petro, su esposa Verónica Alcocer; Armando Benedetti, Xavier Vendrell, Eduardo Ávila (gerente de campaña) y Eduardo Noriega.



Esta es la conversación:



"Xavier Vendrell: Hay que tener cuidado en el momento de tomar la decisión respecto de María Antonia. Tiene información importante. Conoce detalles, ustedes conocen las filtraciones de los últimos días.



Gustavo Petro: Entre más rápido es mejor.



Xavier Vendrell: Momento, momento. Hay una cuestión. Soy el primero que tengo clarísimo que esta señora la está embarrando. Pero creo que esta señora tiene un equipo, el equipo no tiene por qué ir por fuera, probablemente si se le pone una dirección como toca puede funcionar (...) en cualquier caso, lo que toca es contratar quién financia el equipo de comunicación, si Daes sigue financiando eso (...) Se supone que hay un señor que es Daes que está pagando un equipo de comunicaciones. Entonces si es un equipo de Maria Antonia y ella le paga al resto, que es lo que yo tengo entendido hasta hoy, lo que tenemos que conseguir es que Daes esto lo haga con otra persona y otro equipo".

En el caso de la cabeza de Tecnoglass, Christian Daes, este diario se comunicó con un allegado quien negó tajantemente que el empresario haya hecho aportes a campañas.



"Es falso. No ha hecho aportes a ninguna campaña, no ha girado un peso", explicó.



No obstante, admitió que Daes conoce hace más de una década a Agmeth Escaf (congresista electo del Pacto Histórico) y María Antonia Pardo "a quien ha ayudado en diferentes ocasiones".

