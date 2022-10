En menos de 24 horas , el presidente Gustavo Petro respondió a la oferta del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso de contribuir a la ‘paz total’ y de cerrar varios capítulos pendientes de la desmovilización de las autodefensas incluida la entrega de valiosas tierras a las víctimas y de verdad a la justicia.



De hecho se está abriendo paso para que Mancuso, preso en una cárcel de Atlanta, se convierta en uno de los llamados gestores de paz. Sin embargo, hay otra carta que le llegó al presidente Petro, desde julio pasado, que no ha tenido una respuesta, al menos públicamente.

Esta es la carta de Diego Murillo Bejarano, alias don Berna, al presidente Gustavo Petro. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a una carta que le envió Diego Murillo Bejarano, alias don Berna , ex jefe paramilitar condenado en Estados Unidos, fechada el pasado 15 de julio.



‘Berna’ empieza por recordarle a Petro por su reunión con el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño: “Se que tiene el coraje para lograrlo, debido a que lo conocí personalmente, cuando se reunió con el comandante general de las extintas AUC, Carlos Castaño, en el sitio conocido como ‘21’, uno de sus cuarteles generales y ubicado en la serranía de San Jerónimo, en el Departamento de Córdoba, en dicho encuentro usted le dijo a Carlos, de manera textual y mirándolo fijamente a su cara: "¿Castaño, porque me quiere matar?".



Según ‘don Berna’, “el Comandante, titubeo durante un buen rato, mientras se secaba el sudor de su rostro de manera nerviosa con su inseparable poncho, fue tanta su sorpresa que no supo que responder. Por eso destaco su valentía ya que ninguno de sus subalternos nos atrevíamos hablarle de esa manera. En esta le manifiesta su intención de aportar al proceso de ‘paz total’ debido a su experiencia dentro del conflicto armado en Colombia, pero a renglón seguido le hace una audaz oferta”.



Y, a renglón seguido, ‘Berna’ le realizó una audaz propuesta al presidente Petro.

¿Repatriación?

Carlos Castaño, exjefe paramilitar. Foto: Richard Emblein. El Tiempo

En el documento, que fue entregado por el abogado Michell Pineda, cabeza de la corporación Compromiso Colombia —usando canales oficiales—, ‘Berna’ insiste en que la extradición de los exjefes paramilitares a Estados Unidos en 2008 tuvo “motivos políticos”.



Y esgrimiendo que aún tienen mucho que aportar con sus ideas y propuestas está planteando la repatriación de presos en cárceles de Estados Unidos.



“La extradición de los miembros de las Autodefensas fueron llevadas a cabo por motivos políticos, sin tener en cuenta los derechos de las víctimas. Por lo tanto, con todo respeto, le solicito se tenga en cuenta nuestra experiencia y a través de un mecanismo de repatriación, podamos regresar a nuestro país, para contribuir a la paz que tanto se necesita en estos momentos”.

Este es el párrafo en donde ‘don Berna’ habla de la repatriación. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció que a varios sectores les suena el tema de la repatriación y que en el listado de los que buscarían que regresaran a Colombia aparecen: Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, ex jefe de las Farc que cumple una condena 60 años, en Estados Unidos.



Por ahora, y tal como lo reveló este diario, hay una nueva reunión para estudiar la oferta de excarcelación masiva de presos que supuestamente han cumplido los mínimos penales. La iniciativa es de varias organizaciones de privados de la libertad que le están ofreciendo al Gobierno un software creado por el condenado Carlos Úsuga, hermano del extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

